这条令人“闻风丧胆”的裤子 如今这么好穿了？

导语：又是一波降温来袭，那些毅然坚持不穿秋裤的，嘴上说不冷，心里已经冻到想“截肢”了吧！有一种裤子抗风又保暖，却一度被拉进“男默女泪”的黑名单，但其实它很好穿，杨幂宋茜都忍不住为它“洗白”！（内容来源：ELLE中文网）

杨幂已经快要接班邓紫棋成为力捧皮裤第一人了！无论去机场还是录节目，各种场合都能见到皮裤的身影，搭配小白鞋是基本套路。

本就人美腿长的幂幂，还要用皮裤+尖头高跟鞋，简直让人嫉妒到质壁分离。

宋茜则最大限度地利用了皮革这个材质，皮衬衫+皮质阔腿裤简直不能更酷！内搭黑色高领针织，层次感丰富，不愧是穿搭高手，随便拆出一个元素都时髦到飞起。

Baby的红唇、高跟鞋、皮裤组合，无需更多词藻，就是美艳惊人。

其实，腿型没有什么太大缺陷的姑娘，基本款黑色紧身皮裤穿起来是分分钟显瘦显腿长的。

搭配小白鞋，最能减轻皮裤的“油腻感”。

对腿型不自信也不意味着皮裤“绝缘体”，阔腿皮裤不仅修饰腿型，而且时髦度远超普通紧身款。

曾经职场“老阿姨”专属的烟管裤遇上皮革材质，时髦有加，稳重不减，气场翻倍。

冬天All black是最省力但也是最无聊的穿搭了，把其中一个单品换成皮革，造型立马Bling Bling起来。