吃对低卡食物 想胖起来都难

导语：很多MM以为不吃主食就能减肥，其实，不吃主食的减肥方法只会让你缺乏营养，损害健康，就算短时间体重减下来了，很快也会反弹回去。那么吃什么减肥？又该如何吃呢？（来源：PCLADY）

想跟肥肉说拜拜 从低卡食物开始

主食“三化”健康减肥搭配方案：

简单主食

所谓主食，主要是指粮食，包括米面、杂粮、豆类、薯类等。然而，人们却把主食的范围扩大了，烧卖、油条、春卷、奶黄包等含有淀粉的食物，都被当成主食。

事实上，这类食物的脂肪、热量等含量较高，多吃对健康无益，还导致体重增加。节日饮食中，菜肴已经非常丰盛，此时最需要的是以淀粉为主的米面食品，而非各种制作精细、“营养丰富”的点心。

另外，各种包装精美、味道各异的零食也常常被当成主食，无疑也是本末倒置的做法。一般地说，在餐前2—3小时内不能随意吃零食，以免影响正常进食。

定量化

定量化

不管是外出就餐还是在家吃饭，菜肴尤其是荤菜的种类都较多，每样吃几口就饱了，往往再也吃不下主食。主食摄入不足，副食特别是荤莱吃得太多，脂肪和胆固醇摄入量也相应增多，很可能会引起肥胖及其并发症。

正确的做法是，避免无限制地吃菜，以保证主食的进食量（健康成人每天至少要吃3O0克以上）。很多人习惯用蔬菜或水果代替主食，这也是不科学的。

水果和蔬菜主要提供矿物质、维生素、膳食纤维等，其糖类含量并不高，过多进食水果和蔬菜，可能会影响到微量元素和维生素的吸收、利用。

杂粮化

杂粮化

现在，人们吃的主食越来越精细，基本上都是精白米、精白面等。所以，有人提出了“讲营养，吃粗粮”，这是符合营养学要求的。稻米在碾白加工过程中，米糠全部被丢弃；反复碾轧后、就只剩下淀粉及少量蛋白质。可是，米糠包括果皮、种皮、糊粉层、米胚芽等，其中包含了稻米64%的营养素，是稻谷精华之所在。

米面是人们获得维生素B1、矿物质和膳食纤维最方便、最重要的来源，如果因精加工而损失殆尽，则需通过其他食物来补偿。燕麦、大麦、荞麦、粟米、玉米、高粱米等杂粮，都含有白米、白面中所缺乏的营养素，可起到有益的补充作用。

因此，日常饮食应适当地增加杂粮制品，节假日也应如此。杂粮中还含有较多的膳食纤维，这对节日饮食也是很好的调剂和补充。

我们每天吃的食物可分为五类，即谷类，蔬菜及水果类，畜、禽、鱼虾肉及蛋类，奶、奶制品和豆、豆制品类，油脂类。每天的饮食中都要包括这五类食物，注意上述主食“三化”原则，才有利于人体健康。

低卡主食食品推荐

低卡主食食品推荐：

1、蒟蒻面 100g=20卡

90%以上为水分的蒟蒻制品，热量很低，但也几乎没有什么营养成分，因此以它为主食，应搭配多种天然食物，才能瘦的健康又美丽。

2、面线 100g=297卡

属于半流质食物的面线，水分含量高，自然就容易有饱足感，而且很容易消化吸收，是吃得饱又吃得巧的主食之一。

3、白饭 100g=183卡

一般东风人的主食还是以白饭为主，而米的种类虽然多，热量却差不多，不过当然是以越少经过加工的糙米或胚芽米，营养价值最高

4、荞麦面 100g=360卡

荞麦面是日本常吃的面食种类，它的口感比较有嚼劲，而且营养还相当丰富，有能帮助抗老化跟预防癌症的维生素D

5、吐司 100g=290卡

它是早餐最常见的主食之一，种类很多，又可以做多种变化，但最好是选择全麦吐司，纤维质高，但热量却较低。

燕麦片 100g=393卡

6、燕麦片 100g=393卡

燕麦当中有丰富纤维质跟不饱和脂肪，能控制餐后血糖急速上升，最好是选择没有添加人工香料的原味麦片，并且避免长时间烹煮，以免维生素大量流失

7、山药 100g=73卡

山药很容易有饱足感，但淀粉含量却没有马铃薯和地瓜的高，热量比一般米饭面食低很多，可以偶尔作为瘦身餐的主食

8、苜蓿芽 100g=21卡

肉食主义者经常吃苜蓿芽，能帮助酸性血液转变成弱碱性，而且它还含有多种氨基酸，酵素，是生菜沙拉中少不了的常客 编辑推荐：八种减肥食品 能吃苦就瘦 十款减肥食品让你想瘦就瘦

9、茄子 100g=25卡

在蔬菜界，茄子的维生素含量可是数一数二，还有人称它是蔬菜也是天然良药，而且茄子没有什么特殊味道，很适合各种烹饪方式

10、豌豆苗 100g=26卡

豌豆苗能帮助维持血管的弹性，若是将它打成汁经常引用，对于高血压，心脏病跟糖尿病患者都很有益处，还能增强免疫能力，解决便秘问题。

甜椒 100g=25卡

11、甜椒 100g=25卡

生的甜椒吃起来虽然跟水果一样甜，但是它的热量却跟茄子一样低，再加上五颜六色缤纷的外表，不但好看，营养也很丰富

12、菇类 100g=40卡

以菇类的食材入菜，会让料理变得更加鲜美，而且它们的多醣体跟氨基酸丰富，不但容易被人体所吸收，对于增加人体抵抗与复原力很有帮助

13、白木耳 100g=49卡

胶质丰富的白木耳，有人称它为植物燕窝，向来是女性最爱的甜品之一，尤其是经常使用电脑的上班族，多吃白木耳可以抵抗辐射，增强免疫能力

14、荸荠 100g=79卡

它可以生吃或熟食，入菜或当成水果都很适合，由于淀粉跟水分都很多，因此亦能当成主食，常被用来帮助止咳或治疗口疮（图片来源：视觉中国）