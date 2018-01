保驾“护”航 悠莱还肌肤一片清新净土

寒冬悄然而至,在添衣保暖的同时,你是否有给自己的肌肤也多一层呵护呢?要知道寒冷冬日里的肌肤杀手除了干燥之外,近年来更新增了雾霾危“肌”!悬浮在空气中的大量污染物颗粒会粘黏在肌肤上,和肌肤的油脂混合,阻塞毛孔……所以怎样才能拯救肌肤,远离环境污浊,还原透亮本色呢?

多重防护,远离十面“霾”伏

专为中国女性肌肤问题带来解决方案的悠莱,将特有的隔离科技——清盈净浊隔离技术,带入到两款明星隔离产品——丝柔美肤隔离霜和匀润新源清透防晒乳。轻轻一抹,有效隔离紫外线和减少彩妆伤害的同时,更结合中国当下大气污染日益严重的现状,对大气中的尘埃等细小污染物,甚至PM2.5具有防吸附作用,仿佛让你的肌肤穿上一层轻薄的“防护衣”,还肌肤一片清新净土,唤醒肌肤幸福感!

首创隔离技术斩获殊荣,助你远离“雾霾肌”

悠莱全新的隔离科技已获得专业化妆品研究会的肯定和嘉奖。2017年10月23日—25日,在韩国首尔召开全球最大规模的化妆品技术研究发布会——“2017国际化妆品化学家学会联盟首尔年中大会”。(IFSCC※1 Conference 2017)大会上,资生堂先端研究中心的宫泽研究员获得了口头发表小组的“最优秀奖”。在约350个研究报告中,宫泽研究员所发表的《大气污染物质免附着屏蔽技术的开发》研究报告脱颖而出,获得了大奖。

获最佳奖的宫泽研究员(中) 宫泽和之 研究员

报告中提出:空气中浮游着的微小粒子会对健康产生不利影响,因花粉过敏以及PM2.5等因素导致呼吸系统、循环系统疾病等。为了减少大气污染物质给人类健康带来的这种不利影响,让人类能够更加美丽并且能够享受到高品质的生活,我们开发了防止微小粒子附着在身体和服装上的技术。而日常的身体活动所引发的静电是导致微小粒子附着的一大原因。我们开发了相关的技术可以防止静电发生、通过保护身体的聚合物来减少微小粒子的附着。我们将把这一技术充分利用在相关商品的开发上,防止身体和衣服上所附着的微小粒子被人体吸入而造成的二次摄取,让人们的身体和服装表面能够常保清洁,以轻松的身心状态享受每日的舒适生活。

瑟瑟冬季,何不为自己面部肌肤添一层轻薄防护,让悠莱为你唤醒冬日肌肤能量,还肌肤一片清新净土,唤醒冬日里的幸福美肌!

附1:IFSCC介绍

IFSCC: The International Federation of Societies of Cosmetic Chemists。是一个汇集世界各国的化妆品技术人员的国际机构,致力于推动具有更高功能和更高安全性的化妆品技术开发。大会以新颖性、独创性、科学依据等为标准,对各国所发布的世界最新的化妆品技术进行严格的评审。资生堂于1976年首次获奖,在其后的大约40年间,曾在皮肤科学探索以及高品质化妆品开发等方面累计获奖24次,是获奖次数最多的公司。获奖技术也用在了化妆品的开发中,推出了“不沾杯口红”、“防水性高但可用皂类洁面洗掉的防晒产品”等,为世界各地的消费者所广泛使用。

附2:品牌简介-走进urara悠莱

urara悠莱诞生于2006年10月,是全球著名化妆品集团资生堂专为中国女性而研发的综合性美容护肤品牌。历经三十多年深入研究,充分考虑了中国女性的肌肤特点、肌肤需求以及中国气候特点等因素,结合当今先进技术研发而成。urara悠莱已上市的产品系列包括臻弹柔采系列、恒采之能系列、匀润新源系列、生机明眸系列和彩妆系列等产品。

urara悠莱丝柔隔离美肤霜 SPF30?PA +++ 40g 165元

推荐理由:采用突破性的清盈净浊隔离技术的多功效隔离BB霜,修饰肤色的同时,守护肌肤抵御大气中包括PM2.5在内的尘污染以及紫外线等对肌肤的伤害,打造丝滑透亮瓷肌。

1个突破性技术:清盈净浊隔离技术

十大功效:隔离尘污染、远离紫外线伤害、光泽质感、匀净肤色、保湿滋润、隐藏毛孔、不易脱妆、焕亮肤质、柔滑触感、调整肌理

产品说明:

? 清盈净浊隔离技术:出众的隔离技术,守护肌肤,抵御紫外线、大气中的尘埃等外界环境的影响。

? SPF30?PA+++:抵御UVA/UVB,守护肌肤,防止因日晒引起的暗沉、干燥、皱纹。

? 美肤效果:令肌肤洋溢珍珠般光泽质感,缔造肤色均匀、自然红润、健康剔透的上乘美肌。

? 智慧均匀肤色技术:适合多种肤色,隐藏毛孔、调整肌理,轻松打造拥有光泽质感的自然妆容。

? 持续使用可改善肌肤干燥,会让您的肌肤润泽丝滑。

? 含有丝柔胶原护肤成分,持续透明感的透亮妆容。

使用方法:

? 早上护肤的最后步骤,用指尖取一颗珍珠大小的量(约0.3g),点在脸部5处(两颊、额部、鼻部、下巴),均匀抹开至整个脸部。

悠莱匀润新源轻透防晒乳 SPF35? PA+++ 50g/170RMB

推荐理由:防御紫外线引起的暗沉,保护肌肤,抵御大气污染中的尘埃等外界环境对肌肤的伤害,具有美白保湿效果的日用防晒乳。

产品说明:

? 紫外线防护功效,防御因紫外线生成的色斑,保护通透光洁美肌。

? SPF35? PA+++

? 保护肌肤,隔离威胁肌肤健康的大气尘埃等物质的同时,防止肌肤损伤。

? 清盈净浊隔离技术

? 美白成分有效驱散肤色暗沉,令肌肤焕亮焕白,均匀肤色,提升肌肤透明感

? m-氨甲环酸

? 改善肌肤矿物质平衡,令肌肤远离各种外部损伤,缔造健康美肌。

? DAA(D-谷氨酸)、海洋矿物保湿复合成分

? 易于涂抹,抹后不粘不腻,感觉舒适,持续干爽。

? 使用普通洁面产品即可洗净。

? 清新淡雅的花香型。

? 对肌肤温和的稳定性配方。

使用方法:

? 每日清晨于基础护理的最后,取1颗珍珠大小的量(约0.3g)于指尖,如图所示,点于脸部5处(两颊、额部、鼻部、下巴)。

? 然后,从面部中央向外抹开,轻柔均匀地涂抹于整个脸部。