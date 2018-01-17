ELIXIR怡丽丝尔带来国内首支表情包AR游戏

新年伊始，日本人气护肤品牌ELIXIR怡丽丝尔联合美拍推出了国内首支表情包AR脸萌游戏“澎嘟嘟大作战”，新的一年就和怡丽丝尔从澎嘟嘟‘水玉光’美肌开始！

‘水玉光’ 源引自日语“Tsuyadama”一词，是指肌肤紧致透亮，双颊散发自然光芒的日本流行美肌新标准。怡丽丝尔希望将源于日本的先进护肤经验带入中国，用其独特的先端胶原蛋白技术助力更多中国女性打造健康美肌‘水玉光’。此次，怡丽丝尔正是希望通过与美拍合作的创意AR游戏，带领中国女生解锁弹、润、透的‘水玉光’日系美肌。

ELIXIR怡丽丝尔“澎嘟嘟大作战”

表情包大家一定不陌生，AR（增强现实）游戏最近也是越来越火，但表情包AR游戏大家有玩过吗？这次就跟着怡丽丝尔来涨姿势。“澎嘟嘟大作战”中，玩家需要根据页面中下落的4种emoji表情做出相应的脸部表情，页面会通过AR识别技术不断累积游戏分数，同时生成60秒小视频，游戏过程中更有惊喜彩蛋随时出现。

本次ELIXIR怡丽丝尔×美拍“澎嘟嘟大作战”的活动时间为1月15日至1月21日，在美拍上参加活动即可兑换20元怡丽丝尔天猫旗舰店优惠券。 视频点赞量累计前50名的人气玩家，将会获得怡丽丝尔送出的澎嘟嘟大礼，当中就有去年横扫各大美妆榜单的网红单品怡丽丝尔弹润睡眠面膜哦，弹、润、透美肌睡出来。

（截图来自KOL草莓小玩子）

现在就登录美拍APP，搜索#澎嘟嘟大作战#进入话题页，点击“参与”即可开始脸萌游戏。新的一年，也要和怡丽丝尔一起继续绽放‘水玉光’！