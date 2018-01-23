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肌肤无龄 如医随行 美国瓶装微美容先驱Dr Brandt柏瑞特天猫旗舰店

2018年01月23日 16:08 新浪时尚
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　　备受好莱坞顶级巨星推崇的全球领先医学美容权威品牌——Dr。 Brandt柏瑞特天猫旗舰店于2018年1月盛大开幕。

　　Dr。 Brandt柏瑞特，是素有美国“肉毒杆菌之父”、“胶原蛋白之父”的整形界权威佛瑞克?柏瑞特医生（Dr。 Fredric Brandt）创立的护肤品牌。从基因、皮肤特性、外在环境等多重影响肌肤外观的角度，提出全方位肌肤保养对策的有效方案。印证品牌理念“如医随行，肌肤无龄“（Take the doctor home with you）所诠释的，开启任何一瓶柏瑞特的护肤产品，犹如将专业的皮肤科医生带回家，即刻体验专业而全面的美丽呵护。

美国瓶装微美容先驱Dr Brandt柏瑞特进驻天猫美国瓶装微美容先驱Dr Brandt柏瑞特进驻天猫

　　作为全球领先医美权威品牌，Dr。 Brandt柏瑞特自2014年4月进入中国市场以来， 迅速以其足以媲美微整形的护肤功效成为广大消费者的首选。此次Dr。 Brandt柏瑞特成功入驻天猫， 致力于为爱美女性提供更便捷舒适的线上购物体验，将专业皮肤学研究融合高科技活性成分、专利配方、精密传导技术的护肤产品送至您的手中。

　　为确保向全球市场提供的所有护肤产品皆安全可靠，Dr。 Brandt柏瑞特所有产品均不添加任何色素或香料，包装使用可分解的颜料及可回收材质。从产品效能到包装设计全方位，Dr。 Brandt柏瑞特都将“安全环保至上”的理念始终贯彻到产品各个环节，是全球消费者的安心智选。

标签: 柏瑞特肌肤

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