肌肤无龄 如医随行 美国瓶装微美容先驱Dr Brandt柏瑞特天猫旗舰店

备受好莱坞顶级巨星推崇的全球领先医学美容权威品牌——Dr。 Brandt柏瑞特天猫旗舰店于2018年1月盛大开幕。

Dr。 Brandt柏瑞特，是素有美国“肉毒杆菌之父”、“胶原蛋白之父”的整形界权威佛瑞克?柏瑞特医生（Dr。 Fredric Brandt）创立的护肤品牌。从基因、皮肤特性、外在环境等多重影响肌肤外观的角度，提出全方位肌肤保养对策的有效方案。印证品牌理念“如医随行，肌肤无龄“（Take the doctor home with you）所诠释的，开启任何一瓶柏瑞特的护肤产品，犹如将专业的皮肤科医生带回家，即刻体验专业而全面的美丽呵护。

美国瓶装微美容先驱Dr Brandt柏瑞特进驻天猫

作为全球领先医美权威品牌，Dr。 Brandt柏瑞特自2014年4月进入中国市场以来， 迅速以其足以媲美微整形的护肤功效成为广大消费者的首选。此次Dr。 Brandt柏瑞特成功入驻天猫， 致力于为爱美女性提供更便捷舒适的线上购物体验，将专业皮肤学研究融合高科技活性成分、专利配方、精密传导技术的护肤产品送至您的手中。

为确保向全球市场提供的所有护肤产品皆安全可靠，Dr。 Brandt柏瑞特所有产品均不添加任何色素或香料，包装使用可分解的颜料及可回收材质。从产品效能到包装设计全方位，Dr。 Brandt柏瑞特都将“安全环保至上”的理念始终贯彻到产品各个环节，是全球消费者的安心智选。