针织裙才是冬天最省力内搭 软妹力Max还不挨冻

导语：这个在外靠棉袄，室内靠内搭的冬天，一件好看又省力的内搭才是造型的制胜关键。每天都纠结什么颜色的毛衣配什么款式的牛仔裤，靠排列组合穿了两个星期，然后又陷入纠结。。。。。。针织裙让你一件搞定脱衣显瘦的室内Look。（转自：ELLE）
针织裙有毛衣的温暖也有连衣裙的优雅，一般修身款既能贴合身体曲线又能修饰藏肉。
针织裙的温柔气息让何穗“欲罢不能”，两套机场Look都是大衣+针织裙，再加上针织裙都选择了白色，简直全身都散发着软妹的气质。
而人称“戚哥”的戚薇这江湖名号可不是白来的，女人味的针织裙也要穿出帅气感，套着飞行员夹克，腰间还系了一件格纹衬衣，脚踩红色丝绒堆堆靴，可谓前卫大胆。
江疏影身穿Max Mara大衣和针织裙现身机场低调优雅，时髦点在于脚踩Versus小白鞋+运动条纹袜，经典大衣和现代运动风的完美结合。
借鉴几位女星的穿衣灵感，我们总结了几个不费力就时髦的针织裙花样穿法。
1。随便什么外套都好看
最司空见惯的就是用大衣搭配针织裙，长+长的组合总给人一种气场满分的感觉。
换上尖头高跟鞋也很适合出席一些正式场合。
褪下优雅的大衣，周末出街可以尝试加入帅气元素，飞行员夹克、皮衣外套等都是随意又好搭的经典单品。
2。长靴短靴总相宜
人人都有的短靴搭配针织裙一般都不会出错。
但是裙子不够长时，还有一节小腿要暴露在寒风中总是不能接受。
这时你就需要来个“杨幂同款”，搭配长靴就能温暖又美丽啦，外套一裹，再也不用担心“老寒腿”。
3.Sneaker气场大转变
身上的单品越少，每一个单品对造型的影响就越大。女人味的长靴换成时髦特招生Sneaker，轻松舒适也更适合日常出行。
林允
徐璐
4。小腰带大作用
腰线的重要性就不用再强调了吧，遇到那些不算特别修身的针织裙也不怕，恰到好处的腰带点缀，瞬间拥有九头身和小蛮腰。
5。针织裙也能玩叠穿
不要以为One piece除了搭配不同的外套和鞋子就什么都干不了了，怕冷的姑娘完全可以在针织裙里叠穿裤子！
叠穿百褶裙也是增添层次感的好方法。
这样省心又好看的针织裙一定要多备几条！