那些年吃过的零食 我靠这些神器拯救了牙齿

导语：记得小时候，爸妈一给我十元前，我一星期就能花完，对于当年的物价来说，我是相当豪爽了，但没办法呀，因为好多零食爱吃得不行！但是不爱刷牙的我，满口牙蛀掉并被拔光了一遍，可以说为零食也是付出了相当惨痛的代价了！（来源：pclady）

作为一名90后的“中年人”（不小心暴露年龄），想想童年的自己也是相当的豪爽了！记得小时候爸妈一给零花钱就是十元钱，对于当时的物价来说可以说蛮大一笔数了！然而我还是每次“成功”得在一个星期以内花光了！因为真的有太多好吃的零食了！下面我就要来一波童年零食的回忆杀，看看你们记得吃过哪些？

大白兔糖。说起童年时候吃的糖果就不得不提下大白兔糖！它可是不仅在几乎每个孩子爱吃的零食，也是最被父母认可的零食了，因为逢年过节的时候，爸妈也是把它当做送礼的糖果。现在时不时也会想起来买一些来吃吃。

猪油软糖。猪油软糖在我们那儿叫猪油渣糖。一直觉得猪油渣糖是神奇的存在，首先它的名字就让人猜不透。另外除了糖果的色泽和猪油渣相近，味道和口感都却和真的猪油渣相差甚远！不过这都不要紧，并不影响我对它的喜爱，小时候吃了好多啊！不知道你们有没有吃过这个糖果呢？

济公丹。济公丹这个零食估计没人没有吃过了吧？想想当时电视剧《济公传》在每年暑假都会轮番播放，看着电视剧里面的济公，幽默、充满智慧，就然外表有些落魄但就很喜欢济公这个人物、。看到有济公形象出现在零食的包装上，就果断的买了！可以说济公是济公丹最佳的代言人了！

口哨糖。对于吹口哨这事，不知道为啥小时候的我们有着蜜汁执着地喜欢，要是哪位男生会吹口哨（当然不能是猥琐的那种）也是很帅气的！也有一些酷酷小女生喜欢吹口哨。所以这个口哨糖可谓是迎合了小朋友的喜好了，不会吹口哨的小朋友吃这个也真的可以吹出声音来！味道还不赖，是好玩好吃兼具的零食了。

西瓜泡泡糖。五颜六色放糖果真的对小朋友来说太有杀伤力了，还要再做个可爱的西瓜造型简直是看了挪不动腿啊！味道甜滋滋的，虽然名叫西瓜泡泡糖，但是味道却是各式各样，有西瓜味、草莓味、橘子味。。。然而它还有个BUG就是吹不起泡泡，但只要一毛钱就可以买两粒，让我们都乐此不疲的买买买啊。

冰棒。冰棒是童年中不可缺少的一部分，特别是在酷暑的夏天，冰箱还没有每家每户的普及，雪糕也还没开始盛行，一些再家门前叫卖冰棒的小贩特别能够吸引小孩子的注意。买到的冰棒也是五颜六色的，只要一毛钱！添上一口，甘之若饴，胜过一切饮料！

童年的零食给了很多快乐，但也带来不少痛苦。小朋友都不好好刷牙，当人我也不例外，于是我就妥妥地蛀牙！蛀牙蛀到爸妈每隔一个时间就要带我去拔牙，每次拔牙都是一次大的鬼哭狼嚎和疼痛、N个拒绝。。。。。。。不过现在就好了，随着科技的大力发展，很多商家都推出了很多让儿童爱上刷牙，或者防止蛀牙的神器，让小朋友吃再多糖果都不怕，愉快地完美度过童年~

[好物推荐]

飞利浦Sonicare for kids 儿童声波震动牙刷 （蓝牙版） RMB589

飞利浦这款儿童电动牙刷通过声波技术不仅能够实现360度无死角的清洁口腔，更让父母们欢喜的是加入蓝牙技术后，将牙刷和有趣的应用程序连接在一起，让孩子们边看口腔模拟视频、掌握正确的刷牙方法的同时，延长了刷牙的时间到牙医建议的2分钟，并最终能够让孩子们自动自觉地刷好，远离蛀牙，从“齿”没烦恼。

严迪 儿童护理牙膏 RMB 15.8

这款牙刷适用于2岁到12岁的小朋友，带有小孩子一般都喜欢的甜橙味；无氟的护牙的配方可以保护乳牙健康生长，而且这个配方也是食品级的，即使小朋友不小心吞了牙膏泡泡也不会有危害，让妈妈很放心。牙膏的酸碱平衡，可以减少口腔细菌滋生，打造健康口腔环境。

LG竹盐 倍瑞傲儿童牙刷 （青葡萄） RMB29

不含氟、矿物油、人工香料、人工色素、苯氧乙醇等十种化工原料无添加产品，选用的还刺激较小的天然植物性纤维素代替摩擦剂，可以有效的清洁牙齿的同时保护孩子的牙龈健康，预防龋齿。适合12岁儿童使用。

G.U.M 米菲儿童漱口水 RMB58

外包装有宝宝们看着就喜欢的可爱米菲，口味也是宝宝们喜欢的的水果口味；里面含有CPC（西吡氯氨），在每次吃完之后，让宝宝将这个含在口中20秒之后吐出，可以有效抑制牙周问题；另外，这款产品含有防蛀牙成分而不含氟，清洁很温和，让宝宝从小就有一个健康的口腔环境。

晶神 沐丫丫儿童漱口水 RMB38

晶神该系列漱口水有三种，分别是西瓜味、草莓味和葡萄味，可以根据小朋友们日常的口味喜欢选择。无色素、无防腐剂和不含氟化物的食品级配方，小朋友使用起来非常安全，可以有效清洁口腔，去除牙垢预防蛀牙，让小朋友没有牙齿的烦恼，父母也不头疼，适合3岁以上儿童使用。

小鹿妈妈 儿童牙线棒 RMB26.8/3盒

这款产品虽然是设计给小朋友使用的，但是小鹿妈妈在工艺上却一点都不含糊，不只是通过设计长颈鹿卡通形象的造型手柄来吸引小朋友的注意和使用，更是充分考虑了人体工程学的设计，可爱又安全，另外在夸口开工的设计也不会伤到小朋友的牙龈。牙线选用的是高分子量聚乙烯纤维，手柄选用的是食品级塑料，同样是安全可靠的，而且物美价廉！

德泰克 美国进口DenTek儿童牙线棒 RMB89

这款牙线棒最大的亮点在于特别添加了水果香味，让小朋友容易接受并喜欢上使用牙线。这款牙线的尺寸刚好适合宝宝的牙齿，并且非常的柔软纤细，能够轻松深入牙缝的同时，不会损伤牙龈、撑大牙缝。运用FEFT材质的手柄加上镂空了的设计，让小朋友拿得舒服还拿得稳，适合3岁及以上儿童使用。