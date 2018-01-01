我才不要当小腹婆 6个习惯跟肚肚肉说拜拜

导语：生活步调太紧凑，常常忘了要多喝水多运动，一回家就懒在床上刷美剧？久而久之，身材就会开始走样，明明四肢是纤细的，偏偏就有小肚子凸在那里啊！养成下面几个小习惯，把讨厌的肚肚肉甩掉说拜拜吧。（来源：时尚COSMO）

不做小腹婆

起床后先喝一杯温水

起床后先喝一杯温水

每天早上刷完牙后，你就立刻吃早餐吗？其实这样对肠胃有点负担。建议大家睡醒后，刷牙洗脸完先喝一杯温水，可以刺激肠胃蠕动，过没多久就会感受到“大自然的召唤”想便便啦。早晨第一杯水也有诀窍，要小口小口慢慢喝，否则会适得其反让肠胃受不了哦。

训练核心肌群

训练核心肌群

想让腹部变平坦，不外乎就是要训练核心肌群，核心肌群泛指胸部到大腿的各个肌肉群，像上图的姿势就能训练到胸部以下到大腿以上的肌肉，除了这个姿势之外还有侧式也可以训练，你可以依照自己的体力训练，像是30秒一组或1分钟一组都可以。

一定要坚持运动

一定要坚持运动

我们可能会因为生活忙碌而忘了一周三次、每次半小时的运动。切记不要犯懒癌，该运动就要运动，否则变成小腹婆怎么办啊啊啊啊。如果实在是懒，就做最基本的平板支撑吧。

保持正确的站姿

保持正确的站姿

姿势不正确也会让小腹突出，因为你的站姿影响到骨盆，使得骨盆往前倾，小腹就会跑出来。如果你习惯翘脚、叉开腿走路，也会让下盘越来越宽。所以呢，最好保持抬头挺胸的姿势，不要驼背，肥肚肚就不会找上你啦，整个人还会变得神采奕奕呢。

这些水果你应该多吃

这些水果你应该多吃

浆果类都含有丰富的维生素和花青素，能够帮助消化，还能养颜美容。其他水果像是香蕉、木瓜、菠萝等等，都含有许多酵素帮助消化，对塑造身材有很大帮助。不要总是大鱼大肉哟~

将零食换成酸奶

将零食换成酸奶

酸奶中含有许多有益菌，而且美味无比，在减肥的时候可以替代一时嘴馋、想吃的垃圾食品。不过呢，许多市面上的酸奶含有大量糖分或添加物，最好还是吃自己制作的，让有益菌帮助你清空肠道，增加饱足感，也能让心情愉悦起来，自然而然就瘦下来啦。

养成良好习惯

这些习惯其实做起来都很简单，只要能持之以恒，恼人的肚肚肉就能够远离你啰，不如明天就来试试看吧！