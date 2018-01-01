揭秘跑步减肥的最佳时间 错过必后悔

导语：跑步减肥法作为当下最简单最有效的一种减肥方法，为什么很多人每天都在坚持跑步，可是减肥效果却不明显呢？（来源：海报时尚网）

跑步减肥法作为当下最简单最有效的一种减肥方法，为什么很多人每天都在坚持跑步，可是减肥效果却不明显呢？那是因为没有掌握跑步减肥的最佳时间，所以，今天小编就为大家揭秘跑步减肥的最佳时间，想采用跑步减肥的MM可千万不要错过哦！只有掌握了跑步减肥的最佳时间，才能更快、更健康的完成瘦身目标哦！

跑步减肥的最佳时间一、早晨7点到9点

早晨7点左右，这段时间人经过睡眠，体力恢复，但还有少许的抑制状态，进行锻炼有利于神经的兴奋、振奋精神，促进新陈代谢，对保持充沛的精神和体力投入一天的工作大有好处，是忙碌上班族跑步减肥的最佳时间之一。同时上午9点左右也是跑步减肥的最佳时间，上午的锻炼温度适宜，人体的生理状态也正是刚刚好恢复完全的时候，能够进行高强度、长时间的锻炼，进行长跑锻炼后稍事休息，午餐的营养吸收也会更充分、消化更好。

跑步减肥的最佳时间二、傍晚时分

傍晚时候，植物的光合作用积累了一天，达到最强，含氧量最大，而那个时候生物的呼吸作用最弱，消耗氧气量小，这时候很适合上班族下班跑步。减肥者充分的沐浴在氧气的森林之中，是最舒服的。进行有氧运动是消除疲惫的最佳方法，那时候的身体适应能力最强呢，血压最平稳，是跑步减肥的最佳时间的不二选择。

跑步减肥的最佳时间三、夜晚

由于繁忙的工作时间，现在越来越多人跑步都会选择夜晚。晚上跑步减肥的最佳时间是九点左右。过早，饭后不完全消化，容易肠胃不适；过晚，人的身体慢慢进入休养的状态，不适宜跑步。而且，夜跑时间过晚也实在是危险，在临睡前一两个钟去跑一跑，可以增加消耗量，收获很好的减肥效果。

在跑步减肥的最佳时间下进行跑步，往往可以事半功倍。同时也要注意以下几个小细节，首先是注意热身，运动前要做热身准备相信是不需要再普及的知识了，尤其是在跑步前，对腿部的拉伸尤为重要。只有在预热充分，并且拉伸到位的情况下，小腿才能以最佳状态投入“减肥大作战”。

其次，真正燃烧脂肪的时间是在持续运动30分钟之后才开始，所以跑步运动需要坚持半小时以上。需要注意的是，不要误以为运动越剧烈，减肥的效果越好，仅仅关注每次运动所消耗的热量是错误的。一般慢跑控制在6-8km/hr就十分合适了，强度一旦加大加快，消耗的热量的确增多了，但是会对小腿以及膝盖造成过大的负担，肌肉会加速增长。

通过上文小编对跑步减肥的最佳时间的分析，大家都掌握了跑步减肥的最佳时间了吧！其实对于跑步减肥的最佳时间还要遵循一点就是适合自己，如果在这个时间段确实没有办法进行跑步，也一定不要勉强自己。最后，小编想要提醒大家的是，跑步减肥并非一天两天的事，而是需要长期坚持的，所以，大家一定要坚持到底哦！