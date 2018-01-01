小仙女们注意了 6招教你吃甜食也不会发胖

导语：甜品是每个女人都无法拒绝的诱惑，但同时也是减肥瘦身的一大天敌。而有什么方法可以让我们既享受了美味又不会发胖呢？下面教你几招，让你不再痛苦纠结，赶快来学习一下吧！（来源：悦己女性网）

6个小妙招 学会吃甜食也不会发胖

吃甜食也不发胖：餐前半小时

从吸收葡萄糖到产生血清素大致需要20-30分钟。另外，血糖上升会刺激脑内掌管满腹的大脑中枢，这过程大约也要花20-30分钟。因此，若在吃正餐前半小时吃甜点，正好能在正餐的时间产生血清素和饱足感，防止压力造成的暴饮暴食。

吃甜食也不发胖：选择低卡甜点

身体从血清素得到最佳疗愈效果的份量，大约为50-80卡。话虽如此，也不要对热量斤斤计较，这样反而会与甜食减肥法想要达到的效果背道而驰。此外，要食用含有砂糖等可转化成葡萄糖的甜食，才能帮助血清素生成，否则就算吃饱了也无法产生满足感。

吃甜食也不发胖：喝大量的水

吃甜食的时候要喝大量的水，可以帮助增加饱足感，进而防止暴食。其中以无糖的气泡水效果最佳。另外也可选择有苦味的咖啡、红茶或绿茶。这些饮料的苦味，可以彰显甜食的甜味，进而提升吃了甜食的满足感。

吃甜食也不发胖：果糖代替蔗糖

虽然说果糖和蔗糖都能引起肥胖，但是果糖更甜，果糖的甜度值通常接近200，而蔗糖只有100左右，相差大约一倍。这也就意味着你的用量可以更少，还可以达到更好的效果。

蜂蜜、蜂胶液和苹果糖就是很常见的果糖，当你烤蛋糕或者是曲奇的时候，就可以不要再放砂糖了，改放一些蜂蜜或者苹果糖，别有一番风味。

吃甜食也不发胖：木糖醇代替蔗糖

木糖醇的甜味比较柔和，甜度和蔗糖相当。这些“代糖”都可以作为我们平时制作甜点的原料。它们虽然很甜，但是热量却几乎为零，化学性质也与糖完全不同，所以不用担心吃了以后会长胖，更不用担心它对牙齿有损害。

吃甜食也不发胖：选好甜食搭档

平日里，我们吃甜食可以吃些热量较低的点心，比如吃全麦面包加水果就是好选择，全麦纤维和水果纤维都是能保持好身材的，微量的糖不会导致发胖，况且吃面包后喝水也影响了胃部的消化，避免脂肪的沉积。