岁月的宠儿——素颜女神佐佐木希

导语：不管是一个多少岁的女生，都憧憬青春，对于这种得到而又终失去的东西，充满强烈憧憬和期待被岁月重宠幸的欣喜，谁都不希望老去。佐佐木希刚好就是岁月宠幸的人。（来源：pclady）

中国古代把13、14岁称为豆蔻之年，30岁称为而立之年，而立，就是成家、立业，不再贴有甜美这类属于年轻的标签，大概都不再像18女孩的样子，年轻、活力，但是总有几个人备受岁月宠爱，拥有永远年轻的样子。

看惯了精致妆容的女明星，对于回归素颜下的她们更让人好奇，可爱教主的杨丞琳，如今给她套上这个头衔也一点都不为过，十年前后，越发精致，18岁的中学生都没有她的少女感。

日本Modelpress网站发布了一条“2017女星素颜美人大奖”，第一名，当之无愧的佐佐木希，在临近而立之年的时候，看起来依旧是豆蔻少女，素颜吭玉米和小狗合照，皮肤也好到反光。

即使在如此近的镜头下，也依然能保持颜值不掉线，而且跟上面的素颜照感觉没有太大差别。

连电视剧拍摄的花絮，也是肤白胜雪，身体上露出的肌肤都同样是水润饱满的 ！ 加上白皙光滑的肌肤~穿着红色长裙睡衣真的美炸了 ！ 想娶回家。

性感和青春融合在一起的长相，笑起来特别有亲和力，在美的认知上，是有性别差异的，但是胖丁感觉就像是每个男孩都憧憬过的理想女友，每个女孩子想成为的女孩子一样，被所有人认同着。

05年，17岁的佐佐木希还是在秋田县一家杂货店当店员，在一场发掘日本新人美少女活动中被扫街的记者发掘，成为模特，4年内拍了300本杂志，从封面邀约到影视资源，连续5年，列入“全球最美丽100张脸孔”，她是日本女神级的模特，今年嫁给了44岁的渡部建，成为幸福的人妻。

个子娇小的她长腿纤细，有胸有颜超！微笑更是不显老的神器，笑起来连法令纹都没有，水润润充斥着全身。

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20岁的时候总觉得30岁应该是个成熟的大姐姐了

结果也不一定是这样嘛

30岁的时候，也可以是少女

水润真的是每个女生的必备功课，无论是脸还是身体，保持肌肤水润，才是维持肌肤良好状态的硬道理，今儿U给大家分享，如何做一个水宝宝。

|身体护理|

身体肌肤经常裸露在空气中，肉眼可见的毛孔，起皮、干燥又松弛的肌肤分分钟容易暴露年龄，简直是显老利器，经过一夏天的紫外线照射，身体的肌肤角质层也会加厚，如何开始身体的护理，当然是从沐浴露开始。如果说沐浴的基本功能是清洁身体，那么水宝宝的沐浴露应该是滋养水润。

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U想为多芬致润菁油滋养美肤沐浴乳疯狂打call，富含有“液体黄金”之称的摩洛哥阿甘菁油，乳液质地的液体，有一颗颗金黄色的菁油凝珠小颗粒，洗完后能让肌肤表面留驻一层菁油锁水层。用沐浴棉起泡也比较丰富，冲水后能明显感觉皮肤滑溜溜的触感，不是假滑那种，擦干后也不会觉得干燥，感觉是在皮肤表面涂了一层润肤乳，特别滋润。淡淡的异域熏香，洗澡完全变成更加轻松愉悦、心旷神怡的事儿了。冬季干掉皮的干燥肌懒姑娘请必入，给肌肤带来极致的滋养体验！

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因为大部分香块呈碱性，使用后会使肌肤干燥，也会损伤皮肤脂质层。由德国原装进口的多芬柔肤乳霜香块表现惊喜，配方温和，曾被用于为二战中为士兵清洗伤口，酸碱度显示pH中性，不会对肌肤产生任何刺激作用。让人惊喜的是可以直接用来洗脸，含有1/4润肤乳液，清洁肌肤之后还能起到滋养保湿作用，让你告别干燥，肌肤柔嫩光滑。

|脸部护理|

好的脸部补水是美颜的一半，只有补足了水，才能维持肌肤正常的水油平衡，肌肤的水油分泌稳定，才不会一洗脸就崩，发干，掉皮，不补足水，即使涂了精华、保湿霜都是没有用的。日常“护肤三部曲——水，精华，乳/霜”，一个也不能少。

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喷雾型化妆水。使用药蜀葵、芦荟、至臻玫瑰三种植物保湿萃取成分，上脸能很快地被皮肤吸收，完全不油腻，和油腻一毛钱关系都没有，补水效果很好，洗完澡喷几下，上妆前用来喷湿海绵，上妆也特别服帖，味道简直不要太好闻，温柔的玫瑰味。

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Haba鲨烷精纯美容油 215RMB/30ml

保湿油有比精华液、精华乳更强的保湿力，含有角鲨烷这种活性物质，有较好抗氧化力和刺激免疫力，能快速地与肌肤内的水分和油脂相溶，形成天然的皮肤保护屏障，尤其适合在寒冷季节中使用，是肌肤的润滑油，能补充皮肤天然皮脂。不仅仅可以作为护肤精华油使用，还可以加入，粉底液、妆前乳中，让底妆更服帖。

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超级清爽不油腻，秒吸收上脸很舒服，提亮肤色超级6，去黄均匀肤色，熬夜到凌晨来一坨，转元气满满一整天，味道是清新的橘子味，闻着很舒服，擦完冰冰凉凉的，美好一天从护肤开始阿！

| 防晒 |

防晒也是保水的关键阿，肌肤补足水，出门一受紫外线的入侵，又会受损，所以护肤的最后一步，就是防晒拉，无论是春夏秋冬，白天还是晚上，室内还是室外，都需要防晒。

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一款比安耐晒还好用的防晒，乳液质地很好推开，澳洲品牌，可是上脸一点都不油腻，不像安耐晒那种涂改液质地，U我是真的不喜欢涂改液似的防晒，上脸有假滑感，不会假白，保湿度也很好，同时这款防晒还是一款广谱紫外线防晒，能预防晒斑的产生，维持肌肤水油平衡。

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身体防晒也不能忘记，请使劲涂，250g的大容量一点都不心疼，虽然比起现在各种SPF50+，PA++++的高倍防晒霜，它SPF30 PA+++的防晒效果要弱很多，但日常通勤，不在户外暴晒的话，它的防晒功力绝对足够，对肌肤负担也更小一些！无酒精、无矿物油、无色素、无人工合成香料，脸部与身体，大人与小孩，都可以使用，吸收快，持久滋润、自然肤色，清爽不油腻，无需专用卸妆产品，普通香皂及一般的洁面产品即可轻松卸除。