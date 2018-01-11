皮肤逆生长 这些事你肯定愿意知道

导语：今天会说到很多人都喜欢的一款经典面霜，不过之前我们还是先讲个小故事。听完故事，接下来的事，才更容易听明白。（来源：瑞丽网）

每次下完雨，只要天上出现彩虹，就一定能屏霸朋友圈。

以前的人，同样非常喜欢彩虹，甚至为她想了一个身份：彩虹仙女。连线天上和人间，其实是天神的信使。无论消息要送到人间、海底甚至更遥远的地方，只要彩虹仙女出马，都能准确无误地送达。

希腊神话里的彩虹仙女，叫做Iris（英文名Iris就出自这个典故），是一位长着金色翅膀的美丽少女，每次出现，都有一道彩虹相随。

英国名画家Atkinson Grimshaw笔下的彩虹仙女，长着小巧的金色翅膀，从天上来到凡间。真实的自然景色和全身泛着金色光芒的小仙女，让人好像真的看到仙子飞过眼前一样。

彩虹来得快散得也快，人们相信，仙女飞行的速度极快，彩虹就是她留在人间的痕迹。

天上传递消息的信使并不只有她一位，但美丽的Iris总带来好消息，所以特别讨人喜欢。对于“送信”这件事，她从不出错或耽搁，也深得诸神的信任。她还有另外一个身份：天后最宠幸的侍女，经常伴随天后一起出现。

一旦“信使”出错，耽搁了大事，会受到极严厉的惩罚：翅膀被剥夺，从此再也没法自由行动。

西班牙古典画家Antonio Palomino笔下的天后和彩虹仙女。天后的标志是孔雀，Iris用彩虹为尊贵的天后引路。

我们的身体和皮肤，其实自带“彩虹仙女”：接受外界的信息，快速地传递到某个部位，作出一系列相应的反应。

对皮肤来说，“彩虹仙女”的表现，直接影响到了它的健康年轻状态：细胞的正常运作，修复新生，全靠无数看不见的“小仙女”传递消息。

许多涂抹在皮肤表面的护肤品，本身不直接作用在皮肤内部，而通过不断向“小仙女”发消息，她们准确把信息指令传送给细胞，让细胞保持积极健康的工作状态。尤其是一些发生在皮肤非常深层的行为，比方我们最熟悉的“激发胶原蛋白生成”，很多时候就是靠护肤活性物质不断传递消息来完成的。

古希腊陶器画上的场景：天王赋予自己的亲生儿子Hermes和Iris信使的权力，左右俩神仙手里拿的，就是代表他们身份的权杖。

一旦身体里的“彩虹仙女”工作出错了，会有什么结果？信息无法准确传递出去，细胞接收不到指令，处于懵圈的状态。比方说，没办法分泌重新合成促进修护的物质，或者即便有了一堆修护更新的原料，也不知道怎么使用。

更糟糕的是，出现了“假传圣旨”的行为：不利于皮肤健康的信息被肆意传播，进一步造成损伤。

真正老化的细胞往往处于这种状态：即便外界补充各种有益的活性物，它也并不会主动利用、完成更新。代谢废物在细胞内甚至细胞外越积越多，老化从表皮开始逐渐波及到真皮、皮下组织，皮肤状态也越来越差。

英国插图大师Arthur Rackham笔下的Iris，是一位美丽而严肃的年轻姑娘。“准确及时传递消息”无论对于宏观的世界还是微观的我们的皮肤身体，都有着极为重要的意义。