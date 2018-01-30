年终熬夜加班 这几款男士护肤品为压力肌充电

导语：你有没有感觉到自己睡眠不足，肌肤变得粗糙，气色不好、毛孔粗大，还容易冒痘痘？如果有这些现象，说明你的肌肤处在高压状态，属于“压力肌”。

年终了，各种加班、应酬、聚会，熬夜成了家常便饭，压力加大的工作，无暇休息的生活，搞得整个人都非常疲倦。你有没有感觉到自己睡眠不足，肌肤变得粗糙，气色不好、毛孔粗大，还容易冒痘痘？如果有这些现象，说明你的肌肤处在高压状态，属于“压力肌”。

别担心，不止你一个人这样……

岳云鹏自曝肌肤不好

昨天小岳岳发了张自拍，配文称：“最近皮肤不好了”，可以看出小岳岳鼻尖泛着油光，眼袋明显，肌肤也非常松弛。看来也是“压力肌”的典型症状呢。

有热心的网友帮小岳岳“修了修图”，结果↓↓

网友P图

直接P成了吴彦祖，虽然男神的眼角已经有了皱纹，但肌肤看上去还是很紧致的。

话说网友把小岳岳P成吴彦祖也并非无厘头，因为小岳岳就曾不止一次把自己YY成吴彦祖。

岳云鹏YY的微博

岳云鹏微博

好吧，与其无底线的YY下去，不如好好护理自己的肌肤，改善疲倦暗淡的状态。至少气色看上去不输吴彦祖。所以，小岳岳别气馁，你与吴彦祖只差了几个护肤品的距离。

面对暗沉粗糙的肌肤，女生可以用各种护肤品加持，做个密集保养，再化个精致的妆容调整气色，那男生该怎么办呢？

别把自己当成糙汉子，即便你是个钢铁直男，也该有几件属于自己的护肤品，保住“面子”才能做个干净的型男。

什么，买护肤品你无从下手？那你就接着往下看啊！现在首要解决的就是因为熬夜、压力导致的肌肤暗沉、出油、无光和浮肿，这就为你推荐几款可以焕肤的男士护肤品，在疲惫高压的年终为你的肌肤充电，重回活力。

[洁面]

一天下来脸上堆满了油垢，毛孔也变得粗大，这时候你需要一款可以深层清洁又能清凉爽肤的洁面，不仅能还你一张干净的脸，还能在洗脸的过程中缓解疲劳，舒缓压力。

SK-II男士焕活保湿洁面霜

SK-II男士焕活保湿洁面霜

蕴含天然萃取物Pitera及润肤成分，能深层洁净的泡沫洁面霜。每次使用，都能彻底洁净毛孔内的污垢。加入的薄荷成分，令皮肤在洗脸后感觉清新，洁净却不干涩。这支质地轻盈的洁面霜，不但能轻易地搓起泡沫，而且容易冲洗干净。

巴黎欧莱雅劲能舒润液体洁面皂

巴黎欧莱雅劲能舒润液体洁面皂 RMB49/150ml

专为脸部干燥暗沉的男士研发，劲爽洁净，温和舒适。

雪花秀男士清爽洁面乳

雪花秀男士清爽洁面乳 RMB240/150ml

草本磨砂成分能温和去除老旧的肌肤角质，丰盈泡沫彻底清除隐匿于毛孔深处的污垢。在保持肌肤水润的同时，带来清爽触感，打造强韧肌底，从根本上开启肌肤抗衰老护理。在松香、沉香、檀香等雪花秀固有的香氛中，增添充满活力的草本芳香，洁面时赋予您舒爽的心情。

[醒肤]

清洁之后就是滋润修护的环节，挑选一款适合自己的精华、乳液，为肌肤补充水分，提亮肤色，改善皱纹，让肌肤更加有光泽，重回活力。这几款护肤品都是有焕肤功效的，可以赶走疲倦，让你看上去神清气爽。

兰蔻男士劲能精华露

兰蔻男士劲能精华露 RMB760/50ml

深入修护受损肌肤，使肌肤看起来更加的年轻，轮廓更加的紧实且充满活力，肌肤质地感觉更加的细致年轻。 肌肤展现青春光彩。先进肌肤护理，于肌肤根源促进肌肤活力，含有独特成分抑制引起肌肤老化的蛋白。同时促进年轻肌肤活力。为肌肤补充水分，巩固肌肤屏障。淡化皱纹和细纹，混合植物精华，帮助对抗外界环境侵害。

资生堂男士活力水润凝露

资生堂男士活力水润凝露 RMB280/75ml

促进天然保湿因子产生，加强肌肤的屏障机能，防止水分蒸发，从而提升水份控制能力。回复肌肤正常更新，确保角质层状况良好。强化基底膜，强壮健康肤质，焕发肌肤清新活力。添加冰爽薄荷配方，涂抹时触感清新，水盈的清凉感觉；添加牡丹根精华，预防肌肤损伤及毛孔粗大。

SK-II男士活能亮肤精华

SK-II男士活能亮肤精华

蕴含天然萃取物Pitera及Vibrant Bright Complex（活能亮颜配方）分的男士活能亮肤精华，是每天必需的精华。使用短短数天，就能改善肤色及肌肤，提升肌肤光泽。专为男士皮肤而配制，透过减少黑色素的产生，从而提亮肤色，变得更均匀。此外，更能为皮肤补充水分，皮肤不再干燥，肤质得到明显的改善。这瓶凝胶状的精华，极易被推开，容易被皮肤吸收。

科颜氏男士活力重现精华乳液

科颜氏男士活力重现精华乳液 RMB360/75ml

修护皮肤粗糙、肤色不匀、毛孔粗大等早期男士皮肤衰老症状。藻提取物能有效减少皱纹、鱼尾纹，改善肤质，收细毛孔。轻薄的质地能够迅速被皮肤吸收，是皮肤天然保湿剂，用后皮肤一整天水润。另外，它含有维他命E能够抗氧化；咖啡因提升皮肤微循环，同时含有角鲨烷能够持效保湿。

HERA赫妍男士净肤亮颜乳液

HERA赫妍男士净肤亮颜乳液

用后滋润清爽，加强肌肤剔透光泽度。质地轻盈，肌肤易于吸收，保持肌肤水润度。通过木瓜蛋白酶改善肌肤角质，通过烟酰胺打造洁净的肤色。

巴黎欧莱雅劲能醒肤露8重功效

巴黎欧莱雅劲能醒肤露8重功效 RMB110/50ml

一次能释放8重功效，持续保湿、对抗倦容，适合全年使用！

[眼周]

如果你眼周浮肿、黑眼圈明显，会显得整个人都没精神，所以眼周的保养也不能忽视。这几款眼霜可以缓解眼部浮肿，用起来也非常方便。

碧欧泉男士焕能润泽眼部精华露

碧欧泉男士焕能润泽眼部精华露 RMB500/15ml

眼部倦容扫除器，涂抹间立即恢复眼部神采。可以减少黑眼圈，减轻眼袋，日复一日，平滑、放松眼部周围。缓解眼袋和黑眼圈，快速对抗眼部肌肤疲劳痕迹，肌肤犹如充满电能。

科颜氏男士小冰棒眼霜

科颜氏男士小冰棒眼霜 RMB220/5g

这只“眼部小冰棒”所蕴含的独特成分可以帮助改善疲劳造成的眼部问题，具体改善的问题包括：因疲劳产生的眼部浮肿，黑眼圈以及眼部肌肤干涩。

倩碧男士冰爽滚珠眼胶

倩碧男士冰爽滚珠眼胶 RMB390

一款滚珠式眼胶，涂抹于眼部下方，帮助消除眼部肿胀，令疲惫双眼感到清新、冰爽。冰爽不锈钢滚珠涂抹丰润的卓效精华，使眼部冰凉和明亮。蕴含咖啡因和温和的植物精萃，帮助减轻浮肿和黑眼圈。长期使用可以减轻浮肿和黑眼圈。蕴含玻璃酸钠等保湿剂，补充和锁住肌肤水分。滋润眼部，使眼部舒适。-滚珠设计可以随时随地使用；轻盈精华质地易于吸收，给予舒适保湿度。随时方便使用，清新疲倦双眼。

[急救]

加班之后要来场浪漫约会，但照照镜子中狼狈的自己实在有些尴尬，怎么办？一款保湿喷雾可以帮你迅速补水，为肌肤降噪，可以随身携带，随时补喷，让自己的颜值时刻在线。

科颜氏男士清爽净致面部喷雾

科颜氏男士清爽净致面部喷雾 RMB210/125ml

清凉喷雾即刻酷爽肌肤，中和面部多余油脂，减少油光现象，毛孔更显细致。蕴含氨基酸衍生物辛酰甘氨酸，有助于减少多余油脂。喷雾设计方便单手取用，随时随地保持清爽有型，不泛油光。

悦诗风吟森林男士喷雾型保湿润肤水（喷雾型）

悦诗风吟森林男士喷雾型保湿润肤水（喷雾型） RMB160/180ml

纯净济州植物芬多精有效舒缓皮肤累积的疲劳，令男士皮肤在滋润状态下保持水油平衡的润肤水。