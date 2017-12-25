原来跑步还有这样的好处 转给你想约的TA吧

导语：经常跑步可以提高身体的免疫力，你会变得更容易适应变化的温度、湿度和其他环境因素，也就不会这么容易生病了。不仅如此，还有减肥、提高睡眠质量、增强自信等功效呢！快点约心中的那个TA一起锻炼吧！（来源：PCLADY）

盘点跑步的好处

盘点跑步的好处：

1、跑步帮你击退拖延症 提高睡眠质量

但很多人还不知道，长跑除了对身体健康有益之外，对心理调节也有一定的帮助。跑步能帮你击退拖延症，每天定时定量的跑步，会让你变得更守时，生物钟也会变得越来越健康。坚持晨跑，你就赢得了时间，就像把24小时延长到25小时。诚然，同为都市奔波族，只有睡不够的觉。但增加睡眠质量，延长深度睡眠的时间，让身体更高效地休息，更是坚持锻炼的目的。

2、跑步能健身防病 提高身体免疫力

经常的户外跑步可以提高身体的免疫力，你会变得更容易适应变化的温度、湿度和其他环境因素，也就不会这么容易生病了。

跑步让你找工作有“捷径”

3、跑步让你找工作有“捷径”

面试全球最大的专业住宅开发商万科，只要你有跑完马拉松的经验，在同水平的面试者中就能直接脱颖而出录取。

4、跑步让你更聪明 呆萌可耻

跑步活动脑力能提高IQ，跑步能让大家强身健体，根据研究发现，慢跑能刺激大脑、提高自身的思维能力。数以万计的人都在跑步几天之后在大脑记忆关联区域出现了新的脑细胞，这无疑增强了人们的记忆能力。

多跑步 多快乐 多朋友 多自信

5、多跑步 多快乐 多朋友 多自信

跑步已经成为一种重要的生活社交方式，在社交网站分享自己的跑步成就，展现自我的个性，加入跑团与众多的志同道合者交流，增强自信心。跑步也是快乐的来源。跑步能减压，让你更轻松自信。慢跑可以抑制肾上腺素和皮质醇这两种能造成紧张的激素的分泌，同时可以释放让人感觉轻松的“内啡呔”。跑步还能有效地抑制抑郁症状，世界卫生组织统计，目前20%的全科医生会在治疗抑郁症时推荐跑步以替代药品作为辅助治疗。跑步让人比以前更加乐观，对自己的能力也更加肯定。”

6、燃烧更多脂肪 粗腿肚腩通通拜拜

跑步除了能够达到一般运动对于肌肉和关节的锻炼效果之外，在你运动之后的四个小时内，身体还能处于高新陈代谢的状态，这样就会燃烧更多的热量。跑步能改善肌肉质量，增强身体韧性。跑步是一项全身性运动，长期坚持能使肌腱、韧带和关节的抗损伤能力增强，降低运动损伤的几率。同时，皮肤、肌肉和结缔组织也可以变得更加牢固。

虽然跑步的好处有这么多，但也要遵循一些原则：

虽然跑步的好处有这么多，但也要遵循一些原则：

跑速慢——不同的跑速对心脑血管的刺激是不同的，慢速跑对心脏的刺激比较温和。一般来说，用自己的每分钟晨脉数（清晨清醒安静时的脉搏数）乘以1.4~1.8所得到的每分钟脉搏次数作为靶心率来控制初期跑步强度是比较适宜的。

步幅小——在跑步中步幅小的目的是主动降低肌肉在每一步中的用力强度，目的是尽可能地延长跑步的时间。步幅大了脚腕儿用力就会相应加大，容易产生疲劳，从而会降低跑步的兴趣，使人最终放弃跑步。

跑程长——跑程一般应在3000米以上，不过要量力而行。慢跑并跑得长一点可消耗人体内蓄积的多余热量，这种“主动的”消耗是降低血脂、血糖、血压的最好的辅助方法。

量力而“跑”——这是从事“健康跑”的重要原则。一般来说，每一个人的体质、周围环境等均有所不同，因此在跑步中一定要结合自身实际情况进行，如合理安排跑速、跑程等。当然最好是在专业人员的指导下进行。

跑步结束后，慢慢揉捏和敲打腿部和手臂，放松身体肌肉。

跑步的最佳时间：傍晚

跑步的最佳时间：傍晚

傍晚慢跑比早晨及午后好。这是在对年龄24岁至28岁的8名男子每人从早晨7时30分至傍晚5时30分进行了慢跑时序测验后得出的结论。早晨慢跑可能会引起血液凝块并且促进心力衰竭，而晚上慢跑可能减少血液凝块的趋势，并且阻止心力衰竭。

医学统计表明，清晨不仅是心脏病发作的高峰时间，也是猝死最多的时刻，发病率占61。3%。日本山口大学的体育生理学副教授盐田指出，清晨慢跑会对心脏造成不少的压力，因为清早心脏通常未能适应完全的运动。盐田还说，慢跑激发人体内大量分泌激素，使心跳速度加快。他对多名女大学生所做的实验结果表明，清晨慢跑人的肾上腺素的分泌量，比在午后或傍晚慢跑激发的激素分泌量高出2倍至4倍之多。（图片来源：视觉中国）