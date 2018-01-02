看了这个就能跑出A4腰 反正我信了

导语：其实只要掌握一些跑步技巧，就能把脂肪燃烧的方向集中在腰腹部，跑着跑着就能瘦肚子哦~（来源：时尚COSMO）

燃烧脂肪

1、 延长慢跑时间

延长慢跑时间

慢跑的时间越长，燃烧脂肪的效果当然也就越好，然而我们要量力而为~ 大家可以给自己下小挑战书，每次跑步增加3分钟、5分钟，慢慢开始加大自己的运动量，卡路里什么的再见不送。不要一次增加太多，这样会造成运动伤害，一次一点点就好，这也会让你更期待下次的慢跑运动哟。

2、 抬高膝盖

抬高膝盖

记得以前在学校做过的高抬腿运动吗？慢跑不需要抬得那么高，只需要你下意识地稍微抬高膝盖就好。注意了，如果想瘦肚子的话，就不要用腿部的肌肉抬膝盖，而是让你的腹肌用力。只要运动的方向正确，相应的部位就会慢慢瘦下来，加油啦~

3、 间歇慢跑

间歇慢跑

什么叫做间歇跑步呢，就是慢跑 → 快跑 → 慢跑 → 快跑的相互交替，比较考验体力，然而燃脂强度也是杠杠滴好。建议大家可以3至5分钟的热身，接下来慢跑3分钟，快跑1分钟，如此反复直到收操。记得肚子要用力哟。

顺便教你们跑完步怎么收操才能减肚子：

伸展运动需要注意

伸展运动需要注意

刚刚跑完步，我们的身体会比较僵硬，灵活度会下降，外加上气不接下气……此时千万不要坐下休息，而是要搭配充足的伸展运动，让肌肉和关节回复正常状态，同时回气~ 记得，要用放松的心态来做伸展运动哟。

站立四头肌伸展

站立四头肌伸展

先将一脚站立，另一脚弯曲、往臀部方向提起，这个姿势能纾缓跑步时经常用到的肌肉的紧绷。

卧姿四头肌伸展

卧姿四头肌伸展

除了站立之外，我们也可以用侧躺来伸展四头肌，将一只脚弯曲往臀部方向提起，直到感觉到有充足伸展即可。

内缩肌伸展

内缩肌伸展

坐下来并拢脚底，双手握住双脚，膝盖平贴地板。这个动作能让肌肉充足放松。

臀部与腰椎旋转

臀部与腰椎旋转

坐着伸直一只脚，并弯曲另一只脚。往弯曲的脚方向转动腰椎，一手压住膝盖。这个动作可以伸展臀部，也能更进一步旋转腰椎。记得背部要保持挺直哦。

腰肌运动

腰肌运动

先将一条腿往前跨一步，脚踝和膝盖呈一直线，另一条腿尽可能往后伸，双手撑在膝盖上，以这个姿势将臀部往下压。切记要量力而为，如果妳的身体比较柔软，可以选择身体往前压低。

如果你很懊恼肚子怎么瘦都瘦不下来，而你又非常热爱慢跑，水水建议你真的可以试试看，但切勿操之过急，尽自己全力就好，不要用力过头结果造成运动伤害就糟啦~