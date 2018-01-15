导语：不要把洗澡看成一件简单粗暴的事，在仙女的世界里沐浴都是有仪式感的。有没有觉得现在用的沐浴露已经配不上自己了呢？不要慌，今天的推荐总有一件撩到你哟！ （来源：时尚COSMO）

洗澡的乐趣从前知道太少 直到我被它们撩爆

让洗澡变成美容时间

洗澡时整间浴间都是蒸气，热蒸气能软化角质、打开毛孔，趁这时候敷上肌肤保养品，无论是膏状面膜还是身体乳都是事半功倍的成效。

让洗澡变成美容时间

先在腹部涂抹舒缓精油

洗澡的时候按摩腹部很重要，先在腹部涂抹舒缓精油，这是在生理期冲澡时的舒缓秘籍。

用温热水冲腹部30秒

然后可以将毛巾缠绕腰腹，用温热水冲腹部30秒。

如果你的沐浴产品不是含有香氛成分只单单是清洁功能的，可以按照1：5的比例揉搓出泡沫之后加入精油在揉搓，混合之后再进行沐浴，不但身体香香的还有身心平衡的功能。

日本料理味的浴盐

日本料理味的浴盐

当你们还有用花香的时候，日本MM拿起了味噌汤、豚骨汤拉面、牛肉饭、日式咖喱等，一系列以日本料理为味道的浴盐来泡澡啦！这种酷似调味包的沐浴产品也太疯狂了，但销量是相当的好一上架就卖断货。我知道你们肯定又要问我在哪里买？多少钱贵不贵？我告诉你们便宜得很，一包324日元还不到人民币20块。

浴盐

使用方法：直接把浴盐倒进浴缸里，我只是担心会不会越跑越饿！

血袋沐浴液

血袋沐浴液2

血袋沐浴液

血袋沐浴液3

血袋沐浴液4

血袋沐浴液5

比如TONYMOLY推出的这个像血袋一样的沐浴液，假装自己是吸血鬼好带感。

给肌肤用的香蕉牛奶

给肌肤用的香蕉牛奶

不说它是沐浴乳的话，我都以为它是超大瓶的香蕉奶。其实是roundaroun与香蕉牛奶进行的联名款，这跨界真的亮瞎我了。推出了一系列会让迷妹们入坑的商品，每款沐浴、身体乳、手霜还有护唇膏，都有两种口味经典的香蕉与草莓。

只有香氛沐浴乳才配你

只有香氛沐浴乳才配你

想想看沐浴的过程中不但清洁了身体，整个洗澡的过程中还可以一直香香的，洗完之后整个身体也能留下自己喜欢的味道是一件多么美妙的事情！

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Jo Malone London祖·玛珑黑莓与月桂叶滋润洁肤油

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滋润洁肤油由向日葵籽油，荷荷巴油与椰子油组成丰富滋养的配方，轻覆肌肤带来丝般柔软触感。酸甜多汁的黑莓与月桂叶滋润洁肤油清新提神。

Roger&Gallet香榭格蕾古法古龙水沐浴露

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古龙水特有的柑橘味清新自然，男女通用带来焕然一新的舒爽之感。从沐浴开始体验法式贵族的御用芳香，缔造清新体香以柑橘为基调的古法古龙水，配以芦荟等源自天然的植物精萃，在任何疲惫的时候都能焕然醒神。

diptyque影中之水沐浴胶

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这款香氛结合了玫瑰的新鲜甜美与黑醋栗叶的绿色香调，尽管看来单调无奇，但影中之水确实完美结合了这两种主要香调，他们互补而平衡，香气呈现既甜美又协调。

Acqua di Parma帕尔玛之水高贵木兰沐浴液

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怡人香气加上美丽木兰花天鹅绒般的质地。丰富的泡沫慢慢包裹全身，像是轻柔的爱抚。仿佛沐浴在丝滑的花瓣中。富含丝蛋白和珍珠粉末的配方让你的肌肤无限丝滑持久留香。

Guerlain娇兰小黑裙沐浴露

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红茶、广藿香与黑樱桃交织在一起，令肌肤如丝绸般光滑细腻，由内而外散发出优雅而时尚的迷人芬香。

欧舒丹初恋樱花沐浴乳

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蕴含普罗旺斯吕贝宏地区的樱桃萃取物，以清新纯净的花果香调，呈现初恋般的浪漫香气。天然植物精华的洁净配方，遇水即可转化为细腻温和的泡沫，可温柔清洁身体肌肤。