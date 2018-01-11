全球首家MUJI酒店开张 数数它在中国有多少个首创

导语：还记得 2015年，MUJI 全球最大旗舰店在上海淮海开业时，连续几天，排队的人多到要限制入场。（来源：雅趣）

不得不说，这个日本杂货铺从一开始，就很会迎合中国消费者，我们也都还挺买账，以至于MUJI一开心，又给中国了许多首创，比如这家即将开业的全球首家酒店。

MUJI Hotel Shenzhen

深圳深业上城（UpperHills）

2018年1月18日

它是MUJI 全球首家酒店。这家酒店的形态其实是三合一复合型的，就是 MUJI 盖了一栋楼，共6层，内部分为 MUJI 旗舰店、餐厅和酒店。

这里面包含了 MUJI Books、Found MUJI、Open MUJI 和 MUJI Diner 等。

从1层到3层，是面积约为 2700㎡ 的旗舰店。MUJI餐厅和酒店的入口设在二楼，餐厅面积约750㎡，可容纳120人同时用餐，到了晚间还会有部分区域将转化为酒吧。3层为酒店的会议室、健身房等。4-6层为酒店客房，共79间客房，包括5种房型，房间面积在25-61平方米之间。

MUJI Hotel 的设计风格，一如既往地“反奢华、反简陋”，以及反对消费社会。

在 MUJI Hotel 的房间里，家具与家居用品，大到床、椅子、桌子，小到床上用品、毛巾、杯子等都来自于MUJI，说白了，就是一个 MUJI 产品大型实景展厅。

这样一来，说不定你入住完，会去楼下杂货铺打包点东西带走。

除了餐厅健身房、会议室，在酒店里还有一个社交空间 Open MUJI。

在这里 MUJI 会邀请艺术家和手工匠人围绕着生活的各个领域展开精彩纷呈的Talk Show。

北京坊 MUJI Hotel

西城区煤市街廊坊头条21号院2号楼

开业时间：2018年3月20日

深圳那家酒店开业之后，紧接着，在3月份的北京也会有一家。

北京的 MUJI Hotel 比深圳的稍微小点，建筑面积达4000平方米，但地处北京最具历史感的旧城区。因此，浓浓的老北京味儿风味是北京 MUJI Hotel 的一大特点。

酒店1层将会设有咖啡厅、酒店商店、书店和休息室，4层的饭店和酒吧设计有屋顶露台，可以眺望天安门广场，而地下1层还将会有MUJI的店面入驻。

除了开酒店这事儿，MUJI 也经常搞事情，接下来我们就一起扒一扒 MUJI 为了销售杂货铺里的东西，究竟打造了一个怎样的MUJI一条龙吧：

全球首家 MUJI Diner（餐堂）

MUJI上海淮海755店三楼

开业时间：2017年6月3日

上海淮海755店三楼原本是 Café &； Meal MUJI，后来 MUJI 将整个第三层重新打包，设计出正对淮海路街景的落地玻璃窗。

现在的 MUJI Diner 整个空间以“食”为主题，将土、木、水以及金属这些地球的要素融入墙壁、桌子、食器之中，当然这些材料都来自于 MUJI 。

MUJI Diner 约9成的蔬菜全都来自上海城郊的崇明县，在第一季的菜单上，MUJI Diner 的风味儿来自：日本伊贺、意大利迪塞奥、中国新疆。

菜单被分午市与晚市两种。区别在于，午市以套餐料理为主，包括3品、4品、5品套餐及意面、咖喱套餐；晚市菜单上能够点到更多单品料理，烤羊排、橄榄油烤扇贝、炸什锦海鲜等主菜。

下午2点到5点是下午茶时间，MUJI Diner 会提供烤松饼、芝士蛋糕等10余种甜品。尽管主推的烤松饼是德国传统甜品，但还是改良出一款放入红豆与抹茶的日式口味烤松饼。

有意思的是，类似小屋的设计空间两面摆放着采摘后新鲜直送的生态蔬菜，菜与水果上还会挂着一张有二维码与蔬果种植者照片的纸牌，用手机扫描二维码，可以知道哪些料理使用了这一食材。

首家烘焙坊 MUJI Bakery

上海大悦城Café MUJI

就目前的评价来看，性冷淡的 MUJI 做起面包来还真像那么回事儿。

MUJI 面包的特点继续延续品牌还原本真的特点，以“素之食”的理念，特别挑选了麦香浓郁的小麦粉来和成面团、发酵、烤制，使得面包得到韧性的口感和新鲜的香味。

从配料上来讲，无印良品一向习惯用本和香糖调味，所以面包的口味上相对而言也会更加温和。面粉选最好的面粉，工艺全靠手工，进军烘焙界的也是很用心。搭配上无印良品的餐具，小资生活很是美滋滋。

在所有的面包中，网上存在感最强，最好吃的还是要数日式面包和三明治系列。当然他们的主厨曾经强烈推荐过巴塔法棍。

首家国内 MUJI Books

上海淮海中路的东方商厦

首家尝试卖书的MUJI 店是位于日本本土的九州福冈市的博多运河城店，以“一直选择好书”为主题严选 3万本书籍的 MUJI Books 正式诞生。

同一年，上海淮海中路的全球无印良品最大旗舰店也跟进了这个项目。

不同的是，国内这家 MUJI Books 相当本土化，文艺力十足。

通过主题性的混搭方式来安排书架，划分了11个主题：饭与书、家与书、绿色与书、杂货与书、睡眠与书、工具与书、房间与书、旅行与书、孩子与书、气味与书、身体与书，涉及了生活的方方面面。

最有趣的是他们的“情境分类法”，书被分门别类后放在不同的区域。比如，在售卖服装的区域，当你在挑选完洗漱袋、收纳包后你可能会看到一本服装搭配的书，随手翻阅一番，然后就买了一身 MUJI。

国内首家 Cafe MUJI

上海中山公园龙之梦

上海 Cafe MUJI 是除了日本8家 MUJI 咖啡店外全球第一家，面积不到 200 平方米，有 52 个座位。

环境设计依旧保留了 MUJI 一贯的日式克制、简约风格，小格调满满。

Cafe MUJI 主打饮品是茶和精品咖啡，还出售 5 款咖啡豆和 10款茶叶，以及4种简餐。

值得注意的是，Cafe MUJI 里没有最近势头正劲的调制茶饮，而是很古朴地选择了龙井、茉莉花茶、铁观音、普洱等传统品类现泡茶，并且按壶售卖。

咖啡中主打手冲欧蕾（Café au lait），咖啡豆来自云南临沧、印尼曼特宁、埃塞俄比亚的耶加雪啡等。

如果杂货铺逛累了，就去 Cafe MUJI 点壶龙井，搭上 MUJI 精致的餐具杯碟，看看书，吃吃布丁，生活依旧美好。

你可能很好奇，为什么 MUJI 要搞这么多事情。

用 MUJI 自己的话来说就是：“无论我们做什么都是以 MUJI 的商品为中心，以此展现给我们的顾客。”