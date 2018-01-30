中国的蒸汽火车之史足以写成一本书 现在书来了

导语：虽然蒸汽机车已经逐渐被现代化列车所取代，但它绕过山地的景观始终令人难忘。（来源：界面新闻）

对于英国摄影师大卫?基奇（David Kitching）来说，即使英国的蒸汽铁路干线已经不复存在，但他对这种事物的喜爱热度永不会减。在他看来，中国是蒸汽铁路最后一个堡垒，他的意思是，在过去20年里，中国依然在使用此种交通工具，而且不论地形多复杂，施工难度多大，火车总能平稳驶过。

Kitching将在中国的蒸汽机车见闻汇总成一本书，由Amberley Books出版社出版，名为“Chinese Steam：The Last Years”，以纪念这种伟大发明的最后身影。

上世纪90年代初期，火车爱好者兼摄影师Kitching就听到了中国能在山地地形里跑火车的故事，他决定尽快来一趟中国。现在已经62岁的他说起蒸汽火车有着特殊情感：“小时候我和朋友们经常在一条人行天桥上看火车跑过，9岁的时候，放学后经常去当地的机车棚，花很多时间才能躲开工头爬上机车车头，因为我错过了1968年英国主线的蒸汽火车拍摄，但是我不想再错过蒸汽机在中国的威力。”他对CNN Travel说道。

Kitching在东北矿区拍摄的列车经过照片

2006年拍摄的蒸汽列车剪影

2006年拍摄于包头，蒸汽列车正在将烧过的矿渣倾倒出来。

第一次中国之旅，Kitching来到了中国东北，看到了奔跑在矿区的火车与狭窄的铁路。此后他又好几次来到东北进行拍摄，总是拿着相机拍摄梦幻般的照片，多年积累了许多风景，也通过这些图片见证了中国的建筑变化。到后来，Kitching不仅对中国的蒸汽车极为熟悉，还被QJ级列车邀请乘坐列车穿过黑龙江佳木斯到牡丹江之间的连绵山脉。

对Kitching而言，旅途中与铁路工人交往始终是亮点，他还在内蒙古自治区与元宝山煤矿列车一名列车员共进午餐。他几乎拍摄了中国所有蒸汽铁路，内蒙古自治区的吉通铁路是世界上最后一条由蒸汽驱动的干线，Kitching在这里拍摄了最多照片。

在寒冷的天气下蒸汽火车的排气是最令人印象深刻的，与极端气温做斗争也是蒸汽汽车需要掌握的技能之一，一旦温度下降到零下40度左右，就必须对引起格外注意，因为蒸汽机可能会被冻伤。Kitching好几次回想起自己的鼻尖冻在相机上的情景。相机在零下35度的时候就会失效，电池寿命也很差，一般Kitching都把相机放在外套里，只有在最后火车出现的时候拿出来拍下最关键的一张。

中国的铁路已经实现了现代化，蒸汽火车正在成为过去，但Kitching仍然热衷于拍摄中国不断变化的铁路，他希望能记录下同一片土地上的新变化，对他而言，这种对比看起来更有趣。

图片来源：CNN