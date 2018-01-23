拍照新玩法 这个应用可以识别你的每个pose

导语：解放双手、不用定时的 N 连拍。（来源：好奇心日报）

打开 Selfissimo，主界面背景是前置摄像头所拍摄到的实时黑白画面，准备好了，点击屏幕中央的 “start”，就进入自拍模式了。

你可以就像平时自拍一样，一只手拿着手机，另一只手做造型或者拿道具，系统会自动捕捉到你的表情和动作，在你每变换一次时屏幕会短暂闪成白屏（表示自动按下快门的意思），把即刻的照片保存在系统里。

这是 Selfissimo 的初级玩法，可以让你自拍时既不用担心按下快门时会手抖，也不用担心十连拍时因为跟不上事先设定的速度而被捕捉到尴尬的表情。

它更大的用处是在没人帮你拍半身照或全身照时，比如一个人旅行时，可以充当你的摄影师：找个可以放置手机的地方，调好角度，走到合适的位置，就可以任意摆造型，selfissiom 会记录下你的每一个动作和表情。

左边是 selfissiom 的主界面，右边是一次自拍下来的照片列表。

需要注意的是，头部占画面比例越大，你的表情越容易被识别。如果是想拍个半身照，每个动作之间的幅度变化越大，越容易被识别。

回到主页面，点击左上角三根短横杠标识的设置按钮，可以开启或关闭 “赞赏模式”，在这种模式下，如果你连续被拍了几次，屏幕中间会出现 “awesome！” （太赞了！）、“fire！”（燃！）、“yow！”（哟！）、“unbelievable！”（难以置信！）等夸赞，快门闪得越频繁，赞赏也会出现得越频繁。

拍够了，点击屏幕任意位置，这次自拍就结束了，并且系统会自动切换到照片列表，你可以点开每一张照片查看，不喜欢的点击屏幕右上方的垃圾桶标识删掉，喜欢的就点击 “垃圾桶” 旁边的 “分享” 按钮，把这张照片保存到相册、传送到另外的苹果设备上或者用其他方式打开。

左图：点击蓝色按钮，开启 “赞赏模式”；右图：把照片保存到相册、传送到另外的苹果设备上或者用其他方式打开。

这些照片都不会保存在系统里，也就是说，点击了照片列表左上方的 “x” （关闭按钮），这些照片就没了。

另外，目前 Selfissimo 只有黑白模式、只支持前置摄像。

Selfissimo 还有其他玩法，比如把手机摆好，让朋友轮流走到画面中，抓拍他们的单人照；或者是抱着宠物，来张和跟它们一起玩耍的照片。。。。。。祝你拍得愉快！