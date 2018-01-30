玩腻了相机应用里的贴纸？这款应用把特效加了进来

导语：运用了苹果的 ARKit 技术，和以前的 AR 相机挺不一样。（来源：好奇心日报）

一款加入了增强现实特效的短视频应用。

用了苹果的 ARKit，特效可以固定在画面里，并且更加立体。

目前只有 iOS 版，iPhone 6s 和 iOS 11 以上版本才能用。

美图在1 月 19 日推出了一款带有增强现实特效的短视频制作应用 PartyNow，如果你玩腻了视野只有手机框那么大的的平面特效，想看看更广的视野和不同视角下的特效，可以试试这一款。

PartyNow 现在有 14 款特效，分为 “空间画笔” 和 “空间氛围” 两种。

画笔有 “烟雾棒”、“小宇宙” 、 “彩虹糖” 和 “银河系” 四种。选好画笔后就进入了实时画面的涂鸦模式，你可以在画面中进行任意涂鸦，比如在杯子上划一圈银河系，在沙发上画一串爱心……画好的涂鸦会被 “固定” 在空间里，手机可以 360 度任意移动拍摄，系统会记录所到之处的所有涂鸦。

点击 “画好了，去拍摄” 就进入了拍摄模式，一段拍摄持续的时间为 10 秒，一次完整的短视频由四段拍摄组成。转动角度，你可以看到一个 “立体” 的涂鸦，比如之前用 “彩虹糖” 画出了一个爱心形状，拉近镜头，爱心也会相应地靠近你，最后穿过镜头，转动手机，还可以看到画笔的粗细变化。

每完成一段 10 秒的拍摄，都可以返回涂鸦模式，对之前画好的画进行修改，再继续拍摄。

边拍边画的一个好处是可以让玩法变得更多样。比如拍朋友时，可以在第一段中不添加特效，在第二段中给他画一个烟雾弹，配上一副刚刚头脑风暴后的表情。

“空间氛围” 里有镭射眼、“引力波”、“超次元” 等 7 种特效，大部分都是通过人像识别，在人物的眼部玩花样，比如在眼睛上贴标签、带有动画效果的眼镜等。

左边在对画面进行涂鸦，右边是拍摄模式。

你还可以给视频添加 7 种滤镜和 22 种背景音乐，这些音乐节奏感都比较强，没有歌词。此外还有美颜和定时功能。

一段完整的视频拍好之后可以对其头部和尾部进行裁剪，最短保留 5 秒的长度。

最后你可以把它保存在应用内，或者分享到美拍、微信、QQ 等地方。

一个明显的缺点是画质不太好。即使在光线充足的室内，也会在画面中看到明显的噪点。

此外，PartyNow 的使用限制也比较多，比如在一个视频中只能只用一种特效、要求用户在拍完一段完整的视频（四个 10 秒的视频）后才能保存，保存最后就不能再修改。

美图称 PartyNow 用上了苹果的 ARKit 技术。2017 年 6 月，苹果在它的全球开发者大会（WWDC） 上宣布在 iOS 11中增加增强现实组件 ARKit，让开发者可以更方便地在 iOS 设备上创建增强现实体验。比如在 ARKit 之前，所谓的现实增强相机大部分是在人脸上固定了贴纸，但 ARKit 解决了贴纸的定位、追踪和相对应用的问题，让贴纸和场景融合得更佳真实。

目前越来越多的开发者在使用 ARKit 制作现实增强应用，但大都处于初级阶段。