糖系风才不是公主病 最时髦的家居品牌都用它

导语：盐系太寡淡了，我们要换口味！（来源：菠萝斑马居住指南）

“这种风格只适合现代投行精英此类进取心勃勃的平衡一下三观！我等每天挣扎在抑郁线附近的看久了要万念俱灰！求给上有老下有小在外为五斗米折腰对内劳心劳力的我们指点一个生机勃勃的风格啊！”

有的。

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如果说盐系是对个人核心一种孤傲的坚守的话，那糖系应该就是，进门的那一刻，烦恼压力执着都丢在了外面，全世界只剩下爱人给你的一个大大的拥抱。

热情，温暖，有点熟悉，有点平常，但是填满了你整颗疲惫的心。

糖系是什么？

说到糖的话大家很容易联想到公主风、马卡龙色系。

可能更适合恋爱中的少女

图片来自网络

可能更适合作为儿童房

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真正的糖系，一样用了粉色、绿色、红色这类容易出挑的颜色，但一点也不肤浅，给人温暖安稳的感觉。

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糖系的三大特征，其实跟“甜”没有任何关系。

1.怀旧色

糖系和马卡龙色完全不在一个谱系里。先感受一下马卡龙棉花糖的色彩：

甜度非常高了

再感受一下糖系色彩：

非常subtle

其实这个色系早在1950年代就火遍全美了。当时的家电大亨通用电气，还有销售世界上第一台冰箱的Kelvinator，都纷纷推出了“粉系”的厨房电器：冰箱、烤箱，颜值简直秒杀60年后的这些产品啊。

Kelvinator的广告图

现在好多潮人回去效仿90年代的时尚，其实也是在致敬50年代，用的就是类似的色系。

1999年，摄影师Juergen Teller镜头下的Kate Moss

回到糖系的家居风格里来，其实都还是带了点复古调调的。所以搭配起柚木胡桃木，或者是黄铜灯和大相框，完全不会违和。马卡龙色系就完全做不到。

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色彩依旧丰富，但少了一点甜度，是属于成年人的热情和优雅。

2. 无性别

看到这里你们应该发现了，糖系好像离不开“粉色”啊。

粉色在近4-5年一直受到时尚圈的热爱，直到2016年潘通把“rose quartz”定义为年度流行色，让粉色变成了“刷街色”。你要是到大街上走一圈，不看到粉色几乎不可能。

这阵粉色的风潮，其实是个“去性别化”的风潮。大家纷纷穿上粉色来表达自己。男生穿粉色从“娘”的刻板印象，慢慢变成了“潮”。

男模特穿着Rihanna的Fenty x Puma

女孩用“粉色”，男孩用“蓝色”这种毫无缘由的习俗，被千禧世代（80~00年出生的人）所抛弃了。甚至有人说，这个颜色定义了这一代人，所以把这种粉色叫成“千禧粉”。

2回顶部

放在房间里的粉色元素，也不再是“小公主”的代表了。

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尤其是“家”这种各年龄各性别人群都会出没的地方，因为粉色而走红的“千禧色”，就为我们打开了家居配色的新世界啊。

3。舒压

不过我认为，糖系会流行起来，并且这么多年都没有在潮流中消失的最大原因还是这个：舒压。

糖系的颜色可以让人平静。

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就像很多用户在留言里说，回家根本不想看到什么冷冰冰的东西。这种丰富而柔和的色系经过研究证实，真的可以减轻愤怒，激进，埋怨，还有被遗弃和被忽视的感觉。

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所以糖系也会用到非常多纺织品来增加温度和柔软度。抱枕、盖毯被大量运用在每个房间里。

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比起那种亮晶晶的硬糖，糖系更像是柔软蓬松的糕点。在一个闲适的午后，喝着茶吃着甜点，和家人一起回忆些陈年趣事的这种幸福心情，就是糖系。

糖系装修实操指南

那天我在办公室里跟大家宣传了糖系风格之后，大家纷纷从盐系倒戈，喊着要把自己家改成糖系，因为看上去就很开心啊。

其实不难搞的，大家现有的简约、基础款的家，很容易改成糖系。

1.增加色彩点缀

糖系的墙面、地板、基础家具其实都可以很平庸，但是一定会有色彩点缀。

不过色彩的选择上也有讲究。糖系一激动很容易搞成BOHO风，颜色太艳丽、花纹太繁复，就少了糕点的那种蓬松感。

不过BOHO其实也蛮美的啦，下次可以单独写一篇。

BOHO CHIC：感觉可以裹个头巾在地毯上抽水烟

糖系装修里的还是要有基本款存在的。比如style at home网站评出来最受欢迎的厨房，只有一面墙、部分小家电、橱柜内部和一块毛巾是很糖的颜色。

styleathome.com

剩下的地方都用来留白了。

糖系也不一定非得点缀粉红色，蓝色、黄色、绿色都可以的。

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在选择糖系配色的时候，教给你们一个绝招。

就是看David Hockney的画！这位英国国宝级艺术家，真的是画尽了加州的阳光和美梦。

Peter Getting Out of Nick’s Pool ， 1966

他的画简直就是糖系的调色板。拿着他的“泳池系列”当色卡，去寻找家具配饰肯定不会错的。一张画刚好用一个房间，不多不少。

黄色用在盖毯，深绿色用在花瓶，灰棕色用在部分墙面，蓝色波纹用在地毯。

A Bigger Splash。 1967

去不了加州，也没有私人泳池，我们至少可以用色彩还原加州的海风和光线嘛。

不想大面积改造的，就弄一个角落。刷一面墙，买两把椅子，摆一幅画。

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连墙也不想刷的，就把日用单品和各种毯子换成糖系配色。

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2.利用有质感的材质

羊毛、黄铜、丝绒和木头，这四种材质反复用，混搭起来用，再加一点颜色，就能制造出有高级感的糖系风格。

厨房：黄铜吊灯、实木凳子和1面糖系配色的墙

blogloving.com

餐厅：一幅非常糖系的画、两把丝绒椅子和黄铜的桌脚椅脚

客厅：木墩茶几、羊毛地毯、皮毛椅子还有粉色抱枕和画

图片来源于pinterest

卧室：藤条床、羊毛盖毯地毯、黄铜灯

毕竟糖系已经扫荡时尚界这么多年，有很多品牌不仅衣服很糖，家居线都是糖系代言人了。直达这些品牌，闭着眼睛都可以搭出糖系的家啦。

第一个是Urban Outfitters，你看它卖一个落地灯，都配了一个如此糖系的沙发！

糖不糖，简直想咬一口啊！

连世界地图都是糖系配色的。

全世界都融化成了咖啡上的奶泡

urbanoutfitters.com

还有一个就是上面图片里出现过的Anthropologie，前身和urban outfitters也是一家，它的家居线要高端（贵）很多，贵妃糖。

Anthropologie的丝绒沙发，非常非常标准的rosewood色，再粉一点就轻飘，再木一点就老气。

床品清清爽爽，但只要一铺整个卧室就糖了。

这些品牌，随便哪张产品图就看起来很糖系，是因为他们对颜色和面料有极度精确的把控。

糖系就像做甜品一样，差一点点的糖分，一点点的温度，都会让质感和风味大打折扣。但优秀的产品，就会让你掉进一个幸福的陷阱，再也爬不出来。

嗯，回过神来，我发现这两个糖系品牌里我只能买得起这个，水泥香氛蜡烛：

不过有一个蜡烛也不错啊

没有人规定穷人家里冷冰冰，富人家里才温暖。糖系其实是最平等的一种风格，无关性别，无关年龄，就是最本质的爱与舒适。

最后来一个糖系搭配的粗暴总结：

配色

+ 大面积基础色+一个角落粉

+ 粉色搭红色系：搭棕红橘红玫红和各种微妙的红

+ 粉色搭其他颜色：搭深蓝、亮黄，绿色用来点缀

家具

+ 木头暖木色为主+黄铜不嫌多

+ 地毯、抱枕和盖毯，三个里起码有两个

+ 用羊毛和丝绒制造温暖