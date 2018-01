糖系风才不是公主病 最时髦的家居品牌都用它

导语:盐系太寡淡了,我们要换口味!(来源:菠萝斑马居住指南)

“这种风格只适合现代投行精英此类进取心勃勃的平衡一下三观!我等每天挣扎在抑郁线附近的看久了要万念俱灰!求给上有老下有小在外为五斗米折腰对内劳心劳力的我们指点一个生机勃勃的风格啊!”

有的。

如果说盐系是对个人核心一种孤傲的坚守的话,那糖系应该就是,进门的那一刻,烦恼压力执着都丢在了外面,全世界只剩下爱人给你的一个大大的拥抱。

热情,温暖,有点熟悉,有点平常,但是填满了你整颗疲惫的心。

糖系是什么?

说到糖的话大家很容易联想到公主风、马卡龙色系。

可能更适合恋爱中的少女

可能更适合作为儿童房

真正的糖系,一样用了粉色、绿色、红色这类容易出挑的颜色,但一点也不肤浅,给人温暖安稳的感觉。

糖系的三大特征,其实跟“甜”没有任何关系。

1.怀旧色

糖系和马卡龙色完全不在一个谱系里。先感受一下马卡龙棉花糖的色彩:

再感受一下糖系色彩:

其实这个色系早在1950年代就火遍全美了。当时的家电大亨通用电气,还有销售世界上第一台冰箱的Kelvinator,都纷纷推出了“粉系”的厨房电器:冰箱、烤箱,颜值简直秒杀60年后的这些产品啊。

现在好多潮人回去效仿90年代的时尚,其实也是在致敬50年代,用的就是类似的色系。

回到糖系的家居风格里来,其实都还是带了点复古调调的。所以搭配起柚木胡桃木,或者是黄铜灯和大相框,完全不会违和。马卡龙色系就完全做不到。

色彩依旧丰富,但少了一点甜度,是属于成年人的热情和优雅。

2. 无性别

看到这里你们应该发现了,糖系好像离不开“粉色”啊。

粉色在近4-5年一直受到时尚圈的热爱,直到2016年潘通把“rose quartz”定义为年度流行色,让粉色变成了“刷街色”。你要是到大街上走一圈,不看到粉色几乎不可能。

这阵粉色的风潮,其实是个“去性别化”的风潮。大家纷纷穿上粉色来表达自己。男生穿粉色从“娘”的刻板印象,慢慢变成了“潮”。

女孩用“粉色”,男孩用“蓝色”这种毫无缘由的习俗,被千禧世代(80~00年出生的人)所抛弃了。甚至有人说,这个颜色定义了这一代人,所以把这种粉色叫成“千禧粉”。

2回顶部

放在房间里的粉色元素,也不再是“小公主”的代表了。

尤其是“家”这种各年龄各性别人群都会出没的地方,因为粉色而走红的“千禧色”,就为我们打开了家居配色的新世界啊。

3。舒压

不过我认为,糖系会流行起来,并且这么多年都没有在潮流中消失的最大原因还是这个:舒压。

糖系的颜色可以让人平静。

就像很多用户在留言里说,回家根本不想看到什么冷冰冰的东西。这种丰富而柔和的色系经过研究证实,真的可以减轻愤怒,激进,埋怨,还有被遗弃和被忽视的感觉。

所以糖系也会用到非常多纺织品来增加温度和柔软度。抱枕、盖毯被大量运用在每个房间里。

比起那种亮晶晶的硬糖,糖系更像是柔软蓬松的糕点。在一个闲适的午后,喝着茶吃着甜点,和家人一起回忆些陈年趣事的这种幸福心情,就是糖系。

糖系装修实操指南

那天我在办公室里跟大家宣传了糖系风格之后,大家纷纷从盐系倒戈,喊着要把自己家改成糖系,因为看上去就很开心啊。

其实不难搞的,大家现有的简约、基础款的家,很容易改成糖系。

1.增加色彩点缀

糖系的墙面、地板、基础家具其实都可以很平庸,但是一定会有色彩点缀。

不过色彩的选择上也有讲究。糖系一激动很容易搞成BOHO风,颜色太艳丽、花纹太繁复,就少了糕点的那种蓬松感。

不过BOHO其实也蛮美的啦,下次可以单独写一篇。

糖系装修里的还是要有基本款存在的。比如style at home网站评出来最受欢迎的厨房,只有一面墙、部分小家电、橱柜内部和一块毛巾是很糖的颜色。

剩下的地方都用来留白了。

糖系也不一定非得点缀粉红色,蓝色、黄色、绿色都可以的。

在选择糖系配色的时候,教给你们一个绝招。

就是看David Hockney的画!这位英国国宝级艺术家,真的是画尽了加州的阳光和美梦。

Peter Getting Out of Nick’s Pool , 1966