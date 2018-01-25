范冰冰穿花裙子却被baby艳压？想不到最好看的却是她

导语：日前，有文艺界“春晚”之称的中国文学艺术界2018春节大联欢落幕，当天范冰冰、angelababy等女星都有出席，明星们的造型自然就是一大亮点了，同样是穿花裙子，这次范爷竟然被baby艳压了？

范冰冰

年末了，各种红毯也是扎堆了，之前被成为毯星的范爷露面的次数却少了，只有一些涉及专业性的颁奖礼中范爷才会出现，本次的文艺界春晚，范爷作为今年的新晋影后当然是要参加的了。

范冰冰女神穿了一件蓝色的花朵连衣裙，搭配淡粉色的尖头高跟鞋，鞋子是特别金属尖头，穿起来很有气场~

这条连衣裙是精致的衬衫领设计，让原本有些浮夸的花朵裙更有正式感，不过全身印花的连衣裙只有一个问题，就是容易显老！

不过，还好范冰冰有无敌美颜，穿什么都好看。这条连衣裙来自Gucci 2018早春系列，售价在五万多人民币！

小编之前就说过了，2018年春季的流行趋势是穿花裙子，现在看见了吗？明星们都在已经抢先穿上身了！

Angelababy

和范冰冰同场现身的还有angelababy，baby和黄晓明真是郎才女貌！baby穿了一件少女粉色薄纱礼服。

抹胸礼服能露出精致的锁骨，收腰的设计显得人身材特别好，粉红色裙子显得人很粉粉嫩嫩的，裙子上还有红色的羽毛点缀，看起来特别精致！

angelababy的礼服来自Oscar de la Renta 2018早春系列，说真的礼服当然要比成衣贵，而且比起范冰冰，baby这次穿的更仙，也是难得有一次穿的比范冰冰还要美！

同框对比一下，果然baby华丽的少女礼服比范冰冰的Gucci连衣裙好看不少，这次baby获胜！

不过要说昨晚最美的人是谁，那你肯定想不到！

佟丽娅

昨晚同台的还有戚薇和佟丽娅，两位女神还都选择了红色礼服。戚薇穿的一般，一件橘红色礼服，看起来很华丽，但是和旁边的佟丽娅一比，立马输了一大截！

对比一下，是不是在气质上差很多，戚薇穿的礼服虽然有镂空和拼色设计，但是看起来不太高级，反而是佟丽娅的缎面礼服更有气质！

佟丽娅穿了一件红色的缎面礼服，大红色非常的正，显得人气色非常好，搭配了一双红色高跟鞋，全身同色系，吧啦觉得其实搭配黑色高跟鞋会更大气一点儿~

佟丽娅的短发更适合抹胸裙，同样的收腰设计，身材比例特别好，所以今晚最美的奖项还是颁给佟丽娅！

随便站在最边上也能成最美的一个！这就是气质吧~

像这种比较正式性的晚会，流量小花和小生们的出现绝对能引起了不少的反响，想要扮美又不会显得太俗气，明星们也是花了功夫的呢，你觉得谁最好看呢？