是Balenciaga让杜海涛更土还是杜海涛让Balenciaga更low

导语：每一季的时尚发布，我们总会被一些精彩的设计所惊艳，当然，也有一些设计也会偶尔让人惊吓。但其实只要做好搭配，再不可思议的单品，也会焕发出其特有的生命力，今天我们就来谈一谈，有那么一件不太好搭的单品，应该如何来拯救。

最近，杜海涛现身机场，背着Balenciaga最火的单品： Bazar手袋。这款在中国人心目中被称为“编织袋”的IT bag并不是那么容易驾驭，原本卖几万块的包再他身上果然没有体现出它的价值。

Balenciaga对于这款并不太好驾驭的包抱有极大的热情，基本上每一季都有更新这款包。

除了杜海涛，很多明星也都对这款IT bag产生了挑战的心理，不管是白百何还是唐嫣，

唐嫣

白百何

其实翻看杜海涛以往的经历，他对自己的时尚驾驭能力有一种蜜汁自信，各路大牌加身，造型理念就一个字“壕”！

Balenciaga的防风外套搭配运动裤嘻哈潮范，挎着Louis Vuitton手袋，头戴黑色绒线帽，杜海涛穿出了自己的风格。

黑色睡袍出街，搭配迷彩短裤街头潮范儿十足，Vans休闲鞋时髦经典，杜海涛虽然有点胖，但依旧很有范儿。

除了这款编织袋，杜海涛还尝试了别的款式。

甚至还有这只也是来自Balenciaga颇具看点的花棉被包。

这么难驾驭的包款为什么还是当下最火的IT bag呢？让我们来看看街拍达人们的搭配，好像也会有看起来很合理的时候。