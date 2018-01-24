优雅兼具力量 刘雯张天爱为你演绎夜圆星辰的极致之美

导语：力量与灵巧，平衡与律动：这正是Joséphine加冕·爱系列阐述的CHAUMET风格——在不断更新演变的辉煌历史中诞生的高雅与娇柔之美。（来源：腕表之家）

CHAUMET Joséphine 加冕?爱 夜圆·星辰系列珠宝

CHAUMET Joséphine 加冕?爱 夜圆·星辰系列 铂金耳环

2016年，品牌突破以往经典的钻冕造型，推出11款夜圆·星辰珠宝腕表臻品，向CHAUMET灵感缪斯约瑟芬皇后美学世界致敬。CHAUMET Joséphine夜圆·星辰系列艺术风格来自于建筑物中的几何图案，围绕着生机勃勃的漩涡舒展开来：通过灵巧排列的钻石、简约流畅的线条和极具辨识度的梨形设计，营造出对称与非对称之间、极富变化的动态美感。

刘雯佩戴CHAUMET Joséphine 加冕?爱 夜圆·星辰系列珠宝

该系列推出之际，大表姐刘雯还为其拍摄了一组时装大片，以鲜明的自我风格演绎出夜圆·星辰系列成熟独立的不凡气质。

刘雯佩戴CHAUMET Joséphine 加冕?爱 夜圆·星辰系列珠宝

线条利落的西装搭配轮廓感强烈的夜圆·星辰系列不对称手镯，为干练日装带来令人瞩目的璀璨神韵。这只非对称的现代感手镯以圆度和轻盈感为特色，在卓越的镂雕镶嵌工艺下令梨形主石达到视觉扩张的微妙效果。

刘雯佩戴CHAUMET Joséphine 加冕?爱 夜圆·星辰系列珠宝

充满柔美气息的针织衫搭配夜圆·星辰系列独创性的可调节吊坠项链、时髦指间钻戒，散发着典雅权威的迷人魅力。

CHAUMET Joséphine 加冕?爱 夜圆?星辰系列 长项链， 18K白金，可变换长项链，镶嵌185颗明亮式切割钻石，4.66克拉

其中，这条夜圆·星辰项链通过悬挂背部的精巧闭合扣实现长度的自由调节，以长短不同的风貌点缀颈间、配合不同场合造型需求。

CHAUMET Joséphine加冕·爱 夜圆·星辰指尖戒，18K白金，镶嵌63颗明亮式切割钻石

而这枚灵感来自约瑟芬皇后不对称戒指“toi&moi（我和你）”的夜圆·星辰指间戒，采用了品牌标志性的“fil-couteau（刀锋）”镶嵌工艺，中心两颗梨形钻石宛若若漂浮在空中，呈现出轻盈的悬空魅力。单颗梨形钻石结构完美对称、而两颗梨形钻石构成的整体则达到不对称效果。

CHAUMET Joséphine加冕·爱 夜圆·星辰戒指，铂金戒指，镶嵌钻石，其中1颗为3.40克拉的DFL 2A级梨形切割钻石

与上面的指尖戒相比，这枚采用了多种钻石切割方式的夜圆·星辰系列戒指则更加饱满，一圈圈的密镶钻石层次分明，为其增色不少。3.40克拉的主石在小钻石的映衬下璀璨夺目，光彩迷人。

CHAUMET Joséphine 加冕?爱 夜圆?星辰戒指，铂金，镶嵌63颗明亮式切割钻石 CHAUMET Joséphine 加冕?爱 夜圆?星辰铂金耳钉，镶嵌62颗明亮式切割钻石

此外，这对精妙绝伦的耳环也是夜圆·星辰系列中至臻之作，耳环的设计经典地还原了水滴滴落的圈圈水韵，中心爪镶两颗大小不一的明亮式切割钻石，也是对水滴轻轻掉落状态的重点。张天爱还曾佩戴这对耳环珍品出席《建军大业》清华首映礼，高雅精致之作与她自信优雅的气质相得益彰。

CHAUMET Joséphine加冕·爱 夜圆·星辰项链

CHAUMET Joséphine加冕·爱 夜圆·星辰项链

CHAUMET Joséphine加冕·爱 夜圆·星辰项链

CHAUMET Joséphine加冕·爱 夜圆·星辰项链

CHAUMET Joséphine加冕·爱 夜圆·星辰腕表

这一系列中的吊坠和腕表亦是简约经典，无论从职场日常佩戴、轻松鸡尾酒派对到高级晚宴等正式场合，都能演化出多种面貌，庄重不失活泼、优美兼具力量。

夜圆·星辰系列空灵而高尚，是不同对比的组合，是纯美与力量的结合，亦是精致与光彩的融合，以赞美约瑟芬皇后与生俱来的感性魅力，既柔美动人又尊贵权威。