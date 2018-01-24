葡萄酒需要醒酒 三四百块那种也要吗？

导语：根据中国古代史料记载，人类采食野生葡萄早在旧石器时代就已经开始了。（来源：时尚先生网）

判断题：请根据以下 Jessica 和 Linda 的对话判断出她们有几处装 X 失败（每处错误 2 分）

Jessica：哎呦，像这种在加利福尼亚产的 Pinot Noir （黑皮诺）可比什么拉菲好喝多了，那些土包子啊只知道拉菲拉菲的。他们也就只配喝长城干红。

Linda：就是说啊，我们组的那些人和法国的客户说祝酒词，连一句表达健康的话都不说，真是丢人呢！知不知道那是人家的传统啊！

Jessica：哎呀呀，我们组的那些人也是，连橡木塞都打不开，可能他们只适合活在意大利拿布条子当瓶塞的年代吧。。。。。。

Linda：呵呵呵呵呵。。。。。。。他们喝红酒啊都不知道配车臣 CHEESE 的。

Jessica：哈哈哈哈，他们哪吃的起那些啊，上次Eli送我的那些红酒都不挂壁的，一看就是便宜货。

Linda：天呐他怎么这么抠门啊？上次我们头儿，买了四百块的澳大利亚“玫瑰山谷”，他竟然没醒酒就给我们倒酒，我们头差点气死。

Jessica：土鳖噜 嘻嘻。

答案：

1、表达健康的祝酒词是意大利人的传统。

2、木塞发明之前，法国人才用布条堵瓶口。

3、不是车臣，是车达的 cheese 。

4、红酒是否挂杯和酒本身好坏无关。

5、三四百块钱的酒一般年份较近，非但没必要醒酒，还有可能破坏酒本身的口感。

根据中国古代史料记载，人类采食野生葡萄早在旧石器时代就已经开始了。因为葡萄味道鲜美，人们就将没有吃完的葡萄储存起来，结局你肯定猜到了，一群聚会只吃果盘的人类一不小心“酿”出了葡萄酒。葡萄酒在中国人心中的形象一直是百变的，有的人觉得是用来在高层局上一口闷的，有人觉得是小资用来装逼的，也有人觉得葡萄酒只是为了戒白酒的幌子而已。

其实，若是你身处于一二线城市，你便能知道中国人其实对于葡萄酒这方面的需求量还是很大的。在 2016 年，中国葡萄酒零售市场规模达到 1555.89 亿元，同比增长 8.64% 。

目前，我国葡萄酒的消费者年龄越来越趋于年轻化。在 2012 年之前，中国葡萄酒市场的主要消费群体大多为 40 岁左右的群体。在 2016 年调查数据中我们了解到， 20-29 岁这一群体已经逐渐成为葡萄酒消费的主要消费群体。我感觉中国人（除专业人士外）对于葡萄酒的认知大致分为两种：一种是只知道葡萄酒是葡萄酿的，红酒、法国；一种是大致了解历史、产地和禁忌的；

对于那些对于红酒一无所知 的，你就需要抓紧时间速记一下了，以防日后在塑胶姐妹花酒局上被“噗嗤”。

世界上最早开始栽培葡萄的地区是小亚细亚地中海和黑海之间及其南岸地区，后来南高加索、中亚细亚、叙利亚、伊拉克等地区也纷纷开始种起了葡萄。

很多人可能以为最早开始酿造葡萄酒的国家伊朗。但其实是埃及人。大约在公元前 3000 年，埃及人就已经开始酿造葡萄酒了。在埃及的古墓中所发现的大量的珍贵文物都清楚地描绘了当时古埃及人栽培、采收葡萄和酿造葡萄酒的情景（埃及人甚至还是最先开始使用玻璃杯的民族）。

看过了葡萄酒的简史，我们就要了解一下如何那些葡萄酒的常识了。在中国，我们一般会根绝白酒去选择下酒的小菜。和白酒不同，葡萄酒一般是服务于食物的。通常，在葡萄酒配餐中，我们需要注意以下这6要素：酸、油、苦、咸、甜还有酒精含量等。

如果在一场有葡萄酒的局里，如何才能稳稳的 HOLD 全局呢？

配餐

当你选完餐点之后，就该开始在脑子迅速的考虑要选什么葡萄酒了。

地区特色搭配是一种简单的搭配方式，用当地的菜肴来搭配当地的葡萄酒一般是不容易出错的。意大利酒搭配上意大利菜，美国俄勒冈州产区的黑皮诺搭配来自俄勒冈州 Willamette Valley 奶酪。。。。。。。虽然这样的搭配方式并不会非常高级，但应付一般酒局绝对不会使你出糗。

但是，即使是用这种简单的搭配方式，也一定要遵守“味觉条约”：对抗式搭配法和平行式搭配法

酸+酸：平行法

酸涩的菜系可以搭配酸涩的葡萄酒，但当酒的酸度低于菜的酸度时，会使酒尝起来比较寡淡。所以，在酸+酸的搭配中，一定要思量主菜的酸度是否压过葡萄酒的味道，比如霞多丽葡萄酒搭配醋汁色拉就是十分不错的选择。

甜+咸：对抗法

聪明的你一定知道我们说的是甜酒咸食，而不是咸酒甜食在葡萄酒配餐中，咸味的食物就应该甜味的酒来平衡以下。像甜型雷司令或者澳大利亚的果味酒就非常适合搭配一些口味比较重比较亚洲或墨西哥美食。

苦+油

这里说的“苦”或“涩”是因为有些葡萄酒中含有较多的单宁，但是这种苦涩却可以非常有效的带走肉类食物的油腻感。（一口气吃五块东坡肉再也不齁了）

酸+油

虽然在电影里的宴会上人们大多端着一杯香槟搭配着各种甜点，但是当你周末吃炸鸡的时候，香槟也是绝佳的选择。至于像三文鱼这样特殊的海鲜，就不必再避讳葡萄酒了，一杯白葡萄酒可以帮你更好的品尝三文鱼的鲜美。

品酒

品酒和就餐时可不一样，在品酒会上千万不要像是来蹭酒一样。

品酒时除了要先闻一闻，还需要将酒像喝汤在嘴里迂回一下，这时充到鼻腔中的香气也更能帮助你去品到酒香。

也不要光顾着喝，你对这款葡萄酒的评价语也需要字字斟酌。当你评价酒的香气时，要先尝尝有没有橡木桶的味道，如果有，那么可以说“有一丝橡木桶的香气”。而酒体本身，可以就果香和花香来评价。若是略涩的口感，那便是单宁了。

例：嗯~ o（*￣▽￣*）o，除了热带水果的香甜，还有一丝橡木桶的味道，单宁的口感略重。

（敲黑板！除了 Muscat ，其他红葡萄酒都很少有葡萄的味道，千万别说有葡萄香气这种自作聪明的话）

当你评价酒的颜色时，可以用“明亮的”“鲜艳的”等高级词汇。而比喻手法上，一般可以使用“石榴红色”和“红宝石色”，除年份久远或者变质外，红葡萄酒的颜色基本都可以这么形容。

例：嗯~ o（*￣▽￣*）o，是明亮的红宝石色。

各位千万不要觉得葡萄酒不可以搭配中国像饺子、土家族酱香饼、麻辣烫这样的“土味”食物，葡萄酒虽然有着像红酒不能搭海鲜，白肉配白葡萄酒红肉配红葡萄酒的规矩。但是最重要的还是去大胆尝试，还是那句话，葡萄酒永远是服务于佳肴的，并没有什么土不土这么一说，土的是自以为是。