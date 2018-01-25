《恋爱先生》江疏影同款 hold住百变风格！

导语：《恋爱先生》热播，“罗玥”江疏影同款穿搭也值得妹子们借鉴，不光是单品实用，搭配方法是走的简单舒适路线，日常和通勤都可以参考，下面跟爱秀美小编一起来详细了解一下吧。

电视剧恋爱先生热播，江疏影又来撩汉了，和有刘海的靳东谈起了恋爱。继《好先生》里的御姐之后，江疏影开始走上了比较接地气的道路。不仅同款发型上热搜，穿搭也很抢镜，和清新卖萌，也可干练御姐，连同款也多来自品牌伊芙丽，感觉大家也买得起。

江疏影同款衣服

最帅气的绝对就是这款风衣造型了，感觉穿上风衣之后江疏影的御姐气场瞬间就回来了！卡其色经典双排扣风衣简单干练，配白色裤子干净养眼，江疏影还很有心机的在内搭中增加了黑色单品，腰带设计让身材比例更明显，大长腿更帅气。

同一搭配中出现的包包出自品牌纪梵希。

第二套，西装杀干练帅气，黑色小西装套装真的超级能凸显气场，内搭白色衬衫知性干练，大手提包搭配显得人更加纤细显瘦。

第三款，同款军绿色派克大衣，宽松版型加上大毛领设计一看就很保暖，扎高马尾清新干练。

一款少女感强一点的搭配，条纹上衣+阔腿裤+小白鞋，妥妥的逆龄少女呢，感觉瞬间回到学生时代。

江疏影同款毛衣，个性印花毛衣搭配颜色丰富的印花半身裙很民族风，内搭牛仔裤舒适性更高，春天的时候也可以试试像江疏影这样裤子里面+裤子的穿法。

江疏影同款迷彩外套，不要觉得迷彩服是很中性风的单品，像江疏影一样，用喇叭裤和银色小高跟鞋搭配一样时髦养眼。裤脚流苏设计小编很喜欢呢。

江疏影同款卫衣，粉+白组合的条纹很减龄，清新甜美，搭蓝色高腰阔腿裤舒适到不行，搭双肩包少女感十足。

江疏影同款牛仔外套，短外套内搭吊带的搭配适合矮个子的妹子，腰身很瘦的妹子也可以尝试，搭烟管裤增加成熟感。

江疏影同款大学T，白色t恤上面只要一个交叉的十字，简单清爽，搭牛仔外套增加亮点，据悉这件短袖出自品牌WITNHSONG，想要的人可以去官网看看。

江疏影同款绑带外套，黑色短夹克的款式加上绑带元素之后就得帅气和可爱起来，内搭T恤就可以美美出门。像江疏影一样，搭一个红色包包更抢镜。

江疏影同款一字肩上衣，条纹的一字领感觉并不是很好驾驭，但江疏影用阔腿裤搭配就很适合，果然腿长就是任性呀。

和以往电视剧女主不同，《恋爱先生》中江疏影的每款穿搭都是很有借鉴意义的，日常也可以穿，驾驭职场风格也是适合的，感觉很接地气。

恋爱先生江疏影同款耳环

耳环——施华洛世奇

恋爱先生中江疏影戴的几款耳环也是大火，基本都是出自她代言的品牌施华洛世奇，作为老牌珠宝品牌，他们家的首饰在很多电视剧中都有出现过。

首先就是这款长耳坠耳环，长款设计超级能拉长脸型，软妹戴上可以变性感，御姐戴上更帅气！

第二种是这种圆形的耳环，小灯泡的设计很有造型感，前面是珍珠耳钉，戴上显端庄，和正装很搭，从后面看亮点可是不少呢，好像吃了彩虹糖一样。