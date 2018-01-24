男人帮#22岁就提名奥斯卡 请让我呼唤你的名字“甜茶”

导语：去年有个小哥火了，他主演了一部电影叫《call me by you name》，一下子大家都燃了，如今22岁的他提名奥斯卡 。
22岁就提名奥斯卡 请让我呼唤你的名字“甜茶”
去年有个小哥火了，他主演了一部电影叫《call me by you name》，一下子大家都燃了，不管你有没有一颗腐烂的心，反正小哥在电影中的一言一行够撩人的。凭借这部电影，小哥获得了第21届好莱坞电影奖：最具突破男演员奖。可你知道吗，这男孩才22岁。
甜茶Timothée Chalamet让你燃的事还很多 比如退学哥大
这小哥曾经可是哥大的学生，并且精通英法两国语言，于是编辑就好奇！怎么学霸就成了鲜肉演员，今天咱们就扒一扒这个男孩的成名之路。
Timothée Chalamet，1995年12月27日出生于美国，中国粉丝称他为“甜茶”，为何叫他甜茶，这个昵称源自于他的名字，“Timothée”第一个发音tée，还有“Chalamet”前三个字母拼音就是茶。他父亲是法国人，所以在法国成长为他良好的法语奠定了基础。13岁时在法国的足球训练营担任教练，负责教导6岁到10岁的小孩。由于法国文化的影响，他那个时候的梦想是成为足球员。 2013年，毕业于拉瓜迪亚高中之后，在哥伦比亚大学就读，也就是这段经历改变了他的一生。
当时他在哥大已经读了一年了。据在星际穿越里曾饰演他父亲的Matthew McConaughey说，Timothée在哥大的那一年内心非常挣扎，因为哥大非常注重学术，而他当时刚好认识了一位加拿大的导演，也是他非常喜欢的演员，他自己也想当一个演员，所以他有些纠结，觉得哥大也许不适合他。于是Matthew McConaughey鼓励他，因此，在2013年辍学后，为了自己的表演事业，Timothée做了大部分哥大学生拒绝的事情：报名了纽约大学的加勒廷个性化学习学院。
2009年闯入演艺圈
在Timothée Chalamet正式作为演员在荧幕亮相之前，他在童年出演过几只广告片和两部恐怖短片。2009年，因在律政剧《法律与秩序第二十季》中饰演谋杀案受害者而踏入演艺圈。
2012年又因在悬疑剧《国土安全》第二季中饰演总统的儿子给人们留下深刻印象。
2016年2月，参演舞台剧《浪子回头》，饰演年轻时的斯坦利，他凭借该剧入围戏剧联盟奖杰出表演奖，获得Lucille Lortel奖（非百老汇戏剧奖）最佳男主角奖。
2016年拍摄电影《call me by you name》，该片去年上映。他凭借该片入围第24届美国演员工会奖电影类最佳男主角奖、入围第75届美国金球奖电影类剧情类最佳男主角奖、入围第90届奥斯卡金像奖最佳男主角奖，值得一提的是他成为过去75年以来最年轻获得#奥斯卡# 最佳男主角提名的演员！
Timothée Chalamet成为过去75年以来最年轻获得#奥斯卡# 最佳男主角提名的演员！刚满22岁就获得奥斯卡提名。
今年22岁 但拍的电影不少
2014年主演电影《男人女人和孩子》
2015年主演喜剧电影《爱上库珀一家》
2017年主演电影《Call Me by Your Name（请以你的名字呼唤我） 》
一不留神还鸡汤了一把
2017年主演电影《伯德小姐》
2018年主演电影《纽约的一个雨天》
有品质的“甜茶”在红毯上成就最佳着装
与他优秀的电影一样，红毯中这个小伙子也是出类拔萃，精致的西装百看不厌。
私下里“甜茶”很开爱
私下里“甜茶”是个可爱的孩子，这个蜜桃梗被粉丝搬到了红毯上（如想知道详情，请观看电影），但他依旧处变不惊。
社交网络上也是傻傻惹人爱
最后我们祝福“甜茶”能在奥斯卡上有所收获。