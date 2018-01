男人帮#22岁就提名奥斯卡 请让我呼唤你的名字“甜茶”

男人装

导语:去年有个小哥火了,他主演了一部电影叫《call me by you name》,一下子大家都燃了,如今22岁的他提名奥斯卡 。

22岁就提名奥斯卡 请让我呼唤你的名字“甜茶”

小哥获得了第21届好莱坞电影奖:最具突破男演员奖

去年有个小哥火了,他主演了一部电影叫《call me by you name》,一下子大家都燃了,不管你有没有一颗腐烂的心,反正小哥在电影中的一言一行够撩人的。凭借这部电影,小哥获得了第21届好莱坞电影奖:最具突破男演员奖。可你知道吗,这男孩才22岁。

甜茶Timothée Chalamet让你燃的事还很多 比如退学哥大

这小哥曾经可是哥大的学生,并且精通英法两国语言,于是编辑就好奇!怎么学霸就成了鲜肉演员,今天咱们就扒一扒这个男孩的成名之路。

小时候的“甜茶”

Timothée Chalamet,1995年12月27日出生于美国,中国粉丝称他为“甜茶”,为何叫他甜茶,这个昵称源自于他的名字,“Timothée”第一个发音tée,还有“Chalamet”前三个字母拼音就是茶。他父亲是法国人,所以在法国成长为他良好的法语奠定了基础。13岁时在法国的足球训练营担任教练,负责教导6岁到10岁的小孩。由于法国文化的影响,他那个时候的梦想是成为足球员。 2013年,毕业于拉瓜迪亚高中之后,在哥伦比亚大学就读,也就是这段经历改变了他的一生。

诺兰导演的《星际穿越》中打酱油

最初Timothée就读于哥大

当时他在哥大已经读了一年了。据在星际穿越里曾饰演他父亲的Matthew McConaughey说,Timothée在哥大的那一年内心非常挣扎,因为哥大非常注重学术,而他当时刚好认识了一位加拿大的导演,也是他非常喜欢的演员,他自己也想当一个演员,所以他有些纠结,觉得哥大也许不适合他。于是Matthew McConaughey鼓励他,因此,在2013年辍学后,为了自己的表演事业,Timothée做了大部分哥大学生拒绝的事情:报名了纽约大学的加勒廷个性化学习学院。

2009年闯入演艺圈

法律与秩序

在Timothée Chalamet正式作为演员在荧幕亮相之前,他在童年出演过几只广告片和两部恐怖短片。2009年,因在律政剧《法律与秩序第二十季》中饰演谋杀案受害者而踏入演艺圈。

《国土安全》第二季中饰演总统的儿子

2012年又因在悬疑剧《国土安全》第二季中饰演总统的儿子给人们留下深刻印象。

浪子回头普

2016年2月,参演舞台剧《浪子回头》,饰演年轻时的斯坦利,他凭借该剧入围戏剧联盟奖杰出表演奖,获得Lucille Lortel奖(非百老汇戏剧奖)最佳男主角奖。

请以你的名字呼唤我

2016年拍摄电影《call me by you name》,该片去年上映。他凭借该片入围第24届美国演员工会奖电影类最佳男主角奖、入围第75届美国金球奖电影类剧情类最佳男主角奖、入围第90届奥斯卡金像奖最佳男主角奖,值得一提的是他成为过去75年以来最年轻获得#奥斯卡# 最佳男主角提名的演员!

甜茶

Timothée Chalamet成为过去75年以来最年轻获得#奥斯卡# 最佳男主角提名的演员!刚满22岁就获得奥斯卡提名。

今年22岁 但拍的电影不少

2014年主演电影《男人女人和孩子》

男人女人和孩子

2015年主演喜剧电影《爱上库珀一家》

爱上库珀一家

2017年主演电影《Call Me by Your Name(请以你的名字呼唤我) 》

请以你的名字呼唤我

请以你的名字呼唤我

请以你的名字呼唤我

请以你的名字呼唤我

一不留神还鸡汤了一把

心灵鸡汤

2017年主演电影《伯德小姐》

伯德小姐

伯德小姐

2018年主演电影《纽约的一个雨天》

纽约的一个雨天

有品质的“甜茶”在红毯上成就最佳着装

与他优秀的电影一样,红毯中这个小伙子也是出类拔萃,精致的西装百看不厌。

2017 LACMA Art Mark Bradford电影节

gotham awards 2017

New York Film Critics Award

The National Board Of Review Annual Awards Gala

柏林电影节

第29届美国制片人工会盛典

第75届#金球奖#红毯

美国电影工会奖+多伦多电影节

伦敦+纽约首映

私下里“甜茶”很开爱

私下里“甜茶”是个可爱的孩子,这个蜜桃梗被粉丝搬到了红毯上(如想知道详情,请观看电影),但他依旧处变不惊。

私下里“甜茶”很开爱

社交网络上也是傻傻惹人爱

私下爱搞坏

傻傻惹人爱

最后我们祝福“甜茶”能在奥斯卡上有所收获。