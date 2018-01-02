为了吃遍昆明的早餐 我已忘记睡懒觉的滋味

导语：在昆明，睡懒觉是极其奢侈的事情。因为错过了早餐，就错过了云南美食的半壁江山。在顶级吃货的眼中，昆明一天的故事是从一笼云腿破酥包、一份烧饵块、一碗稀豆粉开始的。破酥包 破酥包 千层饼、千层派很常见，但千层的包子却是滇味特色。它虽有包子的大（来源：中国焦点新闻网）

在昆明，睡懒觉是极其奢侈的事情。因为错过了早餐，就错过了云南美食的半壁江山。在顶级吃货的眼中，昆明一天的故事是从一笼云腿破酥包、一份烧饵块、一碗稀豆粉开始的。

破酥包

破酥包

千层饼、千层派很常见，但“千层的包子”却是滇味特色。它虽有包子的大致外型，但外皮儿、内馅儿和普通包子截然不同。柔软松酥的外皮入口即溶，馅心分为甜、咸两种，咸馅儿主要包括鲜肉丁、冬菇、冬笋、玉兰片等食材，甜馅儿则加入了熟云腿、白糖和蜂蜜等原料。其中数一数二的莫过于糖腿破酥包，半甜半咸的口味既有鲜咸口感、又甜而不腻，馅料香气扑鼻，钟爱云腿的人一定会爱上它。

破酥包子王

地址： 大观巷大观商业城后门旁

福祥聚传统破酥包

地址： 桃源街33号

米浆粑粑

米浆粑粑

粑粑又称饵块，是云南特有的小吃，它是一种饼状食物。米浆粑粑承载着云南人童年的记忆，是昆明传统早餐之一，在那个物质匮乏的年代，便宜又好吃的米浆粑粑填满了孩子们的上学回忆，香甜的儿时味道令人久久不能忘。这种朴实的吃食是将米饭和生米配成一定比例磨成米浆，并发酵一夜，隔天早上加入白糖或鸡蛋搅拌均匀，就煎成了松软的米浆粑粑。

米浆粑粑

地址： 苏家塘路32号

豆花米线

豆花米线

说云南人将米线做出了花，一点也不为过，以至于提到云南美食最先让人想到的应该就是它了。除了家喻户晓的过桥米线，这种简单的面线食物的阵营相当庞大，凉米线、杂酱米线、罐罐米线、卤米线、小锅米线、脆绍米线……豆花米线则将两种传统食物结合起来，米线滑润、豆花柔嫩、配菜脆韧，加上特制辣椒汤料的融合，形成了香、醇、鲜、辣、酸的味觉五重奏。

辣辣小吃

地址： 新闻路篆新农贸市场内9-36.37（近云南日报社）

烧饵块

烧饵块

在古代，麦类制作的食物统称为“饼”，米类制作的称为“饵”，作为稻米之乡的云南，不负众望将米类吃食制作的炉火纯青，饵块便是除了米线之外的另一特色。烧饵块和天津的煎饼果子类似，区别在于烧饵块的饼皮是用煮熟的大米压制成饼状，并在无烟炭火上烤至金黄，加入老油条、鸡蛋等，再涂上不同口味的酱料。食在昆明，每天叫醒你的不是梦想，而是热乎乎的烧饵块。

英凤烧饵块

地址： 华山西路翠湖公园内

凉卷粉

凉卷粉

卷粉是昆明又一种用米浆制成的小吃，它与凉皮外型相似，选用优质大米为主料制成米浆，擀成薄薄一层蒸熟，佐以芝麻油、花生油、核桃油、辣椒油等调味料，俗称特制“油辣子”，做成一碗酸辣滑爽的凉卷粉。还可以和豌豆粉两掺，不同的口感组成令人回味无穷的美味。

赵老倌纯手工卷粉

地址： 护国街道光华街33-3号

豆面汤圆

豆面汤圆

与过元宵节吃的晶莹剔透的汤圆不同，豆面汤圆最大的特色就是表层的熟黄豆面，细腻糍糯的汤圆裹上满满的黄豆香味，再浇上熬得浓香的红糖水，这道香甜的小吃是无数老昆明人的最爱。传统的豆面汤圆是不包馅儿的，并须以上好的糯米和籼米混合成浆，滤掉水分形成吊浆面。如今豆面汤圆中也加入了花生、芝麻、红豆等馅儿料，口感绝对不输其他省份的同类小吃竞品。

豆香园

地址： 文林街与凤翥街交口西南角

胡九小吃

地址： 威远街168号

稀豆粉

稀豆粉

在北方有豆浆油条，而在昆明一碗稀豆粉蘸油条才是地道的云南早餐。稀豆粉是用上好的白豌豆磨粉，经煮制成稀粥状而成，它与豌豆粉“师出同门”，一个粥状、一个块状，都是将豌豆做出极致的美食产物。美食老饕们还会用稀豆粉拌米线、卷粉来吃，口感滑润扎实，回味无穷。

大理阿三孃稀豆粉

地址： 篆新农贸市场内

豌豆粉

豌豆粉

除了稀豆粉，红遍昆明街头巷尾的还有豌豆粉，它作为土著美食常能勾起云南人的儿时回忆。豌豆制成的粉块细腻滑嫩，色泽姜黄，在夏天一碗爽口的凉豌豆粉是颇为受欢迎的消夏美味。而天凉时热腾腾的豌豆粉让人从心底暖烘烘。

三辣子豌豆粉

地址： 呈贡吴家营村（近大学城）

糯米坨

糯米坨

糯米坨即糯米饭团，将蒸好的糯米捏成团子，其中加入油条、榨菜、花生等菜码，喜欢甜口的洒上一层白糖，咸口爱好者则抹上腐乳。卖早点的师傅通常会用毛巾将糯米坨包得紧紧的，再裹上白砂糖或是豆面。咬上一口，糯米的嚼劲儿搭配油条的香脆，满口留香。

饭团先生

地址：文化巷52号附5号

耙肉饵丝

耙肉饵丝

许多人分不清米线和饵丝的区别，这两种虽都出大米，但做法和口感却并不相同。饵丝是由切成丝的饵块演化而来，口感更加软糯带有韧劲儿，和滑润的米线相比较为吸水。耙肉饵丝作为云南的特色小吃选用软烂的猪肘或者五花肉，手撕成条状码在饵丝上，鲜香四溢。

巍山耙肉饵丝

地址：西昌路840号附5号

土豆丝鸡蛋饼

土豆丝鸡蛋饼

在云南，大部分地形为山坡或山地，造就了马铃薯的天然生长环境。土豆有个洋气的学名叫洋芋，作为云南仅次于水稻、玉米的第三大粮食作物，充分发挥了它的百变属性。云南人充分利用这一点将其蒸、炸、煎、煮、烧创造出洋芋粑粑、炸洋芋、老奶洋芋、拌洋芋等吃食。土豆丝鸡蛋饼是将切好的土豆丝放入锅中干煎，最后加入蛋液形成没有面粉的土豆丝饼，方便又美味。

大酥牛肉面

大酥牛肉面

大酥牛肉面是云南极为出彩的面食，它的名气虽然比不上兰州牛肉面，但口味却毫不示弱。牛肉通常选用黄牛肋条或筋腱肉经过红烧烹制，汤用牛筒子骨和脊骨微火炖制，肉质耙而不散，浓汤味醇鲜美，加上劲道的面条形成一碗热气腾腾令人入口难忘的大酥牛肉面。而大酥牛肉除了用作面食的浇头，还会和土豆、板栗等一同炖食，成为一道单独的菜肴。

大观街大酥牛肉面

地址： 丰宁路9号附12号（近伊天园）

正元面馆

地址： 南强街中段

鲜花饼

鲜花饼

鲜花做成饼，一口变成春。不知从何时起，鲜花饼作为云南特产的杰出代表，成为最受欢迎的伴手礼之一。昆明四季飞花，走在当地，吃上一口鲜花制成的地道早餐，接下来这一天必定芳香四溢。

嘉华鲜花饼

地址：南屏街56号昆明书城1楼

烧豆腐

烧豆腐

云南的烧豆腐与长沙臭豆腐不同，它雪白如乳、细腻软嫩，以建水烧豆腐最有出名。在昆明，烧豆腐也同样大受欢迎，一颗颗在炭火上烤至金黄的豆腐十里飘香，其滋味是离开这一方水土寻不到的。

围炉煮酒

地址：龙泉路310号

烤乳扇

烤乳扇

云南十八怪之“牛奶做成片片卖”，讲的就是这乳扇，它是一种薄片状的特质干酪，因形状如菱角状竹扇之形而得名。烤制的乳扇通常会加入玫瑰酱、蜂蜜等调味，浓郁的奶香与花香在口中酸甜回旋，一定要趁热吃才能感受到奶皮的香酥口感。

福照楼

地址：北京路98号锦江大酒店1楼