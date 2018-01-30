5大关键词解读2018年的购表要点

导语：作为钟表圈中两大最重要的表展——SIHH已经落下了帷幕，今年可以说是很多品牌的大年，因而看点颇多。但在眼花缭乱、琳琅满目的新品当中，到底有哪些重点才是你最需要知道的呢？格调君来帮你梳理一下。（来源：yoka时尚网）

原标题：表展划重点 2018年你记住这几个买表要点就够了

2018日内瓦高级钟表沙龙，图片来源于瑞士高级钟表基金会。

1、色彩

色彩作为一个制表业的趋势已经不是一年两年了，今年依然延续这一路数。各种颜色的表带、表盘设计不仅给买表的人提供了更多选择，而且让原本冰冷有距离感的高级腕表变得活泼亲切起来了，有木有？

爱马仕

Arceau mythique phoenix腕表，图片来源于爱马仕。

今年第一次加入到SIHH阵营的爱马仕，玩起色彩来可真的没有在怕的。Arceau mythique phoenix红黄两款神秘凤凰图案以及Slim d’Hermès Savana Dance的丛林之舞诠释了什么叫“彩色”得高级。

Slim d’Hermès Savana Dance，图片来源于爱马仕。

伯爵

今年伯爵把展厅都弄成了泳池party的style，蓝绿色的水波与深蓝墙面、绿色植物交相辉映，让人置身其中时就感受到放松与愉悦。

伯爵展厅，图片来源于伯爵。

而在今年腕表上，色彩也是他们家的重点之一，Art & Excellence系列在矿石表盘上玩色彩，亲民百搭的Possession系列有五六十种颜色表盘搭配可以选择，总有一款适合你。

Art & Excellence系列，图片来源于伯爵。

Possession系列，图片来源于伯爵。

此外，朗格little lange 1 、雅典表Classico Jade都丰富了系列里的色彩选择。

朗格Llittle lange 1 ，图片来源于朗格。

雅典表Classico Jade，图片来源于雅典。

2、快拆表带

如果说玩转色彩是给人更多的选择，那么表带的快拆设计也是有着同样的初衷。一键式快拆设计，可以让你在家就能轻松换表带，买一块表六七款不一样的表带，就等于拥有了七块表，想想是不是超级划算？

名士

今年名士最大的亮点莫过于出了这枚自产自动上链机械机芯——Baumatic? BM12-1975A了，而搭载这款机芯的就是克里顿Baumatic?系列，出了机芯牛、价格亲民以外，这款表的优势还体现在表带的设计上。

名士克里顿Baumatic?系列，图片来源于名士。

鳄鱼皮表带及针扣通过巧妙设计，不需借助任何工具便能轻松更换，且提供暗蓝色、深黑色及暖棕色（双色表壳款式）的选择。买一款表四个表带就相当于拥有了5块表，还不赶紧收入囊中。

名士克里顿Baumatic?系列，图片来源于名士。

伯爵

另外一款代表作就是我们刚刚提到的伯爵Possession，除了色彩多以外，表带的快拆快换也是这个系列的亮点之一，一周七天，每天搭配不同的表带，对于女生来说可以说很有吸引力了。

超模Barbara Palvin佩戴Piaget伯爵Possession系列新品腕表，图片来源于伯爵。

Piaget伯爵Possession系列腕表，图片来源于伯爵。

沛纳海

沛纳海38mm LUMINOR DUE，图片来源于Instagram。

很多女性沛党不是一直抱怨说，虽然超爱沛纳海，但无奈直径太大了，纤细的手腕根本驾驭不了。这不，今年沛纳海就出了38mm和42mm的LUMINOR DUE。

沛纳海 LUMINOR DUE，图片来源于Instagram。

除了尺寸上缩小了以外，表带颜色也鲜艳多了，而且还可以随意替换，你说，这些女沛党们钱包还能捂得住不？

沛纳海 LUMINOR DUE，图片来源于Instagram。

3、日配表增多

要惠及普通消费者，一直hold着只出高价表也不是个事儿。因而这几年，品牌纷纷抓住主流消费者，亲民日配的款式也越来越多了，其中不乏那些高级腕表品牌。

江诗丹顿

江诗丹顿一直处于制表业金字塔的顶端，很多人爱它但无奈价格都太高了只能把它放在心里了。现在你可以放心大胆的买起来了，今年江诗丹顿推出了FIFTYSIX伍陆之型系列腕表，采用复古的现代设计风格。

FIFTYSIX伍陆之型系列自动上链精钢腕表，售价9万，图片来源于江诗丹顿。

该系列售价9万人民币起，这个价格几乎是以往江诗丹顿入门级腕表售价的一半了。估计很多人心里已经痒痒了吧。

FIFTYSIX伍陆之型系列自动上链18K 5N 粉红金腕表，售价15万，图片来源于江诗丹顿。

积家

走价格路线的不只江诗丹顿一家。积家推出Polaris北宸系列，首发五款腕表，灵感来源于品牌历史上非常重要的一款潜水表，成为品牌优雅的大师系列之外更为偏向运动风格的腕表系列。

王阳明手上这款积家北宸系列自动腕表，售价5w2千5，图片来源于积家。

这个全新系列售价从5万多起，一直到18万多，但其中五六万的款式也蛮多的，绝对能挑到满意的。

积家北宸系列日历腕表，售价6万，图片来源于积家。

4、少而精

今年表展，还有一个特点，就是品牌们不再“以量取胜”，而是变得“少而精”，比如曾经要出一两百款新品的卡地亚，今年就只出了六十多款。而积家、帕玛强尼、Richard Mille 只出了一个系列，重点突出，照样吸睛无数。

卡地亚Panthère de Cartier猎豹腕表三圈款，图片来源卡地亚。

卡地亚Santos de Cartier系列新作，图片来源卡地亚。

Jaeger-LeCoultre 积家北宸系列日历腕表，图片来源于积家。

Richard Mille RM 53-01 腕表，图片来源RM。

帕玛强尼Kalparisma系列腕表，图片来源帕玛强尼。

5、致敬周年

2018是很多品牌的大年，可能是因为8这个数字确实有着吉利的寓意，所以很多品牌的诞生都在“8”字结尾的这一年，很多腕表系列也是。今年，IWC迎来了品牌成立150周年、对于万宝龙制表历史至关重要的美耐华表厂诞生160周年、爱彼皇家橡树离岸型腕表（Royal Oak Offshore）诞生二十五周年。

爱彼皇家橡树离岸型自动上链计时码表 二十五周年特别版，图片来源爱彼。

IWC万国表致敬波威柏（Pallweber）150周年特别版腕表，图片来源于IWC。

美耐华160周年logo，图片来源于万宝龙。

万宝龙维莱尔表厂（原美耐华），图片来源于万宝龙。