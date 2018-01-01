《猎场》46岁的“精品荷尔蒙男” 原来私下入手了100多块表

导语：最近因为电视剧《猎场》的热播，曾经的“中国第一男模”胡兵再一次回到了大众的视线当中。在电视剧中以男配角、“金融圈精英陈修风”现身的胡兵，一出场便让很多观众对他称赞有加。这不仅因为他在剧中是个事业成功，还有风度、有温度的精英男士，让大家觉得亮眼的还有他46岁却仍旧保持着的俊朗颜值以及笔挺健硕的身材。（来源：腕表之家）

胡兵《猎场》剧照

在大家热衷吐槽中年男士充满油腻危机的当下，46岁的胡兵塑造的“精品荷尔蒙男”形象着实为中年男士说了一句公道话。严格管理身材、颜值是一方面，作为伦敦时装周形象大使，他在穿着、配饰上的考究品味也为胡兵的“精品荷尔蒙”做出了不少贡献。如果要再追究到细节，目前他收藏了100多块表的程度，绝对为他的精品荷尔蒙男形象锦上添花了不少。

胡兵在剧中佩戴劳力士海使型系列蓝面渐变鬼王

在电视剧《猎场》中，胡兵饰演的金融才子陈修风，在一场跟胡歌的对手戏中就“亮”出了手上的劳力士蓝面渐变鬼王。金融界才子配上这块蓝黑渐变表盘的劳力士，既展现出了金融精英殷实的个人背景，独特的渐变表盘细节也为剧中角色的品味作了润色。而这只公价9万多的劳，还不是剧组的道具，而是胡兵自己的私藏。因为在之前胡兵私下也带过很多次这只渐变鬼王了。

胡兵在戴劳力士海使型系列蓝面渐变鬼王

胡兵在戴劳力士海使型系列蓝面渐变鬼王

胡兵戴劳力士海使型系列蓝面渐变鬼王

这只腕表表壳尺寸达到44毫米，厚度17.6毫米，表镜厚度达到5.5毫米，其实很厚重，一般人戴起来不容易驾驭，看他的上手图也能感受到，有着健硕高挑身型的胡兵，霸气型男的外形跟它还是非常搭调。

胡兵《猎场》剧照

胡兵佩戴伯爵ALTIPLANO系列G0A39112腕表

除了在剧中用私物劳力士当“道具”，胡兵还戴上了自己参加2015日内瓦高级钟表展时买下的伯爵ALTIPLANO 900P珠宝腕表。这枚在2014“钟表与奇迹”亚洲高级钟表展上创下全球最薄珠宝腕表纪录的手表，厚度仅有5.65毫米。18K白金表壳和表盘上精美的齿轮运作设计，让这款超薄腕表奢华中透出几分机械化的现代气质。胡兵后来透露，当时去逛手表的时候，他是毫不犹豫就买下了。

在《猎场》播出之前，很多观众的感觉都是胡兵这几年比较沉寂，鲜少出现在银屏和其他公众场合。实际上胡兵在演戏上定位只演配角，所以比起曾经的关注度要少很多。不过另一方面，胡兵成为伦敦时装周的形象大使之后，工作重心有很大一部分倾向了时尚圈，在时装周上，他的身影出现得要更多，也正因为这样，保持好的形象和品味对他来说更重要。

胡兵参加时装周，佩戴宝格丽OCTO系列腕表

胡兵佩戴宝格丽OCTO系列腕表

胡兵的精英熟男形象，使得他在选手表上也更显成熟稳重。宝格丽OCTO系列腕表独特的表壳结构以及利落的切割设计都充满了男性的刚毅魅力。胡兵在时装周上换了几次装扮却依旧佩戴这一只腕表，足以说明他对OCTO的喜爱。

胡兵佩戴真力时EL PRIMERO系列腕表

胡兵佩戴真力时EL PRIMERO系列03.2522.400.69.R576腕表

胡兵佩戴真力时EL PRIMERO系列03.2522.400.69.R576腕表

胡兵戴真力时飞行员系列03.2430.693/21.C723腕表

真力时的腕表也蛮深得胡兵的心，有好几次他都有佩戴真力时不同系列腕表。El Primero系列计时码表，表盘设计看起来复杂但布局合理，胡兵佩戴起来酷劲十足。在拍摄电视剧《壮志高飞》时，饰演飞行员的他还专挑了真力时的飞行员系列腕表，很应景。这款飞行员系列腕表算是真力时早期飞行员系列中的经典。洋葱头锁入式表冠具有标识性、经典，宽阔的黑色哑光表盘清晰衬托出大号白色阿拉伯数字时标。这种大表盘胡兵戴都是完全无压力。

胡兵戴萧邦L.U.C系列161963-5001腕表

胡兵佩戴萧邦L.U.C系列168544-3001腕表

胡兵佩戴伯爵ALTIPLANO系列G0A40113腕表

胡兵的腕表大多数偏硬朗大气，不过偶尔他也会选择一些儒雅绅士的款型。萧邦L.U.C系列就是他的选择之一，简洁的线条搭配瓷质表盘、缎面磨砂表壳以及L.U.C独特的太妃式菱形纹指针，典雅低调颇具绅士风范。胡兵在一次赶飞机的场合也有佩戴过18K玫瑰金表壳的伯爵ALTIPLANO系列G0A40113腕表。简约的表盘配上玫瑰金表壳，手腕上奢华又低调的配饰，暗中提升了他的绅士格调。

所以中年男人不一定就会跟粗粝、油腻画上等号。个人素质涵养以及生活品味上的考究才是衡量一个人格调的关键。46岁的胡兵就是一个最好的例子。