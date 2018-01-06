"老男孩"PK"大男孩" 男星们的配饰都赢在了哪些地方

导语：娱乐圈有一群“大男孩”和“老男孩”，他们每一次出现都让迷妹们尖叫，无论在机场、发布会还是在盛典、红毯，他们的百变Look总是那么帅气迷人！尤其配饰更是点睛之笔，给他们带来与众不同的气质。比如以易烊千玺、刘昊然、黄景瑜、许魏洲、盛一伦、王大陆、茅子俊、Mike、孔垂楠、吴昊宸为主的“大男孩组”，还有以陈伟霆、王凯、张翰、陈柏霖、靳东、黄晓明、李晨、雷佳音、杜江为主的“老男孩”组。（来源：YOKA时尚网）

易烊千玺（艺人图片来源于Qeelin官方微博）

易烊千玺身穿牛仔外套搭配佩戴Qeelin全新Snowboard Bo Bo单板滑雪熊猫吊坠项链，为整体造型增添动感元素，大佬的时尚感太强啦！

刘昊然（艺人图片来源于萧邦Chopard微博）

刘昊然身穿灰色休闲装束搭配萧邦L.U.C QUATTRO海军蓝腕表出席某活动，完美诠释俊朗潇洒的绅士风度。

刘昊然（艺人图片来源于品牌）

演员刘昊然以一袭优雅西装搭配积家Reverso Tribute Duoface双面双时区翻转腕表亮相某发布会，简约利落的指针与粒纹表盘相得益彰，完美契合了刘浩然的俊朗少年气。

黄景瑜（艺人图片来源于黄景瑜工作室微博）

在今年的生日会上，黄景瑜身穿酷炫皮衣搭配Lost General项链亮相，这格“鲸鱼”宝宝是不是帅炸了？

许魏洲（艺人图片来源于许魏洲工作室微博）

许魏洲身穿运动风套装搭配廓形大衣，胸前佩戴了蒂芙尼Hardwear系列项链，尽显型男魅力。

盛一伦（艺人图片来源于盛一伦工作室）

盛一伦身着拼接色长款风衣搭配Lost General项链现身机场，举手投足间尽显动感活力，又帅又暖。

陈伟霆（艺人图片来源于品牌）

陈伟霆身穿白色双排扣大衣，佩戴香奈儿 J12系列黑色腕表现身德国汉堡看秀，是白马王子本人了。

王凯（艺人图片来源于得舍王凯工作室微博）

王凯身穿浅灰色精致西装外套，搭配Ciga Long《游园惊梦》系列“莺蜂蝶燕”胸针亮相某发布会，尽显儒雅气质。

张翰（艺人图片来源于张翰工作室微博）

近日，张翰的一组写真大片曝光，他化身英伦绅士，诠释精英风度，眼镜look散发优雅成熟的气质，胸前佩戴了一枚Limil胸针，身散发着别样神秘气息，很迷人。

陈柏霖（艺人图片来源于IWC万国表微博）

陈柏霖身穿灰色西装搭配价值204000元的IWC万国表大型飞行员万年历腕表“安东尼·圣艾修佰里”特别版，诠释了一如既往的优雅绅士之道。

靳东（艺人图片来源于靳东工作室微博）

靳东身穿黑色西装搭配卡地亚Drive de Cartier 浮动式陀飞轮腕表亮相某盛典红毯，高贵优雅的靳东老师比模特身材还完美。

黄晓明（艺人图片来源于黄晓明工作室）

黄晓明一袭黑色西装搭配Ciga Long游园惊梦莺蜂蝶燕胸针亮相某活动，得体大方，尽显绅士儒雅。

李晨（艺人图片来源于宝时捷表微博）

李晨一身深蓝色天鹅绒西装佩戴宝时捷全新演奏家系列腕表亮相活动，很简洁百搭超有型。

雷佳音（艺人图片来源于积家JaegerLeCoultre）

雷佳音身着一袭精致优雅的西装礼服搭配积家Reverso Tribute Calendar日历翻转系列腕表，前夫哥帅气来也是很有魅力的。

王大陆（艺人图片来源于王大陆工作室）

王大陆身材灰色羊绒大衣内搭酒红色西服套装亮相某盛典，胸前的Burberry花朵胸针格外点睛。

Mike Angelo（艺人图片来源于TSL谢瑞麟珠宝微博）

Mike Angelo一袭纯白色西服帅气魅惑，胸前佩戴的TSL︱謝瑞麟Vitality“蔚映”系列胸针，镂空的叶纹呈现出细致的透视性。指尖的TSL│謝瑞麟Stack Ring“指语”系列简约精致，为整体简洁的造型增加层次感。

茅子俊（艺人图片来源于FDC官微）

茅子俊身材酒红色天鹅绒西装搭配Ciga Long胸针出席某盛典，小哥哥是不是超级帅气迷人呢。

杜江（艺人图片来源于品牌）

杜江身着黑色西装，佩戴GP芝柏表三金桥陀飞轮系列腕表，尽显优雅内敛的气质与沉稳庄重的内涵，完美诠释腕表精致外观和卓越稳定的性能。

孔垂楠（艺人图片来源于品牌）

孔垂楠用TSL│謝瑞麟Moments of Love“心隽”系列戒指与Stack Ring“指语”系列戒指巧妙叠搭，帅气示范雅痞型男首饰搭配。

吴昊宸（艺人图片来源于吴昊宸工作室微博）

吴昊宸身穿黑色休闲款西服套装，内搭印花T恤，搭配低调稳重的Movado腕表，整套装束简约干练又不失大男孩的清新感。