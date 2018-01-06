导语：年末已至是时候做一下年终盘点了 ，每年时尚圈都会冒出一些令人“匪夷所思”的“爆款”，今年又有哪些呢？（转自：ELLE）

“爆款”关键词“中年时尚”。常关注时尚圈的朋友应该对这个词毫不陌生，80年代父母那辈流行的单品在当下时代强势回潮。

1。爸爸鞋

就是上个世纪长辈们口中的“旅游鞋”，以轻便舒服并且“长得丑”而风靡爸爸们的鞋柜。但是今年，时尚圈偏偏宠爱起“丑潮”的爸爸鞋，大玩怀旧复古情怀。

2017“爆款”总结回顾：“中年时尚”卷土重来

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其实看多了爸爸鞋会发现并没有想象中那么丑，搭配各种大衣比小白鞋更有新意！

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混搭女人味十足的裙装也没在怕，Mix出运动气息。

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Bella Hadid这一身简直就是Copy老爸年轻时候的打球装备了！运动套装+爸爸鞋，最重要的是还要记得露出白色的袜子！

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2。灯芯绒

灯芯绒可以说是今年复古圈的黑马，突然蹿红让我们“措手不及”，大气温暖的面料总让人想到妈妈的怀抱。

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高级的灯芯绒面料运用在西装上，正式感与时髦感兼具。

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3。售票员腰包

当明星们开始将包包别在腰上出门的时候，我们的第一反应是，她们怕不是改行去当售票员的吧？售票员腰包这种存在于上个世纪人记忆中的东西，突然被挪到现代，竟然毫不客气地变成了时髦。

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王鸥

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4。运动冲锋衣

随着Sport chic的崛起，中年大叔们最爱的晨练服也被小仙女抢去变成了耍酷单品。看周冬雨和宋茜的演绎一点都没有过时，反而帅气逼人！

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周冬雨

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5。格纹大衣

格纹大衣可是今年妥妥的“爆款”了，复古标签也是没得说。在爸妈年轻时就是最潮单品，今年该由我们接着继承了！

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6。校服裤

校服裤可谓是从年初一路火到了年末，裤边的两道杠一度成为时髦的标志

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到了冬天，校服裤配大衣，甚至直接运动套装玩混搭，被潮人们演绎出更多花样。这种舒服又好看的潮流，该追就得追。

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王子文

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这些“爆款”“中年时尚”，你都追上了吗？