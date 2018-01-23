关晓彤和Kaia撞衫又撞腿 长腿星人都爱这么穿？

导语：在大家都越来越深谙时尚之道的娱乐圈，明星们撞衫已经不是什么稀奇的事情，但是像关晓彤和Gaia Geber这样，撞衫不说还撞了逆天大长腿的，很少见了。（内容来源：ELLE中文网）

最近关晓彤出席活动时候穿了蓝色卫衣搭配格纹短裙的装扮和美国新锐超模Kaia Geber撞了个正着！

看看两人的全身照忽然发现，除了撞衫，两人煞是醒目的逆天大长腿也正好撞了一撞！

最近关晓彤出席微博之夜颁奖活动，一身利落的mini连衣裙搭配银色高跟鞋的搭配，在Gaia的活动装扮里也找到了很相近的搭配。最关键的是，两人亮相时，比起关心她们穿啥，视觉上两米八的大长腿已经让人叹为观止，腿精转世大概也就如此吧！

因为有一样的逆天好身材，一样青春活力的两人在穿衣打扮上有很高的相似度。

裙装篇

有如此一双好腿，两人也自然不约而同的偏爱短裙了。

裙子越短腿越长的道理放在两人身上，百分百的适用。

出席正式场合穿小礼服，我们又发现两人都选择过前短后长的小礼服，长裙摆隆重，短裙摆活力，好身材尽显。

但在日常中长裙装的选择上，我们还发现了两人的不同点。

关晓彤偏爱膝盖以上长度的A字裙，俨然一个乖巧甜美的邻家女孩。

而Gaia Geber偏爱过膝直筒长半裙，加上高腰元素直接就是“胸部以下都是腿”既视感。

裤装篇

在裤装的选择上，两人都是“腿长任性随便穿”的套路，看得只想让人大喊“上帝不公平”。

如果看完前面的裙装你觉得关晓彤的大长腿也就一般般，那么请看一看穿短裤的关晓彤就知道什么叫腿精了。休闲夹克搭配牛仔短裤，一般的搭配套路不一般的大长腿。

也许根本没有什么“牛仔短裤显腿长”的道理，只是牛仔短裤被放在了大长腿上。看完Gaia Geber穿的夹克搭配牛仔短裤，开始怀疑大概我们都穿了假的短裤吧。