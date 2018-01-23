导语：刘雯2018首秀为何选择高定，一组数据告诉你答案。

刘雯2018首秀为何选高定 一组数据告诉你答案

刘雯惊现巴黎高定时装周

走秀

刘雯为-Schiaparelli-高定走秀

刘雯走秀造型

超模刘雯现在很少走秀，据不完全统计，刘雯2017年国际时装周的走秀场次不超过10场，坐拥世界顶级超模称号的刘雯2017年在福布斯超模收入榜单中排名第八位，6，500，000美金（约合4.3千万人民币）让她成为了榜单中唯一的亚洲人，就是这么一个顶级超模，已经成为了CHANEL等大牌的头排看秀嘉宾，是什么原因让她出现在本季巴黎高定时装周上走秀，下面一组数据告诉你答案。

刘雯看秀造型

刘雯看秀造型

维秘大秀

刘雯2017年走秀回顾

2018春夏纽约时装周（图片来源于网络）

2018春夏米兰时装周（图片来源于网络）

2017秋冬纽约时装周（图片来源于网络）

2017秋冬米兰时装周（图片来源于网络）

何为“高级定制”

高级冬至的鼻祖Charles Frederick Worth

高级定制秀可以说是历史最悠久，品质最奢华的时装秀了。巴黎高级定制时装周上的品牌隶属于巴黎高级定制时装工会，该工会经历了3个世纪的蜕变，而高级定制的会员也是经过了几百年的变迁。作为一个严肃的组织，工会在1945年制定了严格的标准，并在1992年更新了一次。

时装也分三六九等 高级定制才是“最高级”

一组数据告诉你高级定制的严格标准

最新的规定是这样的：首先，所有时装及配饰均为私人客户设计制造；其次，准则上说必须在巴黎设有工作室，工作室至少有15个专职人员，常年雇佣3个以上专职模特，当然目前大多数高定品牌根据试装和走秀不定期签约模特；第三，能参加法国高级时装协会举办的每年1月和7月的两次高级定制时装展示，每季不少于发布35套日装和晚装。

15个在册的法国高定设计师品牌

Dior 高定

老佛爷谢幕

截止到去年，共有15个品牌进入了这份官方认证的法国高级定制设计师品牌名单。华裔女设计师殷亦晴 2015年12月成为首位获此殊荣的华裔设计师。

15个在册的法国高定设计师品牌依次为： Schiaparelli 、 Julien Fournié、Chanel， Christian Dior， Givenchy， Jean Paul Gaultier， Maison Margiela， Giambattista Valli， Franck Sorbier， Adeline Andre， AlexandreVauthier， Alexis Mabille， Maurizio Galante， Stephane Rolland，殷亦晴。

6个海外特约会员

elie saab高级定制

Valentino高定秀

Giorgio Armani 高定秀

法国高级定制时装工会还拥有 6个海外特约会员，分别是：Giorgio Armani 、Azzedine Alaia、Atelier Versace、Elie Saab、Valentino、Viktor & Rolf。

另有15个客座会员

郭培再次成为巴黎高定的客座会员

另有15个客座会员，分别是：Aouadi、Dice Kayek、Georges Hobeika、郭培、Ilja、Ralph & Russo、Ulyana Sergeenko、Zuhair Murad、J.Mendel、Antonio Grimaldi， Galia Lahav，Georges Hobeika， Hyun Mi Nielsen， Maison Rabih Kayrouz 和 Xuan。值得一提的是，中国设计师郭培在2016春夏季巴黎高级定制时装周上已经成为了客座会员。

通过以上数据不难看出，高级定制无论是在专业度还是严谨程度，都可谓是时装秀之最了，所以刘雯出现在高定走秀也不是奇怪的事。本季2018春夏巴黎高级定制时装周正在进行，时间为1.22-25日，精彩内容锁定新浪时尚的精彩报道吧。