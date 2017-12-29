5个粉色控蜜月景点 带给你甜蜜温暖的感觉

导语：粉色绝对是近年当道的颜色，特别是被称为千禧粉的millennial pink，攻破了不同界别，也攻陷了一众女生们的心！而除了在时尚界、食物界和家品界当道外，就连蜜月旅行也延续了这股粉色热潮。（转载自ELLE中文网）

圣托里尼岛， 希腊（Santorini， Greece）

圣托里尼岛， 希腊（Santorini， Greece）

说到希腊的圣托里尼岛，大家想起的都是那些蓝白色、面对着爱琴海的景色，那里绝对是最为人知道的热门小岛，但其实在圣托里尼岛上除了有着蓝白色的小屋外，其实还有一个非常吸引人的旅馆Pink Cave House ，它座落于岛上最北面的Oia小渔村上，基本上在Pink Cave House里你可以看到每一个部份，当然整个无尽的爱琴海和被喻为最美的日落也尽入你眼帘，有机会到希腊的话北京婚庆用品店建议不妨放弃那些每个人都拍过的蓝白小屋，转到粉色的Pink Cave House打卡吧！

阿利坎特，西班牙（Alicante， Spain）

阿利坎特，西班牙（Alicante， Spain）

位于西班牙阿利坎特海岸线上其中一个小城镇Calpe的La Muralla Roja绝对是近年最Instagrammable的地方，你不难在Instagram上看到它的照片，让它迅速成了西班牙必到景点之一。La Muralla Roja的西班牙语翻译为红墙，明显地它的外墙是以粉红色为主，即使你不特别喜欢粉色，你也会被La Muralla Roja吸引着，它其实是一个西班牙的往宅项目，外形看起来就像是一座现代的堡垒。

阿利坎特，西班牙（Alicante， Spain）

阿利坎特，西班牙（Alicante， Spain）

若你以为La Muralla Roja只有单一的红色，那就错了！它最吸引的是它的外围是以粉红色为主，但在内里走着就会发现它每一个区域都是以不同色调的红色，更会以不同深浅度的蓝色作对比，两者交汇的地方更加会变成紫色，每一处都能带给你惊喜！遇上对的时间，你走到La Muralla Roja的顶层更可以看到蓝色的部份跟天空和海洋变成同一平面呢！

开普敦，南非（Cape Town， South Africa）

开普敦，南非（Cape Town， South Africa）

开普敦，南非（Cape Town， South Africa）

在南非开普敦的Signal Hill上的Bo-Kaap绝对是一个彩色世界，一走上Signal Hill的斜坡上你就会看到两旁的建筑物色彩都非常丰富，但这里却是历史遗迹，只要从开普敦的市中心走10分钟就能够看到这个充满活力的地方，一踏进Bo-Kaap你就会以为自己走进了童话世界，再配合着背后的山和云，绝对会让你乐而忘返！

库拉索岛，加勒比海（Cura?ao， Caribbean）

库拉索岛，加勒比海（Cura?ao， Caribbean）

加勒比海的小岛近年都成为了热门的旅游点，原因就是那些可爱的游水小猪或IT动动红鹤，而在库拉索岛的Dutch-Caribbean Island绝对是整个加勒比海最色彩斑斓的地方。这些建筑物可以追溯到19世纪，因着当时的总统Albert Kikkert经常被偏头痛困扰，他认为原因就是基于当时的白色建筑物所反映出来的阳光所引起，所以他就下令要求市民们把建筑物外墙涂上不同的颜色，结果最后出来的结果就让Dutch-Caribbean Island变成这样可爱的地方！

墨西哥城，墨西哥（Mexico City， Mexico）

墨西哥城，墨西哥（Mexico City， Mexico）

到墨西哥城没有到访普利兹克（Pritzker prize）获奖建筑师Luis Barragan的现代主义古迹Cuadra SanCristóbal就不能说自己到过墨西哥，位于Los Clubes郊区的Cuadra SanCristóbal是一个以几何和光线配合出来的杰作，随着不同的粉红色调，它会为整个地方创造出一种更广阔的空间感。如此特别的空间早已成为众多时尚拍摄和电影的场景，到墨西哥旅游的话记得也要到这里走一走，感受一下空间的艺术。