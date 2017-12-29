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前往幸福的通道 婚宴中常见的地毯装饰

2017年12月29日 14:04 新浪时尚
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　　导语：在许多大型宴会中，常用红毯布置出一条通道供嘉宾通行，婚礼中也常用红毯作为新娘新郎走道，除了红毯以外，婚礼中还有其他经典的地毯装饰哦！（转载自ELLE中文网）

白色地毯白色地毯

　　除了红毯以外，白色地毯是最常见的纯色地毯，一般是用卷纸铺成的，成本较低，两边可以撒上一些红色花瓣作为路引，比较唯美小清新。

复古图案的羊毛毯复古图案的羊毛毯

　　有着复古图案的羊毛毯是婚礼走道中常见的地毯装饰，有一半都是用多个方形羊毛毯平铺成一条长长的走道，颇具复古风，适合波西米亚主题婚礼。

亚麻席铺成的婚礼走道亚麻席铺成的婚礼走道

　　由亚麻席铺成的婚礼走道在乡村主题婚礼中比较常见，如果你觉得太单调，可以在上面写上一些浪漫的爱情文字。

黑白条纹走道黑白条纹走道

　　黑白条纹走道在婚礼上很少见到，因为它给人一种眩晕感，但如果你的婚礼想要追求个性，也可以尝试一下哦！

花瓣铺成的婚礼地毯花瓣铺成的婚礼地毯

　　由花瓣铺成的婚礼地毯走道也是比较经典的，唯美又浪漫，最适合草坪婚礼和花园婚礼，当然，室内同样可以，只是效果没有户外好。

黑色地毯+红色玫瑰花瓣黑色地毯+红色玫瑰花瓣

　　黑色地毯+红色玫瑰花瓣的装饰非常华丽优雅，适合复古主题婚礼。

复古的羊毛毯复古的羊毛毯

　　如果你的婚礼有舞会环节，在舞会厅可以用复古的羊毛毯装饰一下哦！判断上海婚宴酒店哪家好，其实从大厅装饰的地毯风格就能看出品位。

人工草地人工草地

　　人工草地绿意盎然，适合夏季婚礼，而且新人在婚礼上使用过后，还可以用来装饰婚房哦！

用地毯代替座椅用地毯代替座椅

　　一些小型婚礼为了增强温馨自在的气氛，会选择用地毯代替座椅，在餐桌旁铺上一块块美丽的地毯，亲朋好友蜷在上面密语交谈，仿佛在野炊，别有一番意趣哦！

标签: 地毯婚礼走道

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