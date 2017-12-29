9个简单有趣的婚礼DIY 与伴娘享受筹备婚礼的乐趣

导语：对于新娘来说，完美的婚礼一定要从DIY开始，从请柬到配饰，乃至婚礼现场布置和小礼品，精致的DIY绝对能为你的婚礼大大加分！以下是推荐的9个简单有趣的DIY点子，如果一个人手工制作婚礼用品显得太孤单无趣，不妨叫上你的伴娘们一起来分享DIY的乐趣吧！（转载自ELLE中文网）

手工邀请函

手工邀请函

一款纯手工打造的邀请函当然更加特别，但繁复的制作工序也会搞得我们新娘子头晕脑胀。如果能叫上闺蜜伴娘来帮忙，想必会提高比少效率呢！

品尝招牌鸡尾酒

品尝招牌鸡尾酒

鸡尾酒与闺蜜的组合？这绝对是婚礼准备的天堂。一款完美的鸡尾酒是这场甜蜜派对不可或缺的好朋友，品尝并决定属于你的那一款就变得非常重要。何不与你的伴娘一起分享难得的Cocktail hour，相信你们会拥有更多美好的回忆！

捧花+早午餐

捧花+早午餐

作为一位DIY新娘，捧花这么重要的东西当然要自己亲自来准备。但要注意，小小的花束可比你想像中的要难搞哦。约上你的闺蜜伴娘，在周末来个早午餐轻松搞定捧花！

独一无二的配饰

独一无二的配饰

一件完美的婚纱当然需要同样闪耀的饰品与之相配，才能帮助你完美亮相。与自己的姐妹们一同DIY条项链，让你的婚礼更加独一无二！可以到上海婚庆公司团购所需的珠宝材料哦！

自制喜礼

自制喜礼

千篇一律的成品喜糖毫无新意，自己动手制作的纯天然零添加的喜礼才心意满满。与同样热爱厨艺的闺蜜一同完成礼物的制作，让美好的回忆不止停留在喜糖之中。

创意背景墙

创意背景墙

什么，背景墙也能自己DIY？当然啦，记得一定要叫上伴娘中最鬼马精灵的那一位哦，让你们最有创意的设计尽情挥洒吧！

自拍小道具

自拍小道具

照相亭已经成为现代婚礼中不可缺少的一部分了，在婚礼结束后与朋友们的自拍，为你的大日子带来更多的欢笑。提前与你的闺蜜一起准备些拍照的小道具，让欢乐在一张张照片中延续。

饮料搅拌器

饮料搅拌器

和你的伴娘一起为酒水做装饰的最棒部分是什么？当然是可以痛快的品尝啦！经过你们的一番精心装饰，普通的搅拌器立马让人眼前一亮。

礼品包装

礼品包装

不管是请柬还是回赠的小礼物，都少不了甜美的蝴蝶结来装饰。最得力的伴娘助手，会让这项工作变得轻松简单许多。