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年前送礼最强套路四：给消消乐玩家送温暖

2018年01月30日 14:55 新浪时尚
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　　如果你和你的小伙伴爱玩：消消乐&连连看

　　目测人群：父母长辈

　　适合礼品：贴心又暖心的家居好物

消消乐类小游戏消消乐类小游戏

　　消消乐这类简单又吸入的小游戏，除了在下班路上杀时间之外，也深受父母长辈们的喜爱。过年给长辈的礼物，可要精挑细选哦！

　　纯手工中式真丝地毯

　　“过年了，给家里增添一点精致和品质”

　　售价：2976元起； 购买方式：淘宝

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　　Delonghi 德龙 V550920 家用电热油汀取暖器

　　“你不在身边的时候，还有暖暖的幸福陪伴爸妈”

　　售价：890元； 购买方式：亚马逊

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　　Fendi 流苏围巾

　　“还有什么比冬季里的一条大围巾更温暖的礼物？”

　　售价：4680元； 购买方式：奢侈品电商farfetch

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　　SHANG XIA 陶盘

　　“精巧的中国风和龙的造型，格外讨长辈们欢心”

　　售价：2427元； 购买方式：连卡佛官网及店铺

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　　Diane von Furstenberg 新春限量款连衣裙

　　“喜庆感的红色连衣裙是节日里的不二之选”

　　售价：3980元； 购买方式：品牌店铺

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　　Sisley法国希思黎全能双子礼盒

　　“全能经典护肤单品，送给不同肤质也能表现优秀”

　　售价：2200元； 购买方式：专柜或官网商城

sisley全能双子套装sisley全能双子套装

　　Wolf Blass纷赋酒庄狗年限量版新春酒款

　　“过年少不了的新春酒款，适合全家人的小团圆”

　　售价：299元； 购买方式：线下经销商及ole、沃尔玛、麦德龙等

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　　Sergio Rossi 中国新年特别款鞋履

　　“独特的设计感和品质感，中式风格出众又有品味”

　　售价：5500元； 购买方式：品牌店铺

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　　CHAUMET Joséphine 加冕-爱 朝露-晨曦红宝石钻戒

　　“用一枚戒指表达对妈妈的爱吧”

　　售价：628000元； 购买方式：品牌店铺

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标签: 消消乐玩家礼品送礼套路

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