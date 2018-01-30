年前送礼最强套路四：给消消乐玩家送温暖

如果你和你的小伙伴爱玩：消消乐&连连看

目测人群：父母长辈

适合礼品：贴心又暖心的家居好物

消消乐类小游戏

消消乐这类简单又吸入的小游戏，除了在下班路上杀时间之外，也深受父母长辈们的喜爱。过年给长辈的礼物，可要精挑细选哦！

纯手工中式真丝地毯

“过年了，给家里增添一点精致和品质”

售价：2976元起； 购买方式：淘宝

纯手工中式真丝地毯

Delonghi 德龙 V550920 家用电热油汀取暖器

“你不在身边的时候，还有暖暖的幸福陪伴爸妈”

售价：890元； 购买方式：亚马逊

Delonghi 德龙 V550920 家用电热油汀取暖器

Fendi 流苏围巾

“还有什么比冬季里的一条大围巾更温暖的礼物？”

售价：4680元； 购买方式：奢侈品电商farfetch

Fendi 流苏围巾

SHANG XIA 陶盘

“精巧的中国风和龙的造型，格外讨长辈们欢心”

售价：2427元； 购买方式：连卡佛官网及店铺

SHANG XIA 陶盘

Diane von Furstenberg 新春限量款连衣裙

“喜庆感的红色连衣裙是节日里的不二之选”

售价：3980元； 购买方式：品牌店铺

Diane von Furstenberg 新春限量款连衣裙

Sisley法国希思黎全能双子礼盒

“全能经典护肤单品，送给不同肤质也能表现优秀”

售价：2200元； 购买方式：专柜或官网商城

sisley全能双子套装

Wolf Blass纷赋酒庄狗年限量版新春酒款

“过年少不了的新春酒款，适合全家人的小团圆”

售价：299元； 购买方式：线下经销商及ole、沃尔玛、麦德龙等

Wolf Blass纷赋酒庄狗年限量版新春酒款

Sergio Rossi 中国新年特别款鞋履

“独特的设计感和品质感，中式风格出众又有品味”

售价：5500元； 购买方式：品牌店铺

Sergio Rossi 中国新年特别款鞋履

CHAUMET Joséphine 加冕-爱 朝露-晨曦红宝石钻戒

“用一枚戒指表达对妈妈的爱吧”

售价：628000元； 购买方式：品牌店铺