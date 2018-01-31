Kevin老师权威发布2018年流行这样妆

导读：作为一个渴望有颜值的“制作人”，2018年流行什么样的妆容，小仙女不可以不知道，赶紧往下看，你可以免费获得彩妆专家Kevin老师一枚，帮你解析“2018年流行这样妆”！（来源：YOKA时尚网）

底妆BASE—— HIGHLIGHT

Kevin老师：薄、透、亮，是2018底妆的主要诉求。

但不是像雾感一样的素颜妆，而是要在素颜的妆容上，带着微微的光亮感，看不到瑕疵，却又没有底妆产品的痕迹，而且从皮肤内层透出来的明亮光泽。

Kevin老师：说到光泽，今年不得不提到HIGHLIGHT！打亮是2018年很重要的妆容关键词！无论是液态、粉态甚至是膏状质地的提亮产品，今年随处可见。

高光感的妆容，欧美部落客很喜欢颧骨处打亮，创造非常酷的妆容，像是雷哈娜的妆容就是这样。但是东方人如果把颧骨打亮，会显得很高傲，所以可以转换成在笑肌顶点处打亮，创造出可爱的感觉。

提亮上唇缘

打亮卧蚕

另外，今年打亮的位置也不只有修容，像是上唇边缘位置打亮，或者眼睛下方创造卧蚕，可以让五官显得更立体。

艾玛·沃特森的渐层式腮红

脸颊CHEEK

Kevin老师：今年的颊彩，着重在层次感上。透过不同的质地和颜色层层堆栈，化出渐层感的腮红。今年，我个人也非常喜欢把腮红晕染在笑肌上缘，这样可以创造出青春可爱、微醺感，也能提升好人缘哦！

Lily Collins干燥玫瑰眼妆

眼妆EYE

Kevin老师：大地色调的眼影一样是今年的必备品项。不过，你可以透过不一样的质地进行搭配。

例如，先用肤金色、或者干燥玫瑰色来打底，深色描绘眼眶，眼睛的深邃度就会出来。再利用晶钻珠光点瞳孔正上方，创造闪亮感。一定要记得要画下眼影，整个眼睛会自然放大，眼妆完整也会增加光亮感。

如果爱玩眼妆的人，还可以大胆尝试在眼周贴亮片。这是最近很多走秀妆容，或者欧美部落客很流行的做法。

Taylor Swift的heartshape唇

唇妆LIP

Kevin老师：唇釉还是今年唇妆的主打品项，遮瑕度高又显色。

我最近也喜欢使用唇釉把唇部画出饱满双唇后，再用棉花棒由上唇中央往下轻滑，创造出heartshape的效果。

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另外，2018年会流行“妆点你的唇”。即，在唇上描绘图案，或者是利用不同质地的唇部产品，达到妆点的效果。例如，只描绘唇线，或者只画半唇，还有很多夸张的颜色。

亚洲彩妆天王Kevin老师