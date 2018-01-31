移动客户端

Kevin老师权威发布2018年流行这样妆

2018年01月31日 17:44 新浪时尚
微博 微信 空间 分享 添加喜爱

　　导读：作为一个渴望有颜值的“制作人”，2018年流行什么样的妆容，小仙女不可以不知道，赶紧往下看，你可以免费获得彩妆专家Kevin老师一枚，帮你解析“2018年流行这样妆”！（来源：YOKA时尚网）

　　底妆BASE—— HIGHLIGHT

　　Kevin老师：薄、透、亮，是2018底妆的主要诉求。

　　但不是像雾感一样的素颜妆，而是要在素颜的妆容上，带着微微的光亮感，看不到瑕疵，却又没有底妆产品的痕迹，而且从皮肤内层透出来的明亮光泽。

　　Kevin老师：说到光泽，今年不得不提到HIGHLIGHT！打亮是2018年很重要的妆容关键词！无论是液态、粉态甚至是膏状质地的提亮产品，今年随处可见。

　　高光感的妆容，欧美部落客很喜欢颧骨处打亮，创造非常酷的妆容，像是雷哈娜的妆容就是这样。但是东方人如果把颧骨打亮，会显得很高傲，所以可以转换成在笑肌顶点处打亮，创造出可爱的感觉。

　　提亮上唇缘

　　打亮卧蚕

　　另外，今年打亮的位置也不只有修容，像是上唇边缘位置打亮，或者眼睛下方创造卧蚕，可以让五官显得更立体。

　　艾玛·沃特森的渐层式腮红

　　脸颊CHEEK

　　Kevin老师：今年的颊彩，着重在层次感上。透过不同的质地和颜色层层堆栈，化出渐层感的腮红。今年，我个人也非常喜欢把腮红晕染在笑肌上缘，这样可以创造出青春可爱、微醺感，也能提升好人缘哦！

　　Lily Collins干燥玫瑰眼妆

　　眼妆EYE

　　Kevin老师：大地色调的眼影一样是今年的必备品项。不过，你可以透过不一样的质地进行搭配。

　　例如，先用肤金色、或者干燥玫瑰色来打底，深色描绘眼眶，眼睛的深邃度就会出来。再利用晶钻珠光点瞳孔正上方，创造闪亮感。一定要记得要画下眼影，整个眼睛会自然放大，眼妆完整也会增加光亮感。

　　如果爱玩眼妆的人，还可以大胆尝试在眼周贴亮片。这是最近很多走秀妆容，或者欧美部落客很流行的做法。

　　Taylor Swift的heartshape唇

　　唇妆LIP

　　Kevin老师：唇釉还是今年唇妆的主打品项，遮瑕度高又显色。

　　我最近也喜欢使用唇釉把唇部画出饱满双唇后，再用棉花棒由上唇中央往下轻滑，创造出heartshape的效果。

U459P1TS1517306167_42671U459P1TS1517306167_42671

　　另外，2018年会流行“妆点你的唇”。即，在唇上描绘图案，或者是利用不同质地的唇部产品，达到妆点的效果。例如，只描绘唇线，或者只画半唇，还有很多夸张的颜色。

　　亚洲彩妆天王Kevin老师

标签: 权威老师Kevin2018

推荐阅读
聚焦
关闭评论
风尚标+ 更多

作势：快来膜拜周冬雨的时尚逆袭

入行前几年的周冬雨是公认的时尚灾难，但团队对上杂志又有执念。[详细]
作势：快来膜拜周冬雨的时尚逆袭
新闻排行
精彩视频+ 更多
精彩原创+ 更多
高清美图+ 更多
热门博文+ 更多

今天才知道，现在的礼服都很喜庆，新娘不穿白色婚纱的原因了

[详细]
2017年12月25日 19:59
新娘 婚纱 礼服 白色 喜庆

这种化妆前后对比太酷炫了！美妆化妆化妆后和素颜差距很大 ​

这种化妆前后对比太酷炫了！ ​[详细]
2018年01月22日 18:21
化妆 美妆 素颜 差距

泰国妹纸三人组舞蹈SIGNAL，高跟鞋成了全场的亮点

[详细]
2018年01月12日 13:19
舞蹈 高跟鞋 三人组 亮点 全场

拜金女上错卫生间淡定化妆，求救美女给包纸巾原来是要干这事啊

[详细]
2018年01月20日 12:28
美女 纸巾 卫生间 化妆 求救

农村小媳妇，穿着绿色短裙子，广场上跳起来，一步一踩，真好看

[详细]
2018年01月03日 11:21
裙子 穿着 农村 绿色 好看