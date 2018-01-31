比少女粉“污”的脏粉 简直不要太迷人！

导语：脏粉不脏，而且又如此撩人，今天和小编一起走进这个颜色吧。（来源：普象工业设计小站）

象君曾经特别鄙视粉色，觉得它俗艳造作。不过最近却爱上了粉色，只因这男女通吃的脏粉。脏粉不脏，而且又如此撩人，今天和象君一起走进这个颜色吧。

脏粉の编年史篇

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弗拉戈纳尔画了《秋千》

这幅《秋千》（The Swing）的作者是弗拉戈纳尔，身姿窈窕的少女穿着嫩粉的连衣裙在空中荡秋千。她的身后就是葱郁的树木，绿得幽深静谧，把少女的粉映衬地如此动心。

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《更大的水花》

这幅画的作者大卫·霍克尼是将脏粉和男性连接在一起的第一人。他热爱同性恋题材，且是最具影响力的英国艺术家，又十分喜用饱和度低的粉蓝之色。整幅画作都被蓝粉之色沾染，让人看起来十分舒服。

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《粉房子》

粉房子最早出现在什么时候？20世纪50年代，沐浴着迈阿密的阳光，走在大街上，能够撞见一所粉房子也是会十足愉悦的。迈阿密本土建筑事务所Arquitectonica建造了这座粉房子，被称为当时的先锋建筑。

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孟菲斯设计小组成立

孟菲斯是后现代流派之一，意大利设计师索得萨斯在1981年召集了一群不满30岁的青年设计师成立了设计小组。他们的本意便是反对一切固有理念，他们喜爱用一些极富天性的色调，比如迷人的脏粉色。他们的存在对工业设计和理论界产生了重要的影响。

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The Wing

The Wing是由Audrey Gelman和Lauren Kassan创办的女性成员俱乐部 。俱乐部采用会员制，会费为每月215美元，或每年2250美元。The Wing会组织很多活动，从职业帮助到身体健康，从专业讲座到主题派对。可以进行networking，遇到商业伙伴。工作室所用的脏粉色既没有要少女过于女性，又让女性带有阴柔之气。

脏粉の室内篇

脏粉×金属

这是象君十分钟爱的一对cp色，脏粉的暗沉与金属的高调冲突着，让家看起来淡雅低调，却还是掩不住多金和高品位。

脏粉×大理石

脏粉和大理石是这两年的爆款搭配了，酷爱性冷淡的宝宝们应该会十分中意，即便有粉色在其中，还是会给人一种冷到骨子里的沉静。缺少暖意，所以不建议空间大的家庭采用哦。

脏粉×灰

这对万年搭配自不必说，高级灰一直是万能配色。高级灰用于地板或墙面的同时，用脏粉做软装点缀，让房间看起来既温暖又高逼格。小象越写越想回家改装房子呀。

脏粉×工业风

粗犷不羁的工业风店铺越来越多，如果想在家里装修出工业风而不显冰冷，增添些脏粉的元素最好不过了。脏粉的细腻会中和掉部分工业风带来的坚硬低落，如果哪个男孩子的家用上这样的脏粉，象君一定会爱上他。

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脏粉の产品篇

Louis Poulsen PH5 吊灯

Louis Poulsen是北欧的经典灯具品牌，虽然价格不菲，但是人家赢在了颜值上啊，尤其是脏粉这款。性冷淡风里还渗透着一丝娇媚细腻，独特的造型给这款灯增加不少新意。

SP01户外椅

这款椅子由澳大利亚设计师Tom·Fereday设计，是一款优雅的户外椅，所以选色也十分大胆。座椅的设计很别致，像电线网格一般，整体轮廓优雅圆润。

椅子上的弯曲钢丝设有三层保护层，确保椅子在户外的耐用性。颜值在线，舒适又优雅，想来一把。

粉色沙滩床

这是一款在2017年的米兰设计周备受瞩目的设计，在Instagram上也是刷了屏。这是装置艺术家Marc Angel打造的粉色装置Le Refuge，脏粉色让整个装置充满轻盈感，好想躺上去凹几个造型。

PINK FLAMINGO 霓虹灯

火烈鸟已经成了好一阵子的网红，无论是杯子还是床上用品，都能看到这个元素。既有优雅的曲线，又不失俏皮之感。被安置在玻璃盒中保证了其安全性，蛮好的一款装饰品。

Faye 床上四件套

象君曾经十分讨厌粉色，更别提买粉色的床上用品，直到脏粉色出现！没有那么明艳媚俗，透着一股性冷淡风，好想把自己丢在一团脏粉色里。细腻的提花增添了满满质感，脏粉确实是提升高级感的利器。

米拉 LED收纳台

这款Mira收纳台是发光的，脏粉搭配金属感，小巧又不占地方。LED的设计在晚上使用时也很方便，只不过能承载多少东西就不得而知了。

S‘well 保温杯

保温杯界的爱马仕，象君一直想入个木纹系列的，不过又觉得500ml好大瓶哦。这款脏粉色是S’well里的绸缎系产品之一。

保温杯也是蛮厉害的，用它装热饮，据说12h后依旧烫嘴。用它装冷饮，24小时后依旧透心凉。

Ultrafragola Mirror全身镜

这个由Ettore Sottsass成立的设计小组同样是各种色调的粉色的狂热爱好者，比如下面这个由Ettore Sottsass本人设计的全身镜Ultrafragola Mirror。

扭曲的脏粉色光晕让整面全身镜怪趣又有着一种温柔的叛逆。另类的造型正符合当下年轻人追求与众不同的心理。

Fritz Hansen 60周年纪念版椅子

为了庆祝Fritz Hansen经典单椅Series 7畅销60周年，Fritz Hansen推出了纪念版Series 7单椅。深蓝色椅面的阳刚版本搭配黑色粉末涂层的亮面椅脚。

而较为女性的版本则选用粉红色椅面搭配24ct镀金的椅脚，两种版本不但强调了彼此之间的互补性，单独摆放时亦不失其各自的高雅风采。

NO SEX EXHIBITION 茶几

在 2016 年米兰设计周上，Alberto Biagetti设计了一个空间为无性诊所，他构想中的无性空间则是一个以裸粉和白色为主的颇为圆润的空间。病人在诊所中净化身心的前提是进行视觉的净化。

在2016年米兰设计周中推出的新产品是镶嵌黄铜元素的粉色镜面边几。极其简易的茶几，搭配上金属感的脏粉色，确实净化了人的视觉，同时也十分节省空间。