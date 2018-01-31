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刘昊然扮女装撞脸杨幂 钢铁直男妖起来美过女人

2018年01月31日 17:05 新浪时尚
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　　导语：在电影《唐人街探案2》最新曝光的预告片中，刘昊然变身女护士妖娆出镜，女装刘昊然居然还撞脸大幂幂，眉眼间都是那么的神似。很多男星都有过女装的扮相，来看看谁最美谁又辣眼睛吧。

　　日前，电影《唐人街探案2》曝光了终极预告片，充满着各种悬念和搞笑片段，尤其是预告片结尾，三大主演王宝强、刘昊然、肖央变装“女护士”款款走来，分外妖娆。对于宝宝和肖央的女装造型，我们暂不做评论，毕竟二位走的是搞笑风格，红发加白发的夸张组合也是一言难尽。但钢铁直男刘昊然这次扮女装，却是有点美呢。

刘昊然扮女装刘昊然扮女装

　　动感飘逸的波波头，娇艳欲滴的红唇，再配上这婀娜苗条的身段，还真有点美女的气质。惹得粉丝大喊：“你最美！”

刘昊然女装撞脸杨幂刘昊然女装撞脸杨幂

　　更有网友发现，女装刘昊然的某一个角度居然神似大幂幂，对比一下，眼眉、嘴和鼻梁居然都很像，刘昊然这真是一出手就是大招啊！

辣眼睛辣眼睛

　　其实很多男明星都有过女人的扮相，有的妩媚妖娆，有的乍看真的就是个精致的美女，当然也有辣眼睛的，来看看吧。

朱碧石朱碧石

　　要说男星扮女装，我最服的就是“朱碧石”罗志祥了，他装扮的蛇蝎美人（猪）有着大大的眼睛和可爱的卧蚕，粉色的双唇也是性感撩人。

粉唇朱碧石粉唇朱碧石

　　罗志祥扮女装的优势在于他的双眼皮大眼睛，配上自带的卧蚕，楚楚动人，眼睛里都是戏……

瞧这害羞的小动作瞧这害羞的小动作
这表情和动作我给100分这表情和动作我给100分

　　当然最抓人的还是碧石的神态，简直不能再妩媚。可以说罗志祥把朱碧石演的深入人心，就连他也怕朱碧石会火过自己。

陈柏霖扮女装陈柏霖扮女装

　　妈爷贼，这慵懒高冷的大美女是sei啊，一副假发就让大仁哥变美女，这深邃神秘的眼神也很入戏。

李易峰李易峰

　　李易峰扮女装也是勇气可嘉，这粉红粉红的桃花妆太过妖艳，上挑的眉毛戏很足。只是……

李易峰李易峰

　　看这表情依旧是个糙汉子啊。

王俊凯王俊凯
王俊凯女妆变御姐王俊凯女妆变御姐
小公举装扮表情满分小公举装扮表情满分

　　TFBOYS也曾变身“TFGIRLS”，而且还超萌！王俊凯扮女装简直是出神入化，还在御姐和萌妹之间转换自如。秀气的眉眼妆成女孩子，小菜一碟。　　

王源女妆扮相简直就是女生王源女妆扮相简直就是女生
王俊凯王源王俊凯王源

　　“王源小姐姐”看上去好文静好秀气呢，双麻花辫编发还不忘配上如今流行的龙须刘海，真是个精致的女孩。

原来佛爷是这样的陈伟霆原来佛爷是这样的陈伟霆

　　看这张图不知道的还以为陈伟霆有了新女友，然而右图也是陈伟霆本人呢，这精致带有英气的五官配上慵懒波浪长发，性感满分！

胡歌实力cos梦露胡歌实力cos梦露

　　有颜值又有演技的男扮女妆也不止佛爷一个。胡歌就曾经在热播剧中用实力和演技还有专业级别的妆扮cos了梦露。

原来你是这样的胡歌原来你是这样的胡歌

　　红唇媚眼，还点了一颗痣……真是专业到无可挑剔啊！　　

霍建华霍建华

　　霍建华扮女装喜感十足，主要是他的五官轮廓太过分明，没有一丝女人的柔美。

霍建华霍建华

　　但这一记侧颜杀真心把我美到了。

wuli韬韬的大眼睛长睫毛比女生还美wuli韬韬的大眼睛长睫毛比女生还美

　　要比妖媚，黄子韬的女妆扮相也是违和感为零的代表。长睫毛的侧颜杀也是美得没谁了……

马天宇马天宇

　　马天宇是扮萌妹子的代表人物，这套装扮加妆容毫无违和感，么么哒。

　　还有一大波“美女”来袭，请做好准备：

阮经天阮经天

　　阮娘娘这猖狂的表情太生动。

薛之谦薛之谦

　　别低头，假发会掉。

刘烨刘烨

　　知书达理的火华娘娘。

黄晓明黄晓明

　　你大妈已经不是你从前的大妈了，你大爷（的眼神）还是你大爷。

黄晓明黄晓明

　　好了，男扮女装我们就先看到这，送你们一个回眸，各位小主可以退下了。

岳云鹏岳云鹏

标签: 刘昊然女装撞脸

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