杨幂教你用高光画出立体饱满颜

导读：面部是否饱满其实对于颜值还有年龄感都有很大的影响，图中的杨幂虽然有很多猪猪女孩都羡慕的骨感脸颊，但是整体却看上去非常干瘪，稍微不注意就会看上去老了五岁哦。所以保证面部有充足的玻尿酸撑脸颊是非常重要的，如果不想做医美，其实只要掌握如何画高光就会有类似的效果哦！（来源：瑞丽网）

有了对比效果是不是看起来差别很大呢？这样的杨幂看起来是不是有活力了很多，气色也好了不只一点。其实差别就在整体妆效中淡淡晕开的高光。苹果肌、眉骨，还有鼻梁用高光带来的视觉饱满感不仅让杨幂看起来面部非常立体，而且最重要的事效果自然无痕，更不用担心副作用。

想要用高光打造出饱满立体颜首先要明确部位。大家可以将高光集中在额头中央、苹果肌中心和鼻梁上，唇峰处也可以点一点高光让双唇看上去更加饱满。而且随着这些部位的变亮，整体妆容的明暗对比度就会更加明显，也就是说该用修容的地方就可以在视觉上自动加深一色号哦，对于懒人来说绝对是个好消息。

三熹玉高光粉

立体打亮高光粉带有微微闪亮的丝滑光泽感，能使肌肤充满自然光泽，令五官更加立体。

其实本身面部都很立体的欧美女星也在用高光修饰轮廓哦。泰特斯威夫特的好闺蜜超模小kk就会用肤色高光和裸粉色腮红的搭配让苹果肌看起来格外饱满，再加上同色系的唇釉瞬间减龄五岁，而有了超立体的面部结构，眉眼部分只要画好基础风格一样可以打造出高分妆容哦。

兰蔻花颜柔光亮颜粉

真正来自玫瑰花瓣的原料使得粉质更加细腻，营造高质量光泽感。

不过大家下手的时候还是要结合自己的实际情况考虑，对于油性肌肤或者本来就有脸大嫌疑的妹子来说，还是要轻下手。杨丞琳的这版饱满立体妆面可以说是教科书级别了，该用的地方一个不漏而且看上去妆效也很细腻，但是在镜头下难免会有油光感，所以大家也可以在扫上高光后再细细叠加一层透明散粉，清透又定妆。

不过这样的美妆套路虽然听起来很简单，还有一些小细节要格外注意的。第一点就是选择合适的产品，粉色调的高光捕捉光线的能力比肤色和金色的高光更强，所以让面部饱满起来的效果也更好，非常适合营造出打了玻尿酸般饱满的感觉，不是特别暗黄的肤色都可以放心使用。

香奈儿高光粉

香奈儿高光粉，粉质细腻，绽放自然光彩。配有刷子方便上妆，三色可选：象牙白，暖金色和玫瑰色，闪耀金色光芒，帮助你凸显立体五官。

接下来就是要注意打造无痕妆效，想要更加自然清透的效果就可以像图中后台妆容一样，选择水光感更强的透明色高光只打在颧骨上，绝对可以轻松来一发无敌侧颜杀。但是在扫高光的时候要注意不要有明显的边界线，一定要全部晕开才可以。同时如果苹果肌上有明显痘印或者毛孔就一定要注意避开哦。

工具的选择也是非常重要的，运用不合适的工具就很难营造出融于底妆的清透感。微湿的海绵粉扑或者美妆蛋绝对是晕开高光的首选，不仅可以让高光的效果更加细腻，微湿的表面也可以带走多余产品，不至于让你的脸颊惨变LED灯。

美妆蛋冰绿薄荷化妆海绵

化妆的好闺蜜， 助你实现无条纹的妆容

最后要再跟小仙女们强调一下定妆这步！用毛质柔软的散粉刷搭配透明散粉轻轻刷过扫了高光表面，不仅可以让高光晕染地更加彻底，避免出现明显的边界线，也可以让高光和腮红融为一体哦，在打造饱满立体颜时这关键的一步千万不要忘记哦。