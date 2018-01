H.O.T.计划复出 那个杀马特的年代你还记得吗

导语:同学们,你们还记得曾经红遍大江南北的H.O.T吗?当时他们几个人是多少小小子和小姑娘的偶像呀,不过随后时代的变迁以及韩国组合的人数实在太多,分不清谁是谁之后,H.O.T的名字也永远的被封上了时代的印记。不过最近,发福了的安七炫宣布H.O.T重组:正在为舞台努力练习。

这就像是赵薇、范冰冰、林心如如今在大明湖畔重拍《还珠格格》一般令人惊喜了,毕竟是一代人的记忆,虽然现在看过去不知道当时为什么会追随这种潮流,而谁年轻的时候没疯狂过,今天我们就来跟着HOT的节奏回忆一下那疯狂的年代。

H.O.T计划复出 那个杀马特的年代你还记得吗

插播:H.O.T以完整体出演的《无限挑战》“ToTo歌”第三季特辑将于2月17日、24日播出。而且目前成员们正在认真练习,尽可能努力再现当年的表演。”

H.O.T是韩国SM娱乐有限公司于1996年推出的男子组合。由文熙俊、张佑赫、安胜浩(Tony An)、安七炫(Kang Ta)、李在元五名成员组成 。2001年5月13日,H.O.T正式解散,就在这几年间,这个组合的名字红遍亚洲,也让中国粉丝为之疯狂。劲歌热舞的同时,也让我们后人用“杀马特”来形容当时他们的着装风格。

早期韩流文化可谓杀马特主要诞生地,男生留长发更是出道必经之路,现在看起来真心辣眼睛。

何为杀马特



杀马特一词源于英文单词smart,可以译为时尚的;聪明的,在中国正式发展始于2008年,是结合日本视觉系和欧美摇滚的结合体,喜欢并盲目模仿日本视觉系摇滚乐队的衣服、头发等等。原始的大部分杀马特都留着五颜六色的长发,画着很浓的妆;穿一些很个性的服装,戴着稀奇古怪的首饰H.O.T当时的造型,确实也是这种风格的代表。

后杀马特时代

当时这种风格确实影响了很多人,比如这张封面,这是一张上世纪的某杂志封面,几位如今已经是一姐的女明星顶着夸张的卷发,成就了后杀马特时代的时尚风格。而且对于韩国本土的时尚趋势也有影响,比如东方神起,看看图你就明白了。

后杀马特时代

东方神起

看看对这些明星的影响,就知道后杀马特时代的余温延续了很久才停止。

杀马特的起源于20世纪70年代的朋克文化

杀马特的起源于20世纪70年代的朋克文化,它所代表的是一种另类甚至是怪诞的青年形象。朋克这一词是被英国人叫唤起来的,朋克摇滚不太讲究音乐技巧,更加倾向于思想解放和反主流的尖锐立场。

在那个急需个性的年代,朋克给予了年轻人表达个性的机会。他们并不跟随主流的文化现象,而是以一种审视的态度面对世界的信息,他们是独立的,在外人看似叛逆的他们,其实是用一种特别的方式传递了文化以及视角的多元化。“杀马特”的“炼成”受到了2000年~2010年这10年间城市“90后”非主流文化的传染。

朋克时尚的起源

1970年代的Malcolm Mclaren

“朋克教母”是这样养成的

杀马特显然走歪了朋克的传递效果,这就更让我们怀念起朋克对于时尚以及文化的影响。而说到朋克之父,不得不提Malcolm McLaren,他与Vivienne Westwood(绰号西太后)的结合,成就了朋克时尚的佳话。1971年,她后来的丈夫Malcolm McLaren和她开了一家名为名为“Let it Rock”的精品店,店内专门贩售Vivienne Westwood设计的具有鲜明朋克风格的奇装异服。他们的小店非常随性,通常晚上8点才开门,营业2个小时之后又匆匆关门。

西太后

品牌风格 简单说就是俩字“反叛”,西太后是英国人,出生在传统的英国工人家庭 ,上世纪60、70年代,英国是非常正统的教条主题国家,人们的行为都一板一眼、非常刻板。西太后在创业之初曾讲过一句话“我的兴趣所在,就是考虑反叛,并且我们想以此惹恼英国佬……“。 所以她衣服都风格都是以不规则、不对称的手法。

在Malcolm McLaren的影响下,西太后开始信仰无政府主义。她的服装设计也成了这种精神的代表。一群“无政府意识和无性别意”的人,找到了着装的信仰,所有的这些都强烈都地在表明,西太后她用时装在向世人传递她骨子里的那种荒诞、夸张与不羁。后来,我们称这种形态叫朋克精神。

个性的门店

1972年vivienne Westwood将店名改为“Too fast to live, too young to die”,这次他们将所有的精力都转移在了服装上,他们践踏簇新的布料,将充满叛逆而放肆的口号印在衣服上面。而这句“Too fast to live, too young to die”仿佛一语成谶,贯穿了两人传奇的一生。1974年又将店名改为“SEX”,后来以此店名闻名遐迩了 。如今物是人非,而Vivienne Westwood还在用时装营造态度。