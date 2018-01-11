美即鲜注膜力 首创“膜液分离，现用鲜注”面膜

美即鲜注膜力系列一经上市，就受到了来自四面八荒爱美小仙女的疯抢，成为美即面膜的新晋“断货王”。美即首创的“膜液分离，现用鲜注”超强面膜新科技，连现在红遍半边天的迪丽热巴小姐姐都赞不绝口，倾力推荐。这美即投入重本研发的“膜液分离”新技术究竟有多厉害？还别说，它可是货真价实地呈上了“眼见为实”的新鲜面膜：轻松一压一挤，给海藻纤维膜布新鲜注入高纯安瓶精华，面膜系统被瞬间激活，源源不断地为肌肤输送100%的新鲜水分和营养！

深入研发，寻找补水方程最优“解”

欧莱雅集团美即面膜专研中心的专家们在研发这款鲜注膜力面膜之时，不断地在思考一个本质问题：如何令一款面膜的补水效果最大化？这恰恰就是绝大多数消费者对面膜功效的期待。其实要看面膜的补水效果，就得看这一公式：“进入皮肤的水 = 面膜的含水量 x 传导率”。言下之意就是，一张好面膜，除了要能保存大量水分，还必须具备将水分传递给肌肤的能力，才能真正将补水功效发挥到极致。

市面上常见的膜布材料大致分为四种——棉、蚕丝、海藻纤维、凝胶，它们的含水量由低到高排列，凝胶是其中的“最大水库”。然而，世上无完事，这四种材料的传导率偏偏与它们的含水量相反，影响了最终补水效果的排序。

在这趋势相反的“两条线”里，海藻纤维膜布宛如一匹黑马，冲上了含水量和传导率的交叉顶点！它不仅吸液量大，还具有超群给水力，无疑是面膜专家苦苦寻觅的完美材料。然而事情却并不这么简单，海藻纤维有一个令人又爱又恨的特质——在液体中浸泡过久，不消两天就会融化变形！也就是说，新上架的面膜可能还没来得及捂热就全化成了水，更别提敷在脸上，实在令人糟心。这奇特的属性为海藻面膜的制造带来了巨大的技术困难，也令一众面膜研发专家望而却步。

首创性科技，最in新玩法——美即鲜注膜力刷新面膜新“鲜”度

在面膜研制道路上始终倾尽全力的美即，为了消费者的最高体验，向海藻纤维面膜发起了正面挑战！欧莱雅集团美即面膜专研中心经过潜心研究，最终缔造市面上首款”膜液分离”的面膜——美即鲜注膜力系列。一来强势攻克海藻纤维无法在液体中浸泡过久的难题，转劣势为优势；二来开创“鲜注鲜用，一压即融”的面膜新“玩”法，刷新面膜最高新鲜度！

“玩”法新鲜，面膜也是真有“料”。将高浓的安瓶精华原液与干燥天然海藻纤维布分别独立密封，使用前“压一压”，激活新鲜玻尿酸安瓶原液的保湿补水卓越双重功效，源源水分层层渗透至肌底，海藻膜布紧密贴合面部，为肌肤传递140%精华。美即鲜注膜力系列特别添加欧莱雅专研微分子透明质酸，借助面膜“开闸放水”的绝好时机顺利进入皮肤，补水同时提高肌肤锁水力，有效防止一敷完面膜，水分立刻跑光光的烦恼！膜液中更有丰富钙离子，让肌肤持久莹润、健康强韧！

美即首创“膜液分离，现用鲜注”新科技为你的肌肤注入长葆鲜润的美丽“膜”法，和干燥肌说“分手”，“新鲜水润”任性一整年！