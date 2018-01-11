无惧干燥危肌呈现愈颜奇迹 佰草集润·泽兰蕴美系列水润上市

再多的补水产品，依旧逃脱不了反复的干燥脱皮？水润的底妆产品，依然卡纹不断？年轻时水润嘭弹的光泽肌肤，被粗大的毛孔、暗沉的纹理所取代？当肌肤陷入环境污染、紫外线、电子屏辐射的重重包围中，如何打破这番窘境，实现肌肤自愈力、再生力、排浊力的三重提升，再现肌肤饱满强韧？这个冬天，让佰草集润?泽兰蕴美系列陪你用莹润透亮的水润肌远离干燥烦恼，实现肌肤蓄水锁水，展现充满生机的致润美肌！

2017年12月，全新上市的佰草集润?泽兰蕴美系列，共推出5款产品，针对由肌肤屏障受损而产生的反复干燥问题，采用由珍贵本草采泽兰、当归、人参、麦冬、白芨、白蔹等精华配比而成的泽兰蕴美方， 结合尖端的Aqua-shield动态智润科技，深彻持久润养肌肤，修护并强韧肌肤屏障，抵御外界侵害给肌肤带来的损伤，从而由内而外改善肤质，阻止反复出现的干燥烦恼，蕴育健康、强韧、充满生机的莹润美肌，赋予肌肤极致的滋养水润感。

润·泽兰蕴美系列

泽兰蕴美方 呵护细无声

在中医理论体系中，女性肌肤干燥脱皮、吸收力差的根源是“气虚”。血气盛而肌肤荣，从根源唤醒肌肤水润活力，才是当务之急。全新上市的佰草集润·泽兰蕴美系列，汲取古籍《太平圣惠方》中“补益泽兰丸”的精髓，改良经典古方，以“君臣佐使”之法配比珍贵本草，精心研发出泽兰蕴美方。泽兰--水泽之兰，生于水中，由水气所聚，气味芬芳。最早出现于《神农本草经》中，有活血化淤、行水消肿的功效。生机润泽的肌肤依赖气血的充盈和流通，才能源源不断的滋养莹润肌肤，抵御外界侵袭。佰草集润?泽兰蕴美系列汇泽兰、当归、人参、麦冬等中草药成分，益气养血，滋阴生津，从根源滋养并激发细胞活力，有效解决肌肤干燥问题， 深度滋养肌肤，强韧肌底，令肌肤光滑润泽，健康活力！

润·泽兰蕴美系列

无痕塑美肌 科技焕新生

解决干燥肌肤问题不仅仅是从肌肤表面进行补水保湿，还应该从源头出发养护肌肤。佰草集润·泽兰蕴美系列采用Aqua-shield动态智润科技，以双螺旋保湿屏障，涵盖五步水分维护系统和五层屏障系统， 达到进阶的肌肤润养效果和多层次的屏障维护作用。两大系统相辅相成整体润养和整体防御肌肤，从而达到由内而外整体润养， 由外而内整体防御的效果，时刻保持肌肤处于良好的动态平衡状态。

该系列产品具有24小时长效持水能力和深彻滋润防御力，在消除干纹、细纹的同时，能有效防止皮肤干燥症状的重新出现，使肌肤展现莹润透亮之美。内含两款主推产品：润· 泽兰蕴美精华水和润· 泽兰蕴美滋养乳霜。润· 泽兰蕴美精华水--“本草神仙水”当之无愧，蕴含90%酵母原液，不额外添加水分，“酵醒”肌肤活力，深度滋养肌肤，排除肌肤浊质，促进后续保养品的渗透和吸收；润· 泽兰蕴美滋养乳霜蕴含多种天然植物油脂精华，有“多效愈颜霜”的美誉。先清后养，稳定皮肤状态，唤醒肌肤自我修护力，深彻持久润养肌底。

愈颜露——润·泽兰蕴美精华水

邂逅东方美学 尽显古韵之美

佰草集润?泽兰蕴美系列以佰草集标志性的古典绿为主色调，包装沿用了佰草集高端线第三代的设计，瓷白的瓶身，加以绿金色的颈圈和顶盖点缀，看上去精致典雅。瓶盖的包装依然采用了国家级非物质文化遗产的古代皇家专属工艺——花丝镶嵌，邀请非遗传人、大师级花丝镶嵌专家杜建毅为品牌量身打造升级版团花图腾，将百草团花图案与传统云纹结合，气韵如行云般流淌，袅袅游丝错落有序，形成空间和时空的浑然一体，体现中国美中的自然和谐，大气传统而不失现代感。

佰草集品牌不仅肩负着对东方文化的传承，而且恪守着对东方美学矢志不渝的信仰，并将这份情感注入佰草集润?泽兰蕴美系列的研发中，每一个配方，皆承袭古方精髓；每一细节，都倾注了对传统文化的敬意。不仅滋养着爱美女性的每一寸肌肤， 也让她们在这个冬天美由心生，优雅绽放。

愈颜霜—润·泽兰蕴美滋养乳霜

东方美肌焕新颜，本草品牌扬世界

国内高端护肤品牌佰草集诞生于1998年。2008年佰草集通过严苛的欧盟认证，成功入驻欧洲市场，2015年4月17日，佰草集在巴黎市中心开设海外第一家旗舰店，成为首个在欧洲核心商圈开设专卖店的中国化妆品品牌。自诞生以来，佰草集一直坚持“美自根源，平衡有道”的品牌理念，尊崇本草古方美容经典，发扬博大精深的中医本草文化，汲取千年养颜古方的精髓。近年来，佰草集与海内外多家先进科研机构保持长期战略合作，以先进的现代科技焕活古方功效， 为全球女性带来古方与科技并存的极致护肤体验， 缔造发自根源的美丽。

佰草集·润系列与御系列、凝系列同属于是佰草集品牌的高端护肤系列。承袭经典古籍之灵感，借助现代科技之力，萃集天然本草精华，为消费者提供专业有效的全系列产品及服务。