凝聚玫瑰精粹肌肤奢宠呵护 2018年1月兰蔻菁纯系列华美臻献

兰蔻菁纯“晚安”精华油*

兰蔻菁纯玫瑰水*

兰蔻菁纯玫瑰面膜*

1965年，兰蔻创始人阿芒·珀蒂让（Armand Petitjean）先生受金色光芒的启迪，缔造出至臻传奇巨作——金纯系列。历经半个世纪的岁月洗礼，兰蔻金纯系列依然承载着巅峰前沿的倾世科技、源远流长的卓越传统、优雅华贵的美丽神韵和纯正奢华的法式愿景，造就了科技与奢华的完美交融。

2018年，兰蔻以倾世科技进一步探寻传奇玫瑰的臻稀驻颜能量，华美臻献兰蔻菁纯“晚安”精华油、兰蔻菁纯玫瑰水和兰蔻菁纯玫瑰面膜，带给肌肤奢宠玫瑰呵护，令肌肤如玫瑰般绽放光采。

*兰蔻菁纯臻颜夜间精油

*兰蔻菁纯臻颜玫瑰美容液

*兰蔻菁纯臻颜玫瑰面膜

兰蔻菁纯“晚安”精华油

毫无疑问，帮助肌肤肌肤重焕光采的因素之一就是睡眠。肌肤再生与细胞更新的最佳时间段是夜间10点至凌晨2点，而对于身处于快节奏生活状态的我们总会错失“黄金时间”。日复一日，肌肤就渐渐失去光泽、黯淡无光。

兰蔻菁纯“晚安”精华油，滴滴精粹，拥有近乎魔法般的神奇功效，用于夜间促进皮肤细胞更新再生，令女性重拾闪耀动人的华美风采。无论你的夜晚睡觉状况如何，兰蔻菁纯“晚安”精华油的全方位护理让你的肌肤睡足美容觉，在每日清晨起床时呈现不可思议的柔金光韵。

兰蔻菁纯“晚安”精华油

三重玫瑰精粹 多重修护 焕活新生

兰蔻菁纯“晚安”精华油的华美闪耀秘诀源自于三重玫瑰精粹：

? 奢宠玫瑰精粹：令受损细胞得以新陈焕活，令肌肤愈发水嫩莹润。

? 天然玫瑰精油：舒缓愉悦，有助于肌肤快速修护。

? 千叶玫瑰花瓣精粹：舒缓肌肤，有效抵抗内部炎症，重拾闪耀动人的青春光彩。

双层质地 华光绽现 深度滋养

除了核心成分三重玫瑰精粹，金黄色与玫瑰色的双层精油里也蕴含其他高效成分：

? 30% 多重植物精华油（金黄色）：含玫瑰臻稀精油、摩洛哥坚果油和白池花籽油，修护滋养，令肌肤紧致更有光采。

? 70% 柔和亮肤酸（玫瑰色）：去除老旧角质，肌肤细致透亮，绽放华美光泽。

兰蔻菁纯“晚安”精华油

高定玫瑰香调 愉悦情绪 馨香入眠

独家香调为女性打造一段清新旅程：若有若无的黑加仑的气息中，点缀着佛手柑的清爽。以细腻的花香为核心，在清淡铃兰香调，丰盈的玫瑰正在慢慢展开花瓣。沉香和雪松基调，与柔美香气交相辉映。玫瑰幸福安眠香氛，让每位女性带着愉悦欣然入眠。

独家护理方法 奢享尊宠 专业护理

为了让所有女性可以纵享为了让所有女性可以纵享兰蔻菁纯“晚安”精华油带来的水嫩莹润愉悦之感，兰蔻推荐针对性的护理方法，效果臻显可见。

? 掌心醒油：掌心地上两滴，用双手温热，充分唤醒精油内天然活性成分。

? 按压醒肤：用手心优雅轻按面部，感受肌肤快速渗透营养物质后的细腻柔滑。

兰蔻菁纯“晚安”精华油

兰蔻菁纯玫瑰水

兰蔻菁纯玫瑰水，蕴含奢宠玫瑰花瓣，融汇天然玫瑰精粹，打造丰盈美肌，焕活年轻光采。它具备独特的治愈系芬芳，透着舒适的清新气息和袅袅幽香，使用时香气在面部缓缓发散，浓淡适宜，带来安定、愉悦的感官感受。轻盈啫喱质地，甫一接触肌肤即化为轻柔的液体，带来无与伦比的清新质感，在脸上留下水润柔顺的美妙感觉。

50位女性接收测试，亲证其非凡功效：初次使用兰蔻菁纯玫瑰水后，88%的受访女性感到肌肤更柔软，82%感到肌肤重焕活力。1 坚持使用4周后，92%感到肌肤滋养润泽，92%感到肌肤舒缓，88%感到肌肤更柔滑。2

1 50位受访对象初次使用的自我评估结果。

2 50位受访对象使用4周后的自我评估结果。

兰蔻菁纯玫瑰水

兰蔻菁纯玫瑰面膜

兰蔻菁纯玫瑰面膜是蕴含着真正玫瑰花瓣的丰盈啫喱，润养而清新，散发着金纯经典香气--茶园的微微清香，又透着沁人心脾的花香。顶级治愈力汇聚于兰蔻菁纯面膜中，为肌肤带去最深彻而持久的滋养和修复。

坚持使用兰蔻菁纯玫瑰面膜一个月后，51位接受测试的女性中，有80%女性觉得自己肌肤更滋养润泽，86%觉得自己肌肤状态更舒适，80%觉得肌肤更顺滑，72%觉得肌肤更美丽，82%觉得肌肤重焕活力新生。3

用指尖于清洁的肌肤上均匀涂抹厚厚一层，避开眼周和唇周区域，在面部停留10分钟，再用纸巾或湿润的化妆棉拭去多余面膜（不用水洗），接着使用常规日常护肤流程。每周使用两次，或者随时于需要时候使用，深层滋养。

3 51位受访对象使用4周后的自我评估结果。

兰蔻菁纯玫瑰面膜

受大自然无限新生的潜能启发，汇集最前沿的顶尖科技， 兰蔻菁纯“晚安”精华油、兰蔻菁纯玫瑰水和兰蔻菁纯玫瑰面膜，带给肌肤奢宠玫瑰呵护，令肌肤焕发活力，光滑紧致，如玫瑰般绽放光采。