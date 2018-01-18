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一盒多变 耀现你的光芒 资生堂七色蜜粉2018年1月全新上市

2018年01月18日 14:56 新浪时尚
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　　2018年1月，领导美妆潮流的资生堂全新推出七色蜜粉，配合不同肌肤、个性及场合需要，塑造自然透亮妆感。七合一的多方位多功能彩盘，独特双效修护配方调节各种肤质及肤色，同时亮眸、塑颜、提升气色，一盒多变，耀现肌肤独特光芒。

　　资生堂七色蜜粉 10g 420RMB

　　全新配方科技 展现独特之美

　　全新七色蜜粉配方中特含双效修护配方，两种主要粉末适合不同的肤质，无论是油性肌肤还是干性肌肤，都能有效抚平粗糙，吸收多余油脂，令肌肤恢复舒适和干爽。“控油粉末”均匀地分布在肌肤的干燥区域，紧贴于肌肤表面；“调节粉末”则有效地吸收多余油脂，恢复妆容的清新透亮。

　　七种炫丽色彩 幻化无限可能

　　利用光学效果研制的七色亮彩粉末，七种色彩及功效浑然为一，同时达到亮眸、塑颜、提升气色，耀现肌肤光芒的多重功效。

　　白色

　　凸显脸部立体轮廓

　　黄色

　　呈现暖调健康肤色

　　粉色

　　营造粉嫩柔和少女感

　　橙色

　　增添温暖女人味

　　紫色

　　扫除暗沉均匀肤色

　　浅棕色

　　自然修容深邃眼眸

　　棕色

　　打造立体V字小脸

　　精致柔美花香 带来清新活力

　　七色蜜粉独特的绿色植物香氛，灵感来自于每天清晨的阳光与活力。明亮的阳光、淡淡的柑橘以及清新的绿茶体现了活泼积极的晨光之美。淡淡的花香使人感受到饱含水分的湿润空气，就像早晨的露水。温柔的花香、如水晶般洁白的麝香与白色雪松木，打造了香味与纯度的完美结合。香味中加入了柠檬油成分为你带来清新活力、心旷神怡的享受。

　　回顾百年经典 塑造亮采美肌

　　早在1917年，资生堂就打破全白底妆的传统，创新加入色彩元素，首次推出经典七色蜜粉赋予女性更多彩妆创意空间。因其独特的造型和外观，经典七色蜜粉一经推出就备受人们的喜爱。手工制作的精美八角盒上，印制着资生堂标志性的金色花椿标志；打开粉盒，淡淡的西普香水芬芳迎面而来；精心挑选的20多种混合粉末经过细致研磨而成，质地极细的蜜粉与肌肤完美贴合，打造如瓷器般理想的肌肤。

　资生堂七色蜜粉百年纪念版　资生堂七色蜜粉百年纪念版

　　产品信息：

　　资生堂七色蜜粉 10g 建议零售价：420RMB

　　一款功能性强的多方位便携式蜜粉。独特双效修护配方调节各种肤质及肤色，亮眸、塑颜、好气色，一盒多变，耀现肌肤光芒。

　　? 双效修护配方

　　修护干燥和面部油光，无论是干燥肌肤还是油性肌肤都能保持光滑舒适的理想状态。

　　? 七色粉末

　　利用光学效果研制的七色粉末，七种色彩及功效浑然为一，适应不同肤色，塑造独特的亮泽妆容。

　　? 柔美花香

　　新鲜的绿色植物香氛使人身心愉悦舒畅，带来清新活力、心旷神怡的享受。

　　使用方法

　　用刷子轻轻混合所有颜色的粉末后涂抹于脸上。

　　如需更加自然的效果，偏白的肤色从左上方开始按图示方向取粉，偏深的肤色从右下方开始按图示方向取粉。

　　除了以上的标准使用方法，可以根据需要和喜好自由组合使用。找到最适合自己的颜色和涂抹方法，找到化妆的乐趣。

标签: 资生堂肌肤粉盒底妆

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