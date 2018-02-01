Bourjois妙巴黎推出全新果然矿物美肌底妆系列

鲜果蜜语 肌肤可以喝的鲜果汁

水漾缤纷又蕴含丰富营养元素的鲜嫩水果是保持健康活力的独特秘诀，但厚此薄彼的只由体内摄取，那肌肤可是要偷偷流泪哦！相较于身体内环境，需要整日面对复杂外界环境的面部肌肤则更要用满满的鲜果精粹来滋润~法国巴黎彩妆品牌Bourjois妙巴黎萃取水果中多种维生素精华，推出给肌肤喝的果汁——果然矿物美肌底妆系列。

Bourjois妙巴黎推出果然矿物美肌系列

并联合时尚轻奢果蔬汁品牌HeyJuice进行跨界合作，推出蕴含果蔬成分的身体果汁——HEALTHY MIX JUICE。为美丽生命赋予“健康体内环境+健康自信的外表”的全新定义，由内而外焕然新生，养出法式天然健康肌。

Bourjois妙巴黎 X HeyJuice跨界推出HEALTHY MIX JUICE

[果漾精粹 打造鲜活果然维他肌]

浓浓鲜果蜜语，满满复合维生素精华。Bourjois妙巴黎X HeyJuice为肌肤构画全新果然维他肌概念，在美肤的同时为肌肤补充多种维生素，由内而外焕发鲜活维他命肌肤，为肌肤呈现果漾可人妆效。

Bourjois妙巴黎果然矿物美肌粉底液 & 果然矿物美肌遮瑕液

<果然矿物美肌粉底液>

果然矿物美肌遮瑕液

果然矿物美肌粉底液拥有独家果疗配方与维他命复合成分（维他命C/E/B5），能够对抗疲劳，消除肌肤暗沉，提升抗氧化性并增加肌肤光泽与活力。专业的镀膜技术与球形粉体可在上妆后于表面形成保护膜，通过光线折射柔焦面部瑕疵，使妆感轻薄透气自然柔滑的同时还令妆效光滑持久长达16小时。丰富的透明质酸衍生物可为肌肤提供24小时保湿功效，使肌肤丰盈更有光泽。

Bourjois妙巴黎果然矿物美肌粉底液 30ml

果然矿物美肌遮瑕液除了拥有与果然矿物美肌粉底液相同的丰富果疗配方与维他命复合成分之外，更具有独特反光色料，通过光线反射增加亮度完美隐形修饰瑕疵与黑眼圈，轻薄舒适。

Bourjois妙巴黎果然矿物美肌粉底液 7.8ml