提高效率的生活好物 新一年跟拖延症说拜拜

导语：你会不会也有这样的时候？

明明有一堆着急的工作要处理，就是无法停止反复刷着微博朋友圈；明明办理了昂贵的健身卡，却懒在沙发上和朋友聊天；明明计划好了要整理房间，却盯着凌乱的桌子发呆……等到十万火急万不得已，才开始痛苦不堪地完成任务，然后再开始下一次轮回。

这可以说是大部分年轻人的真实写照了，新的一年，每个人都希望自己能提高生活效率，过更舒服、更有品质感的生活。下面这些黑科技可以帮你，在2018年跟拖延症说拜拜！

Google Jamboard

这是谷歌刚推出不久的一款远程协作办公硬件，你可以把它简单看做是一块智能白板。它拥有一个55寸的4K屏幕，配备两支触控笔和一只“黑板擦”，内置了谷歌的云服务组件G Suite。

用户可用触控笔在白板上随意写字、涂改勾画，手写识别功能会将手写字母转化为文字。

Jamboard 的一大卖点是当有人在白板上演示时，其他人也可与演示者进行实时协作。怎么个协作法？会议室的听众可使用他们自己的云服务套件，随时对演示者的内容进行调整和补充，而补充的内容也实时展现在白板上面，原理和“弹幕”类似。

Jamboard 还是一个放大版的安卓平板，用户可在上面使用 Hangouts 视频聊天和网络搜索。机身后配备了 HDMI 接口，配合 Chromecast 就能变身为高清电视。

简直是新一代开会神器，对于经常需要头脑风暴的团队来说这款产品不仅酷还能提高会议效率。唯一需要考虑的应该就是价格了，Jamboard售价4999刀，针对企业应用市场。假如自己所在的公司采购了这台神器，估计办公的幸福感会蹭蹭往上涨吧~

参考价：约￥32618

购买渠道：Google Cloud官网

Kindle Paperwhite

新一年总是要多读书充实自己，可是纸质书往往很占地方，携带起来又重又麻烦，相比之下kindle就显得优势明显了。轻薄的质感和方便的功能，如果你喜欢长时间阅读，它绝对是能提升你生活幸福感的一款设备。

Paperwhite是性价比最高、表现最全面的一款Kindle。作为电子书，该有的功能全部都有。300ppi的电子墨水显示屏，相比于上一代产品，像素提高了一倍，显示效果更加细腻，可以呈现出最接近纸质书籍的浏览效果。

除此以外，还拥有内置阅读灯，可以随意调节亮度，即便在昏暗的环境下，也可以让你最舒服的进行阅读。

除了日常家中使用，轻薄的kindle也非常适合在旅途中使用，希望在未来的日子中，通过阅读拓宽视野，去认识更多东西，感受更宽广的世界~

参考价：￥958起

购买渠道：亚马逊官网

Lofree洛菲 机械键盘

对于需要在各种设备上敲大段文字的人来说，iPad和手机的输入体验并不好，此时貌美又实用的Lofree洛菲机械键盘就显得十分必要了。

说到机械键盘，大部分人的印象里还是那种方方正正，科技化感强烈的老爷式机械键盘。但是Lofree洛菲这款键盘可不是，颜值上的复古文艺小清新，悬浮式设计，复古风格键帽，软润的机身镜面，晶莹剔透的键盘灯光，颜值打101分都不过分！

这款机械键盘可同时匹配三台设备，随意切换。适应各种操作系统，在键盘上 可以调节连接设备的亮度和音量。打字时还会发出咔嚓咔嚓的声音，非常复古的体验。

不管是粉色特别版，还是薄荷蓝绿版，甚至连熊本部长都加入进来，推出合作款，简直不能更贴心！

参考价：￥399起

购买渠道： Lofree洛菲天猫官网

Dyson V8吸尘器



经常下定决心要收拾屋子，但是面对全是灰尘的家又不知道从何下手，新年扫除的必备科技戴森此时可以帮你，兼顾设计感和实用性，满足你对家庭清洁的一切幻想。

V8吸尘器是戴森最强的系列，与之前的吸尘器款式相比，在功能、动力、续航等方面都有很大提升，配件也十分丰富，基本可以清扫家里的每个角落，还可以清理车内的脏东西，可以说是非常全能了。

对于有老人和孩子的家庭，Dyson改良声学设计，新款V8系列相比V6运行时降噪一半，软绒滚筒吸头不缠绕头发，很好打理，适合日常地板清理，升级版的直驱式吸头适合吸地毯。

对于有宠物的家庭来说，Dyson V8也可以有效清除宠物毛发，坚持定期清理打扫，轻轻松松可以完成家里的卫生，高科技解放劳动力，打败拖延症，简直是非常满足了！

参考价：￥4490起

购买渠道： 戴森官网

除了上面提到的这些神器，要想打败拖延症还需要合理制定目标，有毅力坚持下去，养成良好的习惯，祝大家在新的一年都能和拖延症说拜拜，过上更有品质感的生活！