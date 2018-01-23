下决心剪吧 短发明明就很美啊

导语：1月23日，悄然有一个话题登上微博热搜前10名——“女生说我想剪个短发时”。以一组漫画的形式生动的体现了女生在剪发之前的纠结情绪。其实姑娘们何必纠结呢？短发明明就那么美。

一组带着#女生说我想剪个短发时#话题的漫画，挤进了微博热搜榜前10名。可见女生们在长发变短发，短发变极短发的过程中，都会经历各种纠结，而男生们应该也从这组漫画中找到了共鸣。

这组漫画出自@老王哥哥是个美男子 之手，不少微博路人看到话题后，纷纷跑到原创作者微博下集体盖楼留言。除了夸赞博主画的好外，大概还都表达了“就是我本人了”这样的情绪。

这组漫画传神的抓住了近年来短发迅速蹿红的热点，而女生们大多数都是想剪，却又有这样那样的顾虑：剪了不好看怎么办？短发还需要打理太麻烦！剪短了要多久才能再长长......诸如此类。而男猪脚终于在最后爆发出洪荒之力，吼了女主一句。不知道最后的最后，男主是不是恢复了单身，哈哈哈。

想剪短发又怕丑，来看看这些明星们的示范吧。

林允儿

长卷发的允儿仙气十足，剪了短发的她看上去多了几分干练，气场也更足。谁说短发一定要染？允儿这样的纯黑短发也很美啊。

略带内扣的发尾让她的五官更加突出也让脸型更加完美，比长发造型时看起来更精致。

刘诗诗

刘诗诗曾经把一款lob头玩儿出了N种花样，让人称奇，仿佛那个阶段的她每一次亮相，都会在发型上有一些小心机。而如今剪了极短发型的诗爷竟然能将这个“传统”保持下去，让我们不服不行。

原本长度就很有限的极短发型，居然都被刘诗诗演绎出了这么多不同的造型。温柔的，干练的，甚至是丸子头！那些还在嫌剪了短发就会一成不变的你，真不知道在担心神马。

佟丽娅

从妩媚长发到bobo头，佟丽娅猝不及防剪掉长发给我们带来了无数惊喜。然而打开短发新世界的丫丫，解锁了一条变美，变精致，变时髦的快速通道。

接下来的金色短发和后来的中性风短发都带给我们惊喜无限。从没想过五官如此温柔的佟丽娅可以通过短发man力十足。

吴昕

要说前几位明星都是靠短发改变颜值，而吴昕可以说是靠短发改写命运的代表了。以前长发飘飘的吴昕没少被网友抓住各种吐槽，想安安静静的做个小透明都不可以。

而突然有一天，剪了眉上三分刘海的短发吴昕出现在我们面前时，简直刷新了所有人对吴昕的认知。这个带有优雅法式风的女孩竟然是吴昕。

经历了短发洗礼的吴昕，重新接回长发竟然都比以往的长发造型美丽了一万倍，浓浓的日系杂志风扑面而来。

看过这么多明星的示范，她们的短发确实又美又时髦，但是这并不是说短发=美、短发=时髦，还是要根据自己的脸型特点来决定剪与不剪。

我们来测试一下你到底适不适合剪短发吧！

按照图片所示，从耳朵下方到下巴的距离大于2.25英寸（约为5.7厘米）那么你还是保留长发吧！如果距离小于2.25英寸，那么恭喜你，可以尝试短发喽！

当然，也有特例情况啊！如果你的五官比例很好，并且不是大方脸，也是可以试试短发风格的！